Переговоры в Абу-Даби начались: что известно и каких результатов ждать

Переговоры в Абу-Даби начались

Дополнено новыми материалами

Украинская делегация уже прибыла в Абу-Даби (ОАЭ), где начался новый раунд переговоров между Украиной, США и РФ о завершении войны. Возглавляет делегацию секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров.

В состав команды вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его первый заместитель Сергей Кислица, народный депутат Давид Арахамия, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов и советник Офиса президента Александр Бевз.

"Переговорный процесс стартовал в трехстороннем формате – Украина, США и Россия. Далее – работа в отдельных группах по направлениям, после чего запланирована повторная совместная синхронизация позиций", – сообщил Рустем Умеров.

Что известно и каких результатов ожидать – в материале ТСН.ua.

Что известно сейчас

Несмотря на отсутствие компромиссов на предварительных переговорах в январе, стороны продолжают диалог в формате Украина-США-Россия, сосредоточившись на гарантиях безопасности и вопросе Донбасса.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что двустороннее соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и США уже готово, а следующий этап — работа над пакетом документов по экономическому восстановлению страны. Он подчеркнул важность решительности США и подчеркнул, что начавшаяся в минувшую пятницу деэскалация укрепляет доверие к переговорному процессу.

Секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал быстрые результаты обмена пленными и заявил, что на переговорах будут обсуждать все критические для населения вопросы.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил, что Украина придерживается четкой позиции по территориальной целостности и гарантиям безопасности, и рассматривает создание специальной экономической зоны как возможный механизм продвижения мира.

"Любые решения должны базироваться исключительно на украинском законодательстве и международном праве", - подчеркнул Сибига.

Позиция России

Аналитики Американского института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия симулирует готовность к переговорам, стремясь получить контроль над всей Донбасс. Кремль отвергает предложения по демилитаризованным зонам и пытается навязать максималистские требования как "умеренную позицию".

Заявления Лаврова и других кремлевских чиновников направлены на давление на США, чтобы отделить Европу от мирного процесса и получить уступки по экономике и стратегическим вооружениям.

Возможные договоренности

Политолог Андрей Городницкий считает, что основным вопросом переговоров станет обмен пленными. Также обсуждаются технические аспекты прекращения огня, однако Россия вряд ли пойдет на территориальные уступки на Херсонщине, в Запорожье или по ЗАЭС.

Эксперты отмечают, что реальное прекращение обстрелов возможно только при внутреннем кризисе в Кремле, поскольку Путин игнорирует требования собственных элит по окончании войны.

Контекст и угрозы

Несмотря на дипломатические шаги, Россия продолжает исключать западные гарантии безопасности для Украины. Последние ракетные удары по Киеву, Днепру, Харькову, Сумам и Одессе во время аномальных морозов показывают, что Кремль не отказывается от террора даже в период переговоров.

Советник президента Михаил Подоляк назвал ситуацию "предсказуемой", ведь российское "перемирие" часто маскирует накопление ракет для ночных ударов по гражданским объектам.

Роль США и Трампа

По словам экспертов, Дональд Трамп подготавливает экономическое давление на Россию, делая ставку не на оружие, а на контроль над нефтью и санкции. Идея поставки Украине ракет Tomahawk частично является инструментом давления на Путина и демонстрацией решительности США.

"Tomahawk - это политический инструмент давления, а не быстрое решение для фронта. Для его использования нужны корабли и подлодки", - пояснил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Трамп стремится переложить финансовое бремя войны на плечи Европы, одновременно заставляя крупные покупатели российской нефти, например Индию, сократить ее закупки, что создаст дополнительное экономическое давление на Кремль.