Переговоры в Саудовской Аравии: о чем заявили в США и России и реакция Украины

В Саудовской Аравии пришли переговоры о войне России против Украины. О чем договорились стороны?

Соединенные Штаты и Россия не смогли подвести общие итоги переговоров, состоявшихся в Саудовской Аравии в понедельник. Белый дом выпустил два отдельных заявления - для каждой из сторон. Совпадают они лишь в двух принципиальных пунктах - о возобновлении безопасного судоходства и не применении силы в Черном море. А еще о запрете ударов по энергетике.

Кремль сразу после обнародования этих договоренностей заявил - они согласятся только в случае снятия ряда санкций. В Вашингтоне ответили, что думают.

Об этом говорится в материале специального корреспондента ТСН в США Ольги Кошеленко.

Во вторник американские СМИ со ссылкой на источники сообщали - США и Россия вот-вот выпустят совместное заявление по итогам понедельничных переговоров в Эр-Рияде. Часы шли, но в конце концов вместо совместного с Кремлем, Белый дом выпустил два собственных сообщения - по итогам переговоров с Украиной и Россией. Все стороны якобы договорились о прекращении огня в Черном море и на объектах энергетики. Отдельная договоренность американцев с россиянами, которую не поддержала Украина - в Вашингтоне уже пообещали Москве восстановление ее экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки, снижение стоимости страхования и возвращение к платежным системам.

В Кремле вдогонку уточнили - выполнять пункты о частичном прекращении огня они будут только после того, как с них снимут еще и другие санкции - против банков, задействованных в экспорте, компаний-производителей и экспортеров сельхозпродукции, а также вернут западный импорт, необходимый для производства. И в Вашингтоне изъявили готовность новые требования рассмотреть.

Путин выдвинул новые требования: Трамп рассматривает возможность снятия санкций с России. / Фото: ТСН.ua

Примечательно, что в разговорах с украинцами американские переговорщики сказали, что прекращение огня на море и по энергообъектам начнется немедленно, сразу после обнародования их сообщения. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что не получил четкого ответа относительно того, как будет контролироваться прекращение огня, но в случае нарушений с российской стороны ему посоветовали напрямую сообщать американцам. Кроме того, говорит Зеленский, в США его заверили и в прекращении огня по инфраструктуре. В официальном заявлении Белого дома этот пункт отсутствует.

Украинская стратегия сейчас, рассказал Зеленский, конструктивно соглашаться на предложения американцев и выполнять их. То, что россияне меняют свои позиции после переговоров, даже хорошо - предположил президент Украины.

Большое соглашение о полезных ископаемых, которое президент Трамп обещал подписать вскоре, претерпело изменения. От рамочного США перешли к более детальному документу - его передали в Киев. Президент Зеленский сказал - новые предложения сейчас изучают.

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