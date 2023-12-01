Переговоры украинских водителей с польскими забастовщиками на границе: удалось ли прийти к согласию

Ситуация на украинско-польской границе постепенно стала стабилизироваться. Что там происходит по состоянию на вечер 1 декабря, разбирался ТСН.ua.

Днем в пятницу стало известно, что сотни украинских дальнобойщиков, ожидавших пересечения украинско-польской границы, вышли на акцию протеста в ответ на забастовку поляков и объявили голодовку. Украинские водители требовали, чтобы польские забастовщики пропускали хотя бы 15 украинских фур в час: по 7-8 машин с каждой стороны. Некоторые украинские водители рассказывали, что их терпение лопнуло, потому что стоят на границе уже 2-3 недели.

Украинские водители грузовиков, ожидающих въезда в Украину в ЧП "Краковец-Корчева", объявили голодовку / Фото: скриншот с видео

Но после переговоров с польскими забастовщиками с участием консула, водители грузовиков голодовку приостановили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Украинские водители в Польше объявили голодовку! У людей лопается терпение".

До чего договорились

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Более 200 украинских водителей остаются на полевой дороге. Как передает "Суспільне", к ним приехал консул из Генерального консульства Украины в Люблине Василий Иордан. Он пригласил двух украинских водителей поехать вместе к польским протестующим.

По состоянию на 16:00, протестующие и водители договорились о том, что через пункт пропуска будут проезжать семь авто в час, а гуманитарные и военные грузы будут двигаться вне очереди.

Следовательно, украинские водители останавливают голодовку, но готовы объявить ее снова, если польская сторона нарушит договоренности до воскресенью, 3 декабря.

Сколько грузовиков заблокированы в очереди

По состоянию на утро 1 декабря, по данным Госпогранслужбы, в очереди в четырех пунктах пропуска на границес Польшей из — за забастовки перевозчиков застряли около 2100 грузовиков. По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Андрея Демченко, блокирование продолжается на польских пунктах пропуска — это "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное" и "Шегини-Медика".

По состоянию на 15:00 в трех пунктах пропуска, граничащих с Львовщиной, ожидали 1750 грузовиков.

"По информации, предоставленной нам польскими коллегами, в пункте пропуска "Краковец" ожидает 450 грузовиков, в пункте пропуска "Шегини" — 500 и в пункте пропуска "Рава-Русская" самая большая очередь, она составляет 800 грузовых средств", — отметила спикер Львовский пограничный отряд Александра Кучковская.

Проезд пустых грузовиков ускорят в трех пунктах пропуска

Профильные министерства Украины и Польши договорились о мерах по уменьшению очередей грузовиков на автомобильных пунктах пропуска на границе, которые четвертую неделю подряд остаются заблокированными из-за забастовки польских перевозчиков. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Министерство восстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши совместно нарабатывают меры по разблокированию границы. В Варшаве прошла встреча заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергея Деркача и государственного секретаря Министерства инфраструктуры Польши Рафала Вебера”, — говорится в сообщении.

К мерам, согласованным сторонами, относится, в частности, открытие пункта пропуска “Угринов – Долгобычев” для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска.

для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска. Кроме того, в системе єЧерга будут созданы отдельные ремни для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин — Дорогуск" и "Краковец — Корчова".

"Именно на этих пунктах пропуска есть физические полосы для пустого транспорта непосредственно в пункте пропуска как на украинской, так и на польской стороне", — пояснили в Министерстве восстановления.

Кроме того, согласован запуск пилотного проекта с регистрацией в єЧерзі непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи — Мальховице" сроком в один месяц.

Очереди на украинско-польской границе / Фото: Министерство инфраструктуры Украины

В то же время, как отметили в Минвосстановлении, вопрос отмены или изменений к "транспортному безвизу" Евросоюза и Украины на встрече не обсуждался и не был на повестке дня.

Что предшествовало

Напомним, 6 ноября польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

26 ноября стало известно, что на границе с Польшей есть случаи блокирования гуманитарной помощи.

Также сообщалось, что 1 декабря в 16:00 к блокированию границы присоединится еще одна страна — Словакия. Речь идет о блокировке через границу для грузовиков в направлении "Вышнее Немецкое-Ужгород".

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