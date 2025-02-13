Переговоры Трампа с Путиным: стало известно о трех сценариях окончания войны

Какие главные заявления сделал президент США Дональд Трамп после беседы с российским диктатором Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским?

Действительно ли Трамп решил в обход Украины договариваться с Путиным? Что будет с временно оккупированными территориями Украины?

Как реагируют на все это мировые политики, в частности, Европа и станет ли это началом конца войны и на каких условиях для Украины – рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Разговор Трампа с Путиным

12 февраля президент США Дональд Трамп побеседовал с Путиным. Он заявил, что имел цитирую "длительный и очень продуктивный" телефонный разговор с президентом России. А спикер Путина Песков заявил, что этот разговор длился полтора часа. Трамп отметил, что сначала, как согласились оба собеседника, они хотят цитирую "остановить миллионы смертей" в войне России против Украины. Правда, это цинично звучит от страны-агрессорки, которая спланированно начала эту кровавую войну.

Трамп также сообщил, что стороны договорились, чтобы "соответствующие команды немедленно приступили к переговорам". Телефонный разговор президента США с диктатором РФ не стал совсем неожиданным – в конце концов, сам Трамп не раз говорил, что хотел бы побыстрее его провести. Равно как и намерения Трампа не просто поговорить, но и встретиться с Путиным. Спикер Кремля Песков уже заявил, что Трамп и Путин поручили помощникам немедленно приступить к обработке встречи на самом высоком уровне. Как стало известно, встреча может состояться в Саудовской Аравии, которая, замечу, не является подписантом Римского устава Международного уголовного суда и не обязана задерживать военного преступника Путина. Еще важнее – то, что содержание разговора с Путиным, исходя из американской коммуникации, не только не соглашалось с Украиной, но и резко противоречит украинской позиции по ряду ключевых вопросов. Так какие же заявления сделал Трамп?

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПЕРЕГОВОРЫ ТРАМПА С ПУТИНЫМ! ТРИ СЦЕНАРИЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ!

Пост Трампа о разговоре с Путиным содержит абсолютно те же представления о войне в Украине, которые он транслировал и раньше. Правда новой деталью стал странный пассаж о борьбе американцев и россиян бок о бок во Второй мировой войне, о которой Трамп упомянул в сообщении. Трамп также не заметил, кто на кого напал. Есть просто "война с Россией/Украиной" (именно такая формулировка употребил Трамп), есть много погибших с обеих сторон – поэтому война "должна завершиться". Более того, его пост содержит намек на то, что США готовы вернуться к нормальным отношениям с Россией. Напомним, что Путин был мировым изгоем, именно такова была политика многих мировых лидеров и предыдущей администрации США. Но Байден ушел и Трамп тут же договаривается с военным преступником, фигурантом уголовного производства Международного уголовного суда, Путиным о "посещении стран друг друга". Во многом Путин уже получил то, что хотел — возможность напрямую договариваться с Соединенными Штатами относительно Украины. Потенциально – через главы Киева и Европы. А также возможность занять место за центральным столом международной политики.

Трамп поговорил с Зеленским / Фото: ТСН.ua

Трамп поговорил с Зеленским

После разговора с Путиным Трамп также пообщался с президентом Зеленским. Разговор длился около часа. Президент Украины сообщил, что разговор был о готовности работать вместе на уровне команд. Также президент США проинформировал Зеленского о деталях своего разговора с Путиным. В своем сообщении американский лидер написал, что "Зеленский, как и Путин, хочет мира":

"Разговор прошел очень хорошо. Он, как и президент Путин, хочет заключить мир. Мы обсудили множество тем, связанных с войной, но в основном встреча, которая состоится в пятницу в Мюнхене, где вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио возглавят делегацию".

Однако, насколько детально Трамп описал свой разговор с Путиным, столь же скупо он рассказал о беседе с украинским президентом – так же, как и сам Зеленский.

В завершение Трамп написал: "Пусть Господь благословит народ России и Украины!", сравнив фактически одной цитатой агрессора и страну-жертву. После этого глава ОП Андрей Ермак сообщил, что Зеленский и Трамп договорились о немедленном начале работы команд по окончании войны.

Громкие заявления Трампа / Фото: ТСН.ua

Другие громкие заявления Трампа

Президент США также ответил на вопросы медийщиков по Украине. Так, в частности, Трамп заявил, что Вашингтон должен получить компенсацию посредством доступа к природным ресурсам за многомиллиардную помощь, которую он оказывает Украине в ее противостоянии российской агрессии. Глава Минфина США должен привезти из Киева документ с гарантиями возврата вложенных средств в поддержку Украины.

Зеленский уже заявил, что соглашение о природных ресурсах может быть подписано либо на Мюнхенской конференции 14-16 февраля, либо даже раньше.

Кроме того, Трамп заявил, что вопрос Украины в НАТО больше не обсуждается. "Меня это устраивает", — сказал он. Президент США считает непрактичной и маловероятной перспективу вступления Украины в Альянс. Кроме того, прозвучали тезисы, что: "Прекращение огня в Украине возможно "в не слишком далеком будущем" и что "В Украине "в какой-то момент" должны пройти новые выборы".

Однако, во время разговора с российским диктатором, когда Трамп предложил остановку огня в Украине, услышал от Путина, что тот не хочет, чтобы решение ситуации якобы было временным. Трамп также считает, что возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно, однако он предположил, что Киеву удастся получить обратно часть потерянных ею территорий.

Интересен и момент, что лидер США почему-то не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского. Напомню, что предыдущие власти США считали непоколебимым принцип "ничего об Украине без Украины". Всем контактам с россиянами по украинскому вопросу предшествовали консультации с украинской стороной, чтобы позиция была согласована с Киевом.

Хорошо известно, что администрация Джо Байдена – какую бы то ни было обоснованную критику можно выдвигать в ее сторону в плане военной помощи Украине – твердо придерживалась принципа о том, что время начала мирных переговоров с россиянами должен определять Киев. И Байден и его команда постоянно подчеркивали, что в этот процесс украинская сторона должна войти с максимально сильной позицией. Правда, уже сейчас Трамп назвал "интересным" вопрос, считает ли он Украину равноправным участником мирного процесса и добавил, что Киеву придется заключить мир.

Реакция мировых медиа

Политико пишет, что Трамп, похоже, решил разработать мирный план непосредственно с Путиным, и привлечь лидера Украины только как второстепенное мнение. А издание The Telegraph отмечает, что сейчас это мир Путина и Трампа, цитирую: "Америка больше не заинтересована в обеспечении украинской и европейской безопасности". Издание «Уолл-стрит Джорнал» также пишет, что китайские чиновники через посредников предлагали команде Трампа провести саммит с Путиным без участия Зеленского.

Сообщается, что китайский лидер Си Цзиньпин "не хочет, чтобы какая-либо помощь в прекращении войны ставила под угрозу тесные отношения Китая с Россией". Издание "Билд" также публикует статью, где говорится, что цитирую: “Войну выиграл Путин, американцы выходят из конфликта, а Украине и Европе не будет места за столом переговоров. Придется просто принять результат. Трамп не просто даст пути все, что он хочет. Возможно, Россия отдаст часть областей и президент США преподнесет это как успех”.

А издание Bloomberg Economics тем временем спрогнозировало, что восстановление Украины обойдется в 230 миллиардов долларов.

Джон Болтон / Фото: УНИАН

Как реагируют мировые политики?

Уже вечером 12 февраля министры иностранных дел Украины, Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, Германии и Европейского Союза сделали совместное заявление о готовности к укреплению помощи Украине. В МИД Украины заявили, что «требуют участия Европы в предстоящих переговорах по прекращению войны РФ против Украины». Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. Справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности, говорится в заявлении.

Эксраденец Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что в США ошеломлены разговором Трампа с военным преступником Путиным: некоторые уже обвинили его в сдаче интересов Украины. Сенатор-демократ Адам Шифф также раскритиковал позицию Трампа, заявив следующее:

"Президент Трамп позвонил нашему врагу, России, прежде чем позвонить нашему союзнику, Украине… Давайте не будем говорить о том, что это значит: сдача интересов Украины и наших собственных, еще до начала переговоров. Трамп прекрасно заключает соглашения, особенно для Кремля"

Трамп сознательно запустил маховик "мирного процесса" в отношении Украины, когда, похоже, видение его администрацией финальных параметров этого процесса еще не сформировано. Однако за последние сутки баланс существенно сместился не в интересах украинских интересов.

Во-первых, США всячески, даже порядком переговоров и тональностью сообщений о них, показывают, с какой стороной они будут прежде всего договариваться об условиях "прекращения" военных действий.

К тому же Трамп не только де-факто снял международную изоляцию с Путина, объявив о подготовке встречи с ним, но и отказался называть Украину равноправным участником будущих "мирных" переговоров, лишь заявив, что "они, то есть украинцы, должны заключить мир". Вашингтон уже дает сигналы о том, на каких условиях будет принуждать Киев к "миру" с Москвой. Кроме того, США не хотят брать на себя ответственность за то, что произойдет после условного "завершения войны" – в какой форме оно не произошло бы. В представлении Трампа за этим должна следить Европа.

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь предположил, что вполне возможно прекращение огня по складывающейся на данный момент линии фронта. Без дополнительных условий или дискуссий. Хотя есть вопросы, которые Путину не удастся обойти – обмен Курской области на территории Украины и демилитаризация Крыма и Черного моря (иначе московия в условиях заморозки на суше немедленно возобновит доминирование в Черном море). Аналитик отметил, что здесь нужно действительно поработать не только с США, но и с черноморскими странами, особенно с Турцией.

Также читайте Трамп прокомментировал вчерашние переговоры с Зеленским и Путиным

"Что главное в этой ситуации для нас — понять, что эта заморозка под давлением Трампа — это период до второй Великой российско-украинской войны. Эта война произойдет с очень высокой вероятностью, как только фактор Трампа исчезнет (и одновременно — не исчезнет фактор Путина). остальные разбудить Европу. США не будут больше защищать европейцев от московии.

В то же время агентство Bloomberg описало три сценария завершения войны после разговора Трампа и Путина.

Вероятнее всего, по версии издания, предусматривает следующее:

Оккупированные территории остаются под контролем России, возможны обмены землями, в том числе и частью Курской области, находящейся под контролем ВСУ. Украина получает определенные гарантии безопасности, но не вступает в НАТО. Помощь США продолжается, если Европа сохранит связь с Вашингтоном.

Следующий вариант называют оптимистичным для Украины, и предполагает он следующее: Запад обещает вмешаться в том случае, если Россия нарушит мирное соглашение. Санкции ужесточаются, а Киев получает поддержку для оборонной промышленности и реформирования ВСУ, что открывает путь в ЕС. В то же время, риск прямого столкновения с Россией пугает даже крупнейших союзников.

Также читайте Что Зеленский сказал Трампу о соглашении по металлам: подробности от СМИ

Третий сценарий – самый пессимистический. В этом варианте Трамп теряет интерес к Украине, военная и финансовая помощь США прекращается. Европа остается наедине с проблемой. Оккупированные территории Украины остаются под контролем РФ. Однако спустя время после прекращения огня Россия может начать новую войну против Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп также заявил, что договорился с главой России Владимиром Путиным начать переговоры о прекращении войны в Украине. Несмотря на это, Трамп заверил, что будет продолжать оказывать помощь Украине, потому что иначе " Путин бы подумал, что он выиграл ".