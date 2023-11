Выстрел себе в ногу: публичные разборки чиновников подталкивают Украину к "роковым" переговорам с РФ

Пока украинцы усердно спорили по поводу неоднозначной статьи в журнале Time и достаточно откровенного интервью и статьи главкома ВСУ Валерия Залужного для The Economist (об их содержании ТСН.ua напомнит ниже), в американских медиа появились еще более противоречивые публикации. Телеканал NBC News сообщил, что уже месяц американские и европейские чиновники в диалоге с официальным Киевом по поводу начала возможных переговоров с Россией о прекращении войны.

Эту статью еще больше подогрело интервью Залужного The Economist, где журналисты вынесли в подзаголовок фразу о войне, которая зашла в тупик, хотя главком ВСУ имел в виду именно "уровень технологий, которые поставили нас в тупик" (т.е. о паритете в технологиях между Украиной и Россией – ред.). Именно этим прикрываются сторонники переговоров с Москвой, продвигая популярный российский нарратив, что Украине все равно никогда не победить Россию на поле боя, поэтому нужно садиться и договариваться (хотя перечень таких нарративов гораздо шире, который ТСН.ua также приведет ниже).

Действительно ли Запад будет подталкивать Киев к переговорам с Москвой? Что на это влияет? При чем здесь президентские выборы в России и США? И как Украине не потерять инициативу и поддержку наших партнеров? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Заочная перепалка: почему не нужно выносить сор из "дома"

Не успело украинское общество отойти от действительно неоднозначной статьи в журнале Time, где, как уже писал ТСН.ua, речь шла о безумной коррупции в Украине со ссылкой на одного из неназванных советников Зеленского и о том, что украинский президент себя обманывает, когда верит в полную победу над Россией, как постучалась очередная измена. И речь даже не о статье и интервью Валерия Залужного в The Economist, хотя и о них тоже.

В Офисе президента Украины статью в журнале Time назвали субъективной точкой зрения автора, хотя сам он в публичных комментариях заметил, что общался с действующими советниками Владимира Зеленского (потому что многие дописывали в Facebook, что это могли быть уже бывшие советники ОПУ – ред.). Куда больше реакций со стороны Офиса вызвали статья и интервью Залужного для The Economist. Довольно долго все цитировали заявление замглавы ОПУ Игоря Жовквы в эфире ТСН:

"На месте военных я бы, наверное, меньше всего, что делал, – это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты…".

В пятницу, 4 ноября, во время визита президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Киев, Владимир Зеленский был более сдержан в своих комментариях, сказав, что на поле боя не тупик, потому что, например, в начале полномасштабного вторжения мы были в худшей ситуации. .

"Ни для кого не новость, что Россия контролирует небо. Мы не готовы бросать своих девушек и парней в ад. Нам нужны самолеты, решения есть, но ждем. Наши военные тоже проходят обучение. Несмотря на это, мы работаем дальше, активизируем все свои процессы и каналы для работы с партнерами", — подчеркнул президент Зеленский.

На самом деле это уже не первая такая достаточно откровенная статья главкома ВСУ Валерия Залужного для западных медиа. И не правы те, кто говорит, что власть предпочитает преимущественно зарубежные медиа, пренебрегая украинскими. Напомним, что предыдущая статья Залужного для The Economist, которую также все очень оживленно обсуждали, вышла 15 декабря 2022 года. Также главком ВСУ неоднократно описывал ход войны для госагентства "Укринформ". Да и проблемы с западным вооружением, а точнее с его дефицитом на фронте у Сил обороны Украины, уже давно не секрет. ТСН.ua неоднократно отмечал в своих статьях, что наши западные союзники предоставляют нам дозированное количество оружия скорее для того, чтобы удержаться на плаву, а не для полной победы над Россией.

Например, уже в субботу, 4 ноября (а интервью Залужного для The Economist было опубликовано 1 ноября – ред.) в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином, министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что Украина нуждается в большем боеприпасе. Особенно на фоне войны Израиля против ХАМАСа. ТСН.ua уже также писал, что Киев, как и Тель-Авив, нуждаются в снарядах калибра 155 мм, с производством которых у натовских стран существенные проблемы. И это в то время, когда ЕС предоставил Украине только 30% из обещанного до марта 2024 года миллиона снарядов. И, по сообщениям западных медиа, ЕС не успеет их выработать, а Россия на следующий год запланировала выпустить 2 млн. снарядов.

Однако, также 4 ноября в NBC News выходит статья о необходимости переговоров с РФ и, что, "возможно, Украине придется от чего-то отказаться, чтобы достичь мирного соглашения" с Москвой (наверняка авторы статьи имели в виду российский нарратив о "территориальных реалиях", что так любит повторять Путин – ред.). По информации американского телеканала, вроде бы именно об этом чиновники ЕС и США в течение последнего месяца говорят с Киевом. Уже в воскресенье, 5 ноября, в эфире того же NBC News вышло обширное интервью Зеленского. Слов он там кое-где не подбирал, назвав Путина "f*ucking terrorist".

Путин переговоров не хочет: Западу лучше сосредоточиться на победе

Еще раньше Владимир Зеленский заверил, что никто из международных партнеров не давит Украине начинать мирный диалог с Россией. Хотя это не совсем так. Опять же, ТСН.ua уже неоднократно писал, что разговоры или рекомендации в адрес Киева сесть за стол переговоров с Москвой никогда не утихали.

Взять хотя бы то, что происходило ровно год назад, накануне освобождения Силами обороны Украины правобережья Херсонщины. Сначала в Киев с визитом приезжал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, известный своей приверженностью пониманию с Россией, иначе будет Третья ядерная мировая война. А потом мы услышали заявления бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов США, генерала Марка Милли, что Украине следует серьезно подумать, как и когда начинать переговоры с Россией, чтобы потом не было поздно.

Действительно, пока публично никто не давит на Украину. Однако, например, в понедельник, 6 ноября, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что предоставление Украине дальнобойных ракет Taurus кардинально не изменит ситуацию на поле боя. То есть, на Западе не верят в полнейшую победу Украины на поле боя. Очень часто за закрытыми дверями это звучит в контексте способности и необходимости отвоевания Силами обороны Украины оккупированного Крыма и части Донбасса (все это прикрывается заявлениями о больших потерях, которые понесет украинская армия, и слишком долгую оккупацию, мол, Украину там ненавидят).

Эксперты и журналисты, работающие с зарубежной аудиторией, могут подтвердить, что сейчас самый распространенный нарратив на Западе – это замороженная война в Украине. Хотя публично, например, Урсула фон дер Ляен, говорят, что общей целью должен быть справедливый и длительный мир, а не еще один замороженный конфликт. Однако очень правильно президент Еврокомиссии также отметила, что Западу еще предстоит определиться, что значит поддерживать Украину "столько, сколько это будет нужно". Именно эта фраза Администрации Байдена загнала их в собственную ловушку, потому что на этом удачно манипулируют как республиканцы-трамписты внутри США, которые против любой помощи Украине, так и скептики победы Украины и адепты Кремля в Европе.

Какие нарративы с подачи Кремля раздаются на Западе, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам:

Украине все равно не выиграть войну против России;

Киев уже устоял – это максимум, чего можно добиться;

украинская армия вряд ли будет способна на еще одно успешное контрнаступление в 2024 году;

любой ценой требуется прекращение огня, чтобы перестали погибать люди с обеих сторон (и с российской тоже);

Путин может использовать ядерное оружие, если Силы обороны Украины будут побеждать слишком быстро (это также необходимость сохранить Путину лицо);

война слишком дорогое дело для Запада (инфляция, повышение цен на газ и топливо, прямая бюджетная помощь Украине).

На этом фоне очень опасны публичные разборки между разными ветвями украинской власти. The New York Times уже написала чуть ли не о расколе между военным и гражданским украинским руководством. Все это подогрело неожиданное увольнение командующего Сил специальных операций, генерала Виктора Хоренко, о которой он узнал из СМИ. Потому, что бы ни происходило дома, наружу Украине нужно хранить one voice policy (в переводе с английского – политика одного голоса). Ибо, если не будет единства среди украинцев, что уж говорить о наших западных союзниках.

В то же время есть ли риск, что нас действительно начнут активнее подталкивать к переговорам с Россией, что громче мы будем говорить о тупике на поле боя? Такой риск действительно есть. Однако, во-первых, еще раз повторимся, что главком ВСУ Валерий Залужный не говорил The Economist о патовой ситуации или тупике на фронте. Он имел в виду новое вооружение и технологии, которые должна получить Украина для победы над Россией, имеющей мобилизационное превосходство в живой силе. Во-вторых, Киеву нужно менять свою коммуникационную стратегию по Западу, объясняя, почему полно высокотехнологичное вооружение Украины в их же интересах.

И напоследок отметим. Западу нужно поинтересоваться, а хочет ли переговоров сам Путин? Не фейковых, которые только позволят России собрать силы и перегруппироваться, чтобы нанести еще более мощный удар по Украине, а настоящих? К тому же, если проследить, после каких двух заявлений кремлевских военных преступников в западных медиа снова появились статьи о необходимости переговоров, все станет на свои места.

Первым был Путин, которому в октябре в Пекине на форуме Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" померещилось, что Украина якобы хочет переговоров с Россией:

"Мы слышим сейчас, что они (Украина — ред.) якобы готовы к каким-то переговорам. Уже и ответственные лица, курирующие вопросы внешней политики, совсем недавно говорившие, что нужно нанести России стратегическое поражение на поле боя, заговорили другим голосом и уже говорят, что нужно решать эти проблемы путем мирных переговоров, это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно.

Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, нужно делать это не какими-то театральными жестами, а первое, что сделать – отменить декрет президента Украины, запрещающий вести переговоры".

На самом деле, это не декрет, а указ украинского президента, которым вводится в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным. Однако самое интересное то, что почти через месяц также в Пекине министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" (так войну России против Украины называет Китай — ред.) и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом, добавив, что для этого Запад должен остановиться в стремлении к стратегическому поражению России.

Эти два заявления в Китае прозвучали в преддверии визита Си Цзиньпина в США для переговоров с Джо Байденом. Похожие заявления со стороны Кремля звучали и в прошлом году накануне увольнения Харьковщины и правобережья Херсонщины. Однако в этот раз Кремль пошел еще дальше, забрасывая в информационное пространство, которое даже может назначить спецпредставителя для переговоров с Украиной. Им оказался российский политик украинского происхождения Григорий Явлинский, являющийся представителем руководимой Кремлем российской оппозиции. Он публично заявил, что имел полуторачасовую встречу с Путиным, предложив ему свои посреднические услуги, добавив, что "надо просто прекратить стрелять, чтобы люди не погибали".

Поэтому, как видим, Путин и его муртады вспоминают о переговорах, как только у России возникают серьезные проблемы с обеспечением армии на поле боя. К тому же, не надо исключать президентские "выборы" в России, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Конечно, ничего общего с настоящими выборами у них нет. Но очередное отрицательное наступление россиян на поле боя Путину ни при чем. Действительно, еще раз повторимся, что голоса о необходимости переговоров с Россией на Западе никогда не утихали. При этом среди наших союзников много искренних друзей Украины, которые будут стоять за нас горой. Например, на днях министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что "наши дети будут проклинать нас в окопах", если сейчас пойти на "мирное" соглашение с Россией.