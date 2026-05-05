Переговоры в ОАЭ и спектакль Путина: генерал объяснил, как заставить РФ закончить войну в Украине

Путин не хочет заканчивать войну в Украине / © ТСН

Несмотря на официальную воинственную риторику, в Российской Федерации все острее ощущают растущий кризис от затяжной войны. Это подтверждают консультации в ОАЭ, где военные обеих сторон пытались согласовать технические аспекты прекращения боевых действий.

Однако, по мнению генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, любые переговоры сейчас — это лишь «спектакль», ведь политическое решение остается за закрытыми дверями Кремля.

Об этом он сказал в комментарии ТСН.ua.

Консультации в ОАЭ: о чем говорили военные?

По словам эксперта, в ходе встреч в Объединенных Арабских Эмиратах представители военных ведомств обсуждали вопрос прекращения огня на море, в воздухе и на суше. Российская сторона чувствует истощение, но окончательное решение заблокировано.

«Проблема в том, что Путин не хочет принимать по этому вопросу окончательное политическое решение. И пока мы с нашими союзниками не заставим его сделать это силой, он не пойдет на такой шаг. У него есть планы о ведении боевых действий в текущем и следующем годах. Все остальное — лишь спектакль», — сказал он.

Москва и Петербург под ударом: конец «идеальной России»

Романенко убежден, что ключом к реальным изменениям является перенос войны непосредственно в российские столицы. Систематические удары по Москве и Санкт-Петербургу заставляют россиян выходить из «информационного пузыря» телевидения и сталкиваться с реальностью.

Основные последствия атак на российские мегаполисы:

Разрушение иллюзии безопасности: россияне начинают осознавать, что «идеальная Россия» существует только на экранах.

Массовый выезд: страх побуждает жителей столиц вывозить семьи, состояние и бизнес в более безопасные регионы или за границу.

Адаптационный разрыв: в отличие от украинцев, которые за пять лет привыкли к атакам, российское общество не готово к жизни в условиях постоянной угрозы.

Когда «лед тронется»?

По мнению генерала, только ощутимое силовое влияние и внутренняя паника среди элит в Москве и Петербурге станут признаком того, что ситуация для режима Путина становится критической.

«Реально они начнут выезжать… И это будет признак того, что лед тронулся, господа присяжные заседатели», — заключает Игорь Романенко.

