Переговоры с Россией: Виталий Ким сделал интересное заявление

Виталий Ким считает, что переговоры с Россией возможны. Что он сказал?

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким прокомментировал вероятность переговоров с Россией. Он отметил, что переговоры возможны.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

"У меня есть глубокая информация, а потому я не буду никого вводить в заблуждение. Переговоры возможны. Раскрывать этот вопрос я дальше не могу", — сказал Виталий Ким.

Он отметил, что переговоры – это лишь "перемирие", но не окончание войны. Виталий Ким отметил, что ему сложно сказать, что будет в будущем.

Также он отметил, что, на его взгляд, Крым будет легче вернуть в состав Украины, чем Донбасс. Виталий Ким отказался комментировать "аппетиты Путина" относительно того, что Украина "может отказаться от части своих областей".

Полную версию интервью с Виталием Кимом смотрите по ссылке.

Напомним, Виталий Ким рассказал о ситуации на юге Украины.

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