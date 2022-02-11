Переговоры в "нормандском формате": почему советникам не удалось добиться результатов

Переговоры продолжались девять часов.

Ночью завершилась встреча в "нормандском формате", длившаяся девять часов. Советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встречались в Берлине. Договориться о совместном документе по результатам встречи не смогли.

Почему отсутствие результата – это хорошая новость для Украины, а на чем настаивали россияне, – рассказали в сюжете ТСН.Ранок11 февраля.

Берлинский разговор в "нормандском формате" был долгим и изнурительным также для журналистов, которые часами ждали завершения переговоров. Всего говорили девять часов. Договориться о чем-либо не удалось. "Состоялось – как произошло. Но мы продолжаем говорить. Скоро встретимся снова", – рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Правда, если бы послушать россиян, если бы договоренность была бы, то не в пользу Украины. Все это время российская сторона требовала от Украины принять общий документ, в котором прописать особый статус оккупированных территорий на Востоке страны, а затем и закрепить это в Конституции. Для этого, настаивала Москва, Украина должна напрямую общаться с представителями ЛНР и ДНР.

Впрочем, по признанию Дмитрия Козака, на такой сценарий он получил решительный отказ: "Пытались договориться, что на следующем заседании ТКГ начнется диалог о будущем статусе Донбасса в составе постконфликтонной Украины. Не смогли добиться от Украины согласия на этот диалог".

Встреча в Нормандском формате завершилась – о чем договорились | Новости мира

Интересна здесь позиция Германии и Франции. Ее российский представитель описывал как нейтральную. Андрей Ермак звучал оптимистично. Он надеется, что удастся возобновить работу Трехсторонней контактной группы, и там уже скоро смогут рассмотреть гуманитарные вопросы. В частности, обмен пленными и открытие КПВВ на линии разграничения

Все участники подтвердили приверженность Минским договоренностям. Впрочем, как и кто их должен выполнять, между Украиной и Россией остаются основательные разногласия. О них будут говорить снова на следующей встрече на уровне советников. Она, по словам Ермака, должна состояться очень скоро. На встреча лидеров стран Нормандской четверки говорить пока не приходится.