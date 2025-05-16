Переговоры Украины и России в Стамбуле: новые подробности и хочет ли Путин мира

Переговоры в Стамбуле / © Associated Press

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В Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией. Удалось обсудить обмен заложниками. Над его деталями сейчас работают. Другая ключевая тема — прекращение огня, но не исключено, что этот вопрос может быть решен уже на более высоком уровне. О такой встрече сегодня также говорили, однако когда это может произойти и произойдет ли вообще — говорить рано.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что известно о попытках мирных переговоров

После полномасштабного вторжения Украина и Россия уже трижды пробовали говорить. Вот только цель разговора у двух собеседников кардинально разнилась.

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28 февраля 2022 года два вертолета «Блэк Хок» садятся на аэродром в белорусском Гомеле. За день до этого сюда уже прибыла российская делегация — именно тогда, когда, по их замыслу, они должны были «взять Киев за 3 дня». Требования России тогда представлял помощник Путина Владимир Мединский. 12 пунктов, которые больше напоминали план капитуляции Украины. Среди них: «денацификация», «демилитаризация», нейтралитет и внеблоковость Украины, признание Крыма российским, признание независимости «ЛДНР», закрепление государственного статуса русского языка. А еще сокращение украинской армии до 50000 человек, четырех кораблей, 55 вертолетов и отказ от производства или закупки ракет дальностью более 250 километров.

Впоследствии участник тех переговоров Михаил Подоляк расскажет — у украинской делегации не было ни полномочий, ни малейшего желания подписывать такой документ.

«Единственное, что было нужно — получить на тот момент нам, подчеркиваю, временное прекращение огня на 48–72 часа, чтобы армия могла наши выводы сделать», — сказал Михаил Подоляк.

Таких встреч в Беларуси в конце концов состоялось еще две — 3 и 7 марта. Наибольшим их достижением стали гуманитарные коридоры. Впрочем, чем-то более глобальным переговоры не завершились.

«Понимаете, первые дни войны были критическими для нас. Мы и воевали одновременно, и в то же время пытались через переговорный процесс немножко затянуть время. Это была тактика. И выйти на какой-то компромисс, который бы мог нейтрализовать ситуацию. Да, возможно, были определенные и наивные надежды, что с россиянами можно договориться», — говорит политолог Владимир Фесенко.

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10 марта 2022 года в Анталье встречаются министры иностранных дел Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров. Последний вообще не имел никаких полномочий что-либо решать, так что никакого результата эти переговоры не дали.

29 марта уже в Стамбуле встречаются 9 украинских и 15 российских представителей переговорных делегаций. В переговорах принимает участие и российско-израильский миллиардер Роман Абрамович, который должен был стать неким посредником.

Все происходило за закрытыми дверями. Позже украинская делегация озвучит: Киев соглашался на безъядерный и нейтральный статус, а также отказ от производства и размещения оружия массового поражения. Альтернативой НАТО должны были стать страны-гаранты: США, Франция, члены Совбеза ООН, Канада, Польша, Турция и Израиль.

Также ЕС должен был помочь Украине вступить в Евросоюз. Вопрос Крыма и Севастополя по предложениям могли заморозить минимум на 15 лет. Россияне на камеры даже заявили, что если удастся договориться, то соглашение можно будет подписать на уровне президентов. Но дальше разговоров дело не пошло.

«Только через две недели после Стамбула, 15 апреля, Путин продемонстрировал свой проект договора, в котором ставилось требование, что украинские Вооруженные силы должны сократиться в 4 раза. Это по сравнению с довоенным периодом. Примерно до 80 тысяч. Плюс сокращение по основным видам вооружений. Ну и еще куча других уступок. Безусловно, для нас это было неприемлемо», — говорит Владимир Фесенко.

Через несколько дней после встречи в Стамбуле Киевщина, а впоследствии и Черниговщина были освобождены. Российская армия поспешно бежала. Впрочем, Кремль подал это как «жест доброй воли» и результат Стамбульских переговоров. В то же время мир узнал о зверствах в Буче. И все переговоры в тот момент были обречены.

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Мирный план Трампа

Завершить войну за один день — с таким лозунгом Дональд Трамп шел на президентские выборы. Впрочем, реальность оказалась не такой простой. День трансформировался сначала в месяц, а затем и месяцы. Но все же впервые с 2022 года переговоры таки возобновились.

«И здесь, в принципе, хорошо то, что Путин ради договоренности с Трампом готов вести переговоры. А вот дальше начинаются проблемы. Это то, что Трамп немного наивно подходит к переговорному процессу, и он почти до конца апреля искренне верил, что Путин хочет завершения войны. Это явно была ошибка. На Путина надо было давить», — говорится в сюжете ТСН.

Зато США давили на Украину. Обвинения в том, что это Украина спровоцировала войну, должна согласиться на мир, а Зеленский диктатор. Скандал в Белом доме и замораживание военной помощи были пиком давления. Иногда риторика Трампа и его окружения выглядела как трансляция российских месседжей. Но с помощью европейских партнеров Украина прошла через это давление, а перепалки трансформировались в реальные встречи и переговоры о мире. В Саудовской Аравии делегация США поочередно встречалась с украинской и российской сторонами. 11 марта Украина согласилась на прекращение огня на 30 дней, как того требовала Америка, но наотрез отказалась от любых территориальных уступок.

Но две встречи в Саудовской Аравии, многочисленные поездки спецпредставителя Трампа Уиткоффа в Москву в реальности не дали ничего, кроме обещаний. А их Россия никогда не выполняла. Вместо 30-дневного перемирия Россия удосужилась на 3-дневное — на годовщину Второй мировой. Но и оно было выгодно преимущественно Москве. Более того, продолжала требовать признания Крыма и других оккупированных территорий, некоторые из которых, к слову, даже не были под ее контролем. Остался запрет на вступление в НАТО и поставки иностранного оружия. Все то, что требовала Россия в Беларуси и Стамбуле в 2022 году.

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Как не раз подчеркивала Украина и ее союзники — Путин не хочет мира. Он стремится к ослаблению санкций против России. И нынешняя встреча в Стамбуле показала — Россия так же неготова к прекращению огня и просто тянет время.

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