Переговоры в Саудовской Аравии: как Трамп разрушает доверие к США, толкая Украину к капитуляции

Тогда, во время общения с прессой в Овальном кабинете, на Владимира Зеленского, приехавшего в Вашингтон во главе украинской делегации подписать соглашение о недрах (совместная с США добыча полезных ископаемых в Украине), набросились Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Венс. После этого американский президент заблокировал предоставление Киеву военной помощи и обмен разведданными, что уже привело к продвижению россиян вдоль критической части фронта, в частности, на Курщине. К тому же, американские СМИ сообщали, что Украина также потеряла способность выявлять приближение российских бомбардировщиков и других взлетающих в России самолетов, имея меньше времени на предупреждение гражданских и военных об авиаударах.

На переговорах в Саудовской Аравии Трамп ожидает увидеть "готовность Украины к миру", добавив, что пауза в предоставлении Киеву американских разведданных почти близка к завершению. Впрочем, как сообщает NBC News, подписание Украиной и США соглашения о недрах будет недостаточно для разблокирования военной помощи и обмена разведданными. Трамп, по информации телеканала, также хочет видеть готовность Зеленского к территориальным уступкам и проведению выборов в Украине. Но это не украинский президент мешает прекращению войны, а глава Кремля Путин. Однако Трамп, говоря в последнее время об очень высокой вероятности Третьей мировой, будет давить именно на Украину капитулировать перед Россией.

Что будет в повестке дня переговоров в Саудовской Аравии? В каких условиях США могут восстановить вооруженную помощь Украине? Но как Трамп своими действиями подрывает доверие к Америке? Читайте в материале ТСН.ua.

У Украины нет карт: и Трамп выбивает последние

Саудовская Аравия уже стала своеобразной площадкой для переговоров команды Трампа из Украины и России. 18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые с начала полномасштабного российского вторжения переговоры американской и российской делегаций, к которым не были вовлечены ни Киев, ни ЕС. Тогда Вашингтон и Москва договорились реанимировать работу своих посольств, увеличив численность их работников, многие союзники расценили как угрозу восстановления Россией своей шпионской сети под дипломатическим прикрытием.

Официальный визит Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию, который был согласован за несколько месяцев до этого, должен был состояться 19 февраля. Однако Киев решил его перенести на 10 марта, чтобы не ассоциироваться с первыми переговорами США и РФ о судьбе Украины и Европы в более широком аспекте без самих Украины и Европы. Поэтому, по словам украинского президента, после его встречи в понедельник, 10 марта, с Наследным принцем Саудовской Аравии, украинские дипломатические и военные представители — председатель ОПУ Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель председателя ОПУ Павел Палиса1 — останутся для марта.

В воскресенье 9 марта, общаясь с журналистами на борту Air Force One, Трамп заявил, что ожидает положительных результатов и значительного прогресса от переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

"Они подпишут соглашение о добыче полезных ископаемых, однако я хочу, чтобы они хотели мира. Они не продемонстрировали это в той мере, в которой должны. Мы хотим сделать все возможное, чтобы Украина серьезно отнеслась к тому, чтобы что-то сделать. Сейчас они этого не сделали. У России нет козырей на переговорах о мире, к которым так стремится Вашингтон.

Ранее Трамп говорил, что у этой Украины нет козырей, чтобы завершить эту войну на своих условиях с американской военной помощью или без нее. Теперь он заявил, что и у России нет таких козырей. Хотя на самом деле, остановив предоставление Украине оружия и разведданных, Трамп выбивает, возможно, единственный и последний наш козырь – Курскую область, которую мы могли обменять, например, на украинскую территорию во время предстоящих переговоров с россиянами. Вдобавок, Bloomberg в очередной раз сообщил, что советники Трампа размышляют над ослаблением санкций против России, в частности ценового "потолка" на продажу российской нефти, которая сейчас составляет $60. Хотя несколько дней назад Трамп угрожал ввести более жесткие санкции, например против российских банков.

Как пишет Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников, на переговорах в Саудовской Аравии США оценят, готова ли Украина к ощутимым уступкам России. "Нельзя говорить "я хочу миру" и "я отказываюсь идти на компромиссы", – сказал изданию один из американских чиновников. Другой также добавил: "Мы хотим увидеть, заинтересованы ли украинцы не просто в мире, а в реальном мире. Если они заинтересованы лишь в границах 2014 или 2022 года, это о чем-то говорит". В другой статье Bloomberg также добавляет, что на переговорах в саудовской Джидде США будут давить на Украину обязательства о прекращении огня. Хотя этого Вашингтон должен требовать именно от Москвы.

Как Трамп ссорится с Европой: США "не знают", кто агрессор

После ожесточенного спора 28 февраля в Белом доме, граничащего со ссорой, Владимир Зеленский шагнул на встречу и публично извинился. Судя по многочисленным истокам в западных СМИ, к этому его подтолкнул британский премьер Кир Стармер. Позже The Washington Post написала, что британские чиновники предупредили украинского президента, что ему следует наладить отношения с США, ведь Европа не сможет заменить всю военную помощь, получаемую Украиной от Америки. Особенно это касается обмена разведданными (что проблема не только для Украины, но и для европейских стран-членов НАТО) и систем Starlink, за которые разгорелся еще один скандал.

На днях самый богатый человек мира Илон Маск, вложивший в предвыборную кампанию Трампа около $270 млн и имеющий сейчас огромное влияние на президента США, дописал в своей соцсети Х, что украинский фронт "развалится", если отключит Украине "старлинки", которыми он "буквально бросил вызов Путину". На это министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский напомнил Маску, что Польша оплачивает работу значительной части терминалов Starlink в Украине — речь идет о контракте на $50 млн — и Варшава будет вынуждена искать другого поставщика, если SpaceX Маска проявит себя ненадежным провайдером спутниковой связи.

Команде Трампа это, очевидно, не очень понравилось. В ответ Маск назвал Сикорского "маленьким человеком", добавив, что ему нужно "умолкнуть". А госсекретарь Марко Рубио тоже в Х дописал, что без спутниковой связи Starlink "Украина уже давно проиграла бы войну, а россияне были бы на границе с Польшей". Правда, позже другому сообщению Маск пообещал, что никогда не отключит работу "старлинков" для Украины. Итак, как видим, в США все же умеют считать деньги. Ведь, например, американский предприниматель Джефф Безос достаточно успешно продвигает немного более дешевый аналог Starlink, который уже очень скоро может заработать в Италии и Британии.

По информации Financial Times, на переговорах в Саудовской Аравии украинская делегация предложит идею частичного прекращения огня с Россией – остановку дальнобойных ударов и боевых действий в Черном море – чем надеется на разблокирование поставок американского оружия и обмен разведданными. В принципе, в этом нет чего-то нового или сенсационного. На прошлой неделе после участия в экстренном специальном оборонном саммите ЕС в Брюсселе Владимир Зеленский отмечал, что первыми шагами для установления реального мира должно быть принуждение России к установлению тишины в небе (запрет на использование ракет, дальнобойных дронов и авиабомб) и на море, обеспечив гарантию нормального судоходства.

Но Россия не демонстрирует желания прекратить удары по Украине. Более того, после того, как США заблокировали предоставление Киеву оружия и разведданных, Москва этим успешно воспользовалась для продвижения на фронте и нанесения авиаударов. Американские журналисты спрашивали об этом Трампа, на что он ответил, что понимает, что Россия этим действительно воспользовалась и на их месте так поступил бы каждый. Однако за это США почему-то не давят на Россию, обрушивая ее экономику. Выступая в Совете по международным отношениям с речью "Текущее состояние войны в Украине и как война может закончиться", спецпосланник Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что Трамп применяет кнут и пряник к обеим сторонам.

"Итак, то, что вы сейчас видите – это неотложные агрессивные усилия администрации Трампа, направленные на то, чтобы посадить обе стороны за стол переговоров для достижения мирного урегулирования. Трамп подходит к дипломатии и взаимодействию исключительно на основе соглашений, используя экономику как основу и движущую силу международных отношений. Если США будут интересны. и является гарантией де-факто безопасности для Украины", — заявил Кит Келлог.

На сегодняшний день неизвестно, будет ли финализировано и подписано в Джидде соглашение о недрах. По словам спецпредставителя Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа, также ответственного за контакты с россиянами, документ могут подписать уже до конца этой недели. Однако, по информации CBS News, этого недостаточно для разблокирования военной и разведывательной поддержки Украины со стороны США. Как заявил Марко Рубио в преддверии переговоров в Саудовской Аравии, это будет зависеть от демонстрации, что Украина готова пойти на реальные уступки "ради мира".

Ранее ТСН.ua уже писал, что речь о тех нескольких миллиардах долларов военной помощи, которые остались еще от прошлогоднего пакета на $61 млрд, принятого Конгрессом еще при администрации Байдена. Его, кстати, Трамп, руками республиканцев, тоже блокировал в течение 7 месяцев – с сентября 2023 по апрель 2024 года. О принятии нового пакета военной помощи Украине уже новым составом Конгресса, полностью контролируемым республиканцами, речь никогда не шла. Более того, спикер Палаты представителей Майк Джонсон неоднократно отмечал, что в Конгрессе "нет аппетита" голосовать новую помощь для Украины.

Вместе с тем, сенатор-республиканец Линдси Грэм, после спора в Белом доме 28 февраля даже призвавший президента Зеленского уйти в отставку, неожиданно заявил об обеспокоенности остановкой поставок американского оружия Украине и обмена разведданными. К тому же, многочисленные американские СМИ сообщали, что республиканцы в Конгрессе оказывают давление на Белый дом по восстановлению помощи Украине.

"Если мы откажемся от Украины, это будет хуже, чем в Афганистане и я не думаю, что президент Трамп имеет какое-либо желание это делать. Целью является завершить войну с честью и справедливостью", — подчеркнул Линдси Грэм.