Переговоры в Берлине: о чем договорились и что сделают США, если Россия не согласится на мир

Переговоры в Берлине / © Владимир Зеленский

Впервые с начала полномасштабного вторжения прекращение войны кажется возможным. После серии интенсивных дипломатических встреч в Берлине с участием Украины, США и лидеров ЕС, стороны заявили о «реальном и конкретном прогрессе». Финальным аккордом двухдневного марафона стал совместный телефонный разговор с Дональдом Трампом.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко.

Гарантии безопасности по «стандарту НАТО»

Одним из ключевых пунктов плана, над которым работают переговорщики, является предоставление Украине юридически закрепленных гарантий безопасности. Как сообщает издание The New York Times, США готовы провести эти обязательства через Конгресс.

Президент Владимир Зеленский подтвердил: обсуждаются механизмы, аналогичные 5-й статье Устава НАТО. Свою готовность присоединиться к процессу подтвердил и Дональд Трамп.

«Мы работаем над этим с Европой. Европа будет важной частью этого. Мы работаем над гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова. Мы не хотим, чтобы война снова началась», — заявил Дональд Трамп.

Иностранные войска на территории Украины

Важной частью плана является создание многонациональных сил, которые будут действовать при поддержке США непосредственно на украинской территории. Основные задачи этих подразделений:

Содействие восстановлению ВСУ;

Обеспечение безопасности воздушного пространства Украины;

Мониторинг режима прекращения огня и быстрое реагирование на нарушения.

90 миллиардов евро и замороженные активы РФ

Европа берет на себя финансовый блок поддержки. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила конкретные цифры помощи на ближайшие два года.

«Мы предложили покрыть две трети финансовых потребностей Украины в течение следующих двух лет, около 90 миллиардов евро. Российские активы останутся под заморозкой. Обсуждение «репарационного займа» начнется уже через два дня», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она также подчеркнула, что Запад будет поддерживать борьбу украинцев «столько, сколько нужно».

Что дальше

По словам Владимира Зеленского, в ближайшие дни американские переговорщики доработают документы и представят их российской стороне. На выходных украинская команда снова встретится с партнерами для обсуждения результатов.

Президент Украины четко дал понять: если Кремль откажется от приемлемых условий мира, США готовы усилить давление на Россию и существенно расширить военную помощь Украине.

Согласится ли Москва на эти условия — пока остается главным открытым вопросом, однако дипломатическое давление Запада сейчас является беспрецедентным.

