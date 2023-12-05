"Переговоры с Россией за спиной у Зеленского?": как появился новый вброс о Залужном

Россияне продолжают натравливать украинцев на свое руководство. Кремль запустил ИПСО, что главком Залужный и руководитель Генштаба РФ Герасимов якобы ведут мирные переговоры за спиной у Зеленского. Продвигать этот нарратив поручили одиозному американскому журналисту, которого ну очень любят в РФ.

Обо всех подробностях нового скандала, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

Скандальная статья Сеймура Херша

Американский журналист Сеймур Херш, которого уже неоднократно ловили на подыгрыше российским пропагандистам, снова выдал "сенсацию". Этот горе-журналист со ссылкой на якобы собственные источники в руководстве США уверяет, что Залужный и Герасимов – главнокомандующий ВСУ и начальник генштаба ВС РФ – якобы ведут мирные переговоры за спиной Зеленского. К тому же, генералы якобы уже "делят" территории в обмен на вступление Украины в НАТО.

"Движущей силой этих переговоров были не Вашингтон или Москва, не Байден или Путин, а два высокопоставленных генерала, управляющих войной, Валерий Герасимов в России и Валерий Залужный в Украине. Американский чиновник сообщил, что Зеленскому дали понять, что не ему, а "военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся с вами или без вас", – сказал Херш.

Воображение этого "журналиста" — ну очень болезненное, поэтому он продолжил. По его словам, в США даже готовы "дать Зеленскому билет на Карибы". Что украинский президент должен делать на Карибах и что означает эта воображаемая угроза Зеленскому, непонятно. Но кстати этот месседж популярен в американском сегменте Интернета, поэтому будем считать, что этот информационный мусор должен повлиять именно на американцев.

Надо признать, что россияне пытаются активно играть на чувствах и переживаниях украинцев. Это обычный способ в информационной войне. А помогают им полезные глупцы как Херш, ставший еще в 1970-х лауреатом Пулитцеровской премии – самой высокой награды в журналистике. Тогда он открыл миру глаза на преступления армии США против гражданских во Вьетнаме. Но на старости лет Херш сошел с ума и начал делать непонятные вбросы.

Вот так его в 2015-м описал коллега Макс Фишер: "Херш, кажется, все больше сбивается с колеи. Его истории, часто утверждающие о масштабных теневых заговорах, содержат впечатляющие – и часто внутренне непоследовательные – обвинения, основанные на недостаточных доказательствах или вообще нет никаких доказательств, за исключением нескольких анонимных "официальных лиц".

Другие "перлы" от Саймура Херша

Как видите, сказано очень точно. Херш любит конспирологию и эксплуатирует свое воображение по полной. За уже около 10 лет он не работает ни на одном из СМИ и публикует свои "сенсации" на собственных страницах в соцсетях. В феврале 2023 года Херш заявил, что российские "Северные потоки" взорвали по приказу из США.

Очередная информационная операция России?

Однако Херш – только инструмент. Российская пропаганда работает очень эффективно и бьет в самые болезненные места. Сейчас россияне активно прощупывают фундамент и испытывают на крепость украинское единство, особенно на фоне слухов о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Главком ВСУ Валерием Залужным.

Напомним, что конфликт обсуждали в сети, однако официальных подтверждений этому факту так и не нашлось. Залужный эту тему вообще не комментировал. В Офисе президента все опровергли.

Эксперты утверждают, что Украина находится в информационном шторме.

Не так давно президент Зеленский лично предупреждал, что россияне пользуются противоречиями внутри страны и точно выкрутят это в свою пользу: будут дискредитировать Украину перед партнерами, сеять уныние среди граждан и армейцев. Противостоять этому тяжело, но важно. Призываем наших зрителей быть очень внимательными и придирчиво относиться ко всему, что вы читаете и смотрите. Не ведитесь на эмоциональные ловушки и доверяйте только официальным и проверенным источникам информации.

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"Переговоры с Россией" за спиной у Зеленского? Новый вброс о Залужном всколыхнул Украину!