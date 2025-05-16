Переговоры в Стамбуле: Олег Жданов назвал главный сценарий войны и ее окончания

Военный эксперт Олег Жданов назвал сценарии войны после переговоров в Турции / © ТСН

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Если сегодняшние переговорные встречи в Турции не дадут существенных результатов или провалятся, то армия РФ явно продолжит ракетно-дроновые атаки, для которых оккупанты накопили немало ресурса.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов, обращая внимание на то, что сегодня утром, за несколько часов до начала переговоров, Россия атаковала Украину 112 дронами.

«С военной точки зрения ничего не изменится», — уверенно говорит Жданов.

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И добавляет: «Обстрелы будут продолжаться. Россия постарается сохранять активность на поле боя на максимальном уровне. Дело в том, что РФ настаивала на том, чтобы переговоры начинались без прекращения огня. Почему? Так легче вести переговоры, зная, что есть некий положительный результат на фронте. К сожалению, продавление нашей обороны наблюдается, хоть и незначительными шагами. Потому россияне и чувствуют свои преимущества».

Аналитик обращает внимание на то, что армия РФ несколько изменила географию обстрелов.

«Шахеды» атакуют всю территорию Украины, от них страдают и западные регионы. Это делается Россией для формирования общественного мнения, мол, лучше плохой мир, чем хорошая война. Россия пытается добиться мира в обмен на территории. Это ее главная стратегия», — говорит Жданов.

Что касается непосредственно самих переговоров, то он говорит, что именно Трамп озвучил две ключевые фразы: «Пока я (Трамп — Ред.) не встречусь с Путиным — ничего не решится. И второе о чем он сказал: «Эти переговоры ничего не дадут, потому что там нет меня (Трампа – Ред.)».

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Резюмируя, Жданов не исключает, что у переговоров будет несколько этапов, но накануне или во время них возможно ухудшение ситуации.

«Как на поле боя, так и внутри страны. Я имею в виду массированные ракетно-дроновые удары, которых, кстати, давно не было. Обратите внимание на перестановки в российском Генштабе. Новый командующий сухопутными войсками в свое время стирал Мариуполь, он — автор «мясных» штурмов. Он распоряжался гнать пехоту без техники на пулеметы. Из Африки вытащили Суровикина, он появился в Москве. Как известно, он является любителем массированных ракетно-дроновых ударов. Кроме того, накопление ракет в России продолжается», — констатирует аналитик.

В свою очередь многие украинцы в соцсетях написали посты о том, что об эффективности сегодняшних переговоров точнее всего можно будет судить по количеству воздушных тревог даже сегодня.

Ранее сообщалось о том, что Трамп сообщил, когда может состояться встреча с Путиным.

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