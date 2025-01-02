"Переговоры с Украиной – это уже поражение России": Зеленский сказал, почему Путин не хочет диалога

По словам Зеленского, никто в мире не мог даже вообразить, что российской армии окажется "не по зубам" захватить Украину.

Путин будет искать какие-либо зацепки и выдвигать нереальные условия, чтобы сделать невозможным начало переговоров с Украиной.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в эксклюзивном интервью ведущим Юлии Галушке и Егору Гордееву на канале ТСН.ua.

"Путин цепляется в любой момент, чтобы не сесть за стол переговоров со мной. Он в принципе не хочет никакого диалога", – отметил Владимир Зеленский.

По его словам, никто не мог представить, что вся та российская армия, о которой говорили столько лет и которой угрожали, не выполнила задачу Путина по оккупации Украины.

"Он не смог. Переговоры с Украиной - это в принципе проигрыш России. Потому что это же не ультиматум, когда они в столице сидят и говорят: будет вот так и так. Они не выполнили свою задачу, которую им поставил Путин. То есть для него это действительно не победа", – подчеркнул президент. Украины.

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Напомним, Зеленский назвал условие быстрого завершения "горячей стадии" войны. Он считает, что все может закончиться достаточно быстро, если Трамп будет силен в своей позиции, которая будет совпадать с позицией европейских партнеров.

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