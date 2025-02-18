Переговоры в Саудовской Аравии: о чем договорились США и РФ за спиной Украины

В Украине заявили, что встреча россиян и американцев в Саудовской Аравии вообще не является переговорами.

В Саудовской Аравии 18 февраля впервые за долгое время состоялись переговоры между чиновниками США и РФ. Речь шла о завершении войны в Украине, однако представителей киевских властей на эту встречу не приглашали. Президент Украины Владимир Зеленский достаточно резко отреагировал на переговоры. О чем шла речь на встрече в Эр-Рияде, какие заявления сделали стороны и какие скандальные подробности всплыли – читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Переговоры между США и РФ

В Саудовской Аравии прошли переговоры между Россией и Соединенными Штатами. Предполагается, что после этого возможна встреча непосредственно самого Трампа с Путиным, которая, по данным издания Bloomberg, может состояться уже на следующей неделе. Однако российская сторона заявляет, что конкретную дату встречи пока назвать сложно.

США на переговорах в Саудовской Аравии представляли главные внешнеполитические советники президента Дональда Трампа. А именно – госсекретарь Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Волтц, представитель США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, а также директор ЦРУ Джон Рэтклифф. С российской стороны это были министр иностранных дел Сергей Лавров, внешнеполитический советник Путина Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Переговоры между РФ и США продолжались около пяти часов с перерывами. Ушаков, представлявщий Россию, отметил, что это был очень серьезный разговор по всем вопросам, которые хотела затронуть РФ. По его словам, отдельные команды переговорщиков России и США начнут контакты с Украиной в нужное время.

В то же время, в Госдепе США по итогам переговоров заявили, что обе стороны договорились создать группы, чтобы "скорее" начать работу над тем, чтобы прекратить войну РФ против Украины. Решение о том, кто войдет в команду переговорщиков от России, примет сам кремлевский диктатор. США своих представителей еще не назначили.

Российская сторона также отметила, что "рано говорить о компромиссах, но стороны стали слушать друг друга". А в Госдепе США отметили, что "одного телефонного звонка, за которым следует одна встреча, недостаточно для установления длительного мира". Кроме того, в Госдепе США добавили, что завершение российско-украинской войны потребует уступок со всех сторон.

В преддверии встречи некоторые представители администрации Трампа пытались развеять беспокойство, заявив, что переговоры в Эр-Рияде будут только предварительными, а в последующих переговорах примут участие и представители правительства президента Украины Владимира Зеленского. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог, который должен прибыть в Украину уже 20 февраля, заявил, что США по решению украинского вопроса работают по двум трекам — с украинской и российской сторонами, чтобы выяснить возможные условия мира.

Ранее президент Украины заявил, что хочет, чтобы Келлог лично посетил фронт и пообщался с украинскими военными. Спецпредставитель Трампа также заявил, что мирное соглашение Украине никто не будет навязывать. По его словам, США выслушают предложения всех сторон.

Издание The Washington Post сообщило, что в Саудовской Аравии чиновники проигнорировали вопросы журналистов о том, отстраняют ли США украинцев и каких уступок Вашингтон требует от Москвы.

Реакция Украины на переговоры

На конференции в Мюнхене Зеленский заявил, что Украина никогда не примет никаких мирных соглашений, достигнутых за ее спиной или без участия Киева. Кроме того, руководство Украины не планирует признавать результаты прошедших в Саудовской Аравии переговоров между США и Россией.

Украинские власти, по словам Зеленского, ничего не знали об этих переговорах. Киев расценивает любые переговоры об Украине без Украины не имеющими результата. В то же время он отметил, что в переговорах США и России будет и двусторонний трек, и они "имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы".

Кроме того, президент еще раз заявил, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, который должен был состояться 19 февраля, но затем был перенесен на следующий месяц, не имеет никакой связи с событиями, произошедшими в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля, на уровне представителей США и РФ. Он также подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки. По его словам, в случае необдуманного завершения войны в Украине возможен "афганский сценарий".

"США озвучивают тезисы, которые радуют Путина, стремятся договориться с ним ради быстрого результата. Но прекращение огня нельзя считать успехом", – отметил Зеленский.

В Офисе президента Украины заявили, что встреча россиян и американцев в Саудовской Аравии вообще не переговоры. Это лишь попытка вернуть Россию к началу разговора с Западом о правилах и справедливости.

"Россия же пытается манипулировать и тянуть время, потому что Путин никогда не хотел справедливости. Единственное его стремление — уничтожение Украины, а также возвращение российского влияния на Восточную Европу по образцу Советского Союза", — подчеркнула старший советник руководителя ОПУ Дарья Заривна.

Ранее Зеленский заявил, что готов лично сесть за стол переговоров с Путиным, но только после того, как согласует план завершения войны с Европой и США. В Кремле также заявили, что Путин не раз говорил, что при необходимости готов вести переговоры с Зеленским.

Реакция Кремля на переговоры

Накануне российские официальные лица комментировали запланированные переговоры более широко, чем официальные лица США. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры сосредоточатся на "восстановлении всего комплекса американо-российских отношений".

В то же время Лавров, выступая в Москве, сказал, что настало время для Соединенных Штатов и России прекратить "совершенно ненормальный период" отчуждения. В МИД РФ заявили, что переговоры России и США в Эр-Рияде – это предварительные консультации, смысл которых высказать базовые позиции сторон.

Срочный саммит европейских лидеров

Европейские лидеры провели срочный саммит 17 февраля, чтобы согласовать единую стратегию и частично обсудить потенциальное развертывание миротворческих войск в Украине в рамках соглашения о прекращении огня, поскольку контакты между США и РФ значительно ускорились.

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Издание The Washington Post пишет, что администрация Трампа пыталась узнать, какие силы и вооружения могут предоставить европейские страны, тогда как европейцы, со своей стороны, выясняли, какую военную поддержку Украине готова оказать команда Трампа, например разведку или ПВО. Президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Париже встречу некоторых высших лидеров континента, чтобы стимулировать планирование европейской поддержки Украины и достичь консенсуса по поводу потенциального развертывания миротворческой миссии.

Перед встречей Макрон провел 20-минутный телефонный разговор с президентом Дональдом Трампом. Премьер-министр Великобритании Стармер впервые объявил, что готов "если это необходимо" развернуть британские войска в Украине в рамках соглашения, которое может заставить других европейских лидеров взять на себя подобные обещания.

Однако после многочасовой встречи на саммите британский лидер сказал, что рано говорить, сколько войск и что там должно быть. Свое заявление уже сделала и Польша. Там опроовергли, что будут отправлять свои войска в Украину. Высокопоставленный польский чиновник, говоривший на условиях анонимности с изданием Politico, отметил, что у страны есть длинная граница с российским эксклавом Калининград и союзной России Беларусью, которая нуждается в усилении польскими войсками. Другие, в том числе и Германия, пока колеблются отправлять ли своих миротворцев в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в ответ на вопрос, развернет ли его страна войска в Украине, назвал дискуссию "совершенно преждевременной", поскольку война до сих пор бушует. Он приветствовал переговоры о прекращении конфликта, но заметил, что "это не означает, что мир может быть продиктован".

Однако даже здесь на Саммите, где фактически принимались исторические решения, возникли недоразумения. Так, издание Le Monde утверждает, что Чехия, Румыния и Словения возмущены тем, что их даже не пригласили на саммит лидеров ЕС в Париже. А президент Зеленский в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности призвал лидеров ЕС создать Европейские Вооруженные силы, чтобы иметь возможность самим решать будущее своего континента. Европейские лидеры также пообещали увеличить расходы на оборону и взять на себя ведущую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

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Некоторые СМИ уже пишут, сколько же Европа может отправить военных в Украину. В частности, издание The Washington Post приводит цифру 25-30 тысяч военных. Однако это не официальные данные.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис считает, что после завершения войны в Украине для предотвращения новой агрессии России могут потребоваться сотни тысяч европейских военных. При этом он назвал достижением тот факт, что европейские страны наконец-то обсуждают это вслух. О возможном достижении мира или перемирия Будрис отметил, что не верит в соблюдение какого-либо соглашения Россией. В МИД Франции также заявили, что вопрос отправки западных военных в Украину будет рассмотрен после заключения мирного соглашения.

Во время Мюнхенской конференции президент Украины подчеркнул, что удерживать длинную границу с РФ сложно, поэтому Украине нужна миллионная армия. В то же время, он подчеркнул, что главная проблема — финансирование.

Следует отметить, что Вашингтон уже исключил участие американских военных в любой миротворческой миссии в Украине. Однако европейские чиновники говорят, что команда Трампа не исключила перспективу поддержки европейских сил и спросила, какая поддержка США может потребоваться.

Ранее США направили запрос европейским странам НАТО с просьбой объяснить, что они готовы предложить для выполнения мирного соглашения, а также чего они ожидают от США. Однако, как пишет издание Politico, после многочасовой встречи в Париже консенсуса по этому вопросу достичь так и удалось.

После неформальной встречи в Париже генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Европа готова предоставить Украине гарантию безопасности. Также он добавил, что детали еще предстоит уточнить, но "обязательства ясны".

Между тем Россия заявляет, что "категорически против размещения в Украине европейских войск, в какой роли они бы там ни были". В российском МИДе заявили, что будут воспринимать европейских миротворцев в Украине как эскалационный шаг.

СМИ также сообщали, что администрация Трампа хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе. Владимир Зеленский 17 февраля после разговора с Макроном заявил, что "должны быть надежные, сильные гарантии безопасности, а любое другое решение без таких гарантий, например хрупкое прекращение огня, станет только очередным обманом со стороны России и прелюдией к новой российской войне против Украины или других стран Европы". Зеленский также заявлял, что Китай тоже может поучаствовать в мирных переговорах, но есть условие.

"Мы всегда говорили, что готовы к присутствию серьезных игроков. Но за столом переговоров в этот момент будут те, кто готов взять на себя ответственность как гарантии безопасности, так и помощи, так и остановки Путина, так и инвестирования в восстановление Украины", – сказал президент Украины.

По его словам, важно вовлечь Китай в давление на Путина, чтобы он закончил войну. В МИДе Китая уже отреагировали. В Пекине ожидают, что все заинтересованные стороны вовремя примут участие в переговорах по Украине.

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