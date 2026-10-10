Переговоры в Майами пошли не по плану: у Зеленского рассказали новые детали и где сейчас делегация

Владимир Зеленский / © ТСН

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Переговоры между Украиной и США в Майами, которые были запланированы 9-10 октября, закончились раньше, и делегации уже возвращаются домой.

Об этом в комментарии журналистам сообщил советник президента Дмитрий Литвин.

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Переговоры между Украиной и США — что известно

По его словам, информация о том, что переговоры закончились раньше запланированных двух дней, соответствует действительности.

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«Переговорные группы уже в пути домой», — отметил Литвин.

В то же время чиновник подчеркнул, что сами переговоры никто не отменял. Комментируя особенности встречи, Литвин отметил, что первый день консультаций оказался длиннее, чем предполагалось, и прошел не так, как планировалось.

«Не то чтобы отменили, просто первый (день — ред. ТСН) получился длиннее и еще немного с другим привкусом», — заметил Дмитрий Литвин.

Переговоры Украины и США в Майами — последние новости

Напомним, в пятницу, 9 октября, в Майами встретились представители США, Украины, Европы и НАТО. Они обсудили, как снизить напряжение и закончить войну к началу зимы. По словам спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, встреча была конструктивной. Стороны обсудили подготовку к зиме, энергетическую устойчивость Украины, экспорт зерна и гарантию безопасности.

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Несмотря на это, президент США договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля в США и другие страны. По указанию Трампа американский Минфин временно разрешил покупать это горючее до 7 апреля 2027 года.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил американским конгрессменам, что ослаблять давление на Россию без четких условий нельзя. По его словам, это проявление слабости и лишь подталкивает Кремль к новому террору.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная делегация на этой неделе посетит США. По его словам, она должна донести до представителей администрации Дональда Трампа позицию Киева о необходимости усиления давления на Путина.

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