Переговоры в Женеве: каким будет мир в Украине

Мирный план Трампа изменится после переговоров в Женеве

Реклама

Во время переговоров в Женеве, на которых делегации Украины, США и стран Европы обсуждают американский мирный план, президент Дональд Трамп в своей соцсети неожиданно обвинил украинские власти в неблагодарности за мирные усилия Америки и упрекнул Европу за покупку российской нефти.

Между тем президент Зеленский, комментируя первые отчеты украинской команды, отметил, что после переговоров в Женеве в мирном плане могут быть учтены элементы, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины.

О том, что происходило на переговорах в Женеве и вокруг них, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Реклама

Встреча делегаций проходила за плотно закрытыми дверями, и с самого утра оттуда не просочилась ни одна деталь. За все время только одна фотография облетела мировые медиа, на которой с одной стороны стола сидят спецпосланник президента Трампа Стив Уиткоф и госсекретарь США Марко Рубио, а с противоположной — руководитель Офиса президента Андрей Ермак и первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Местом встречи стало Представительство США при ООН в Женеве. Формат знакомый: в таком же режиме в январе 2022 года, перед полномасштабным вторжением России, администрация Джо Байдена провела переговоры с россиянами. Журналисты видят только движение машин делегаций, какого-то общения или пресс-конференций не предусмотрено.

Первые обнадеживающие результаты

Информации из Женевы немного, но она успокаивающая для украинцев. В частности, секретарь СНБО и член украинской делегации Рустем Умеров написал в соцсетях, что текущая редакция мирного плана уже учитывает большинство ключевых украинских приоритетов.

Некоторые детали сообщил президент Владимир Зеленский. После первых переговоров он отметил, что американские предложения могут учесть важные для Украины элементы, и что работа продолжается.

Реклама

«Украинская и американская команды, команды наших европейских партнеров — в тесном контакте, и я очень надеюсь, что будет результат. Нужно остановить кровопролитие и гарантировать, что война больше не будет разожжена. Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас», — подчеркнул украинский президент.

Состав украинской переговорной группы президент утвердил накануне. Ее возглавляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В делегацию входят секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов, начальник Генштаба Андрей Гнатов, глава Службы внешней разведки Олег Иващенко и первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Европейская альтернатива плану Трампа

В Женеву также прибыли внешнеполитические советники Германии, Великобритании, Франции, Италии и ЕС. По предварительной информации, представители США сегодня с ними не встречаются. Именно эти европейские делегации привезли альтернативный вариант документа — корректуры, которые Европа предлагает внести вместо первоначального «плана Трампа».

Часть предложений сегодня обнародовала газета Bild. Один из главных вопросов — гарантии безопасности Украине. Европа настаивает, что они должны быть реальными и долговременными, исключающими возможность повторного вторжения России.

Реклама

Следующий принцип — отказ от полной сдачи Донбасса. Европейские столицы едины: война может быть остановлена только вдоль нынешней линии фронта.

Отдельный блок о численности украинской армии. Европейцы говорят, что Украину следует усиливать, а не сокращать численность украинской армии.

Немецкого канцлера Фридриха Мерца особенно раздражало, как Трамп «прислонился» к российским 100 миллиардам замороженных активов, которые хранятся в Европе и которые европейцы хотят направить на восстановление Украины.

Об этом глава немецкого правительства сказал в интервью телеканалу АРД, отметив, что Белый Дом хочет получить 50 процентов возможной прибыли от замороженных активов, которые вообще не касаются американцев.

Реклама

Заявления об Украине на саммите G20 на саммите G20

На полях саммита G20, который проходит в ЮАР, Фридрих Мерц предупредил, что, несмотря на ультиматум Трампа до четверга «завершить войну», не стоит ожидать быстрых результатов.

«Я не убежден, что в течение ближайших дней будет достигнуто то решение, на которое надеется президент Трамп… Мы и в дальнейшем очень далеко от этого, хотя это не означает, что достижение такой цели полностью исключено. Но я скептически отношусь к тому, что при нынешних разногласиях такой результат возможен», — сказал он.

Саммит G20 фактически превратился в специальную встречу, посвященную Украине. Сначала канцлер Германии Мерц, президент Франции Макрон и премьер Великобритании Стармер провели переговоры в узком формате. Затем к ним присоединились Канада, Япония и другие партнеры.

После этих консультаций Мерц первым позвонил Дональду Трампу. Впоследствии это сделал британский премьер Кир Стармер.

Реклама

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала пункты, важные для справедливого и прочного мира.

«Первое: границы не могут меняться силой. Второе: как суверенное государство, Украина не может иметь ограничений в отношении своих вооруженных сил, если эти ограничения оставят страну уязвимой к будущей атаке и таким образом подорвут безопасность всей Европы. Третье: должна быть полностью отражена центральная роль Европейского Союза в обеспечении мира для Украины. Украина должна иметь свободу и суверенное право выбирать собственную судьбу», — заявила она.

президент Турции Реджеп Эрдоган также объявил, что завтра будет говорить с Владимиром Путиным.

Консультации в Женеве могут продолжиться завтра.

Реклама

Известно, что во вторник, 25 ноября, состоится онлайн-заседание «коалиции решительных». Лидеры соберутся, чтобы оценить результаты переговоров в Женеве.

Напомним, после завершения переговоров представителей украинской и американской делегаций в Женеве госсекретарь США Марко Рубио назвал сегодняшнюю встречу «самой продуктивной и наиболее значимой». Он добавил, что в мирный план будут внесены «некоторые изменения», очевидно, на основе предложений Украины.

В субботу, 22 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что мирный план, представленный Украине, не является окончательным предложением по прекращению войны с Россией.

Как сообщалось ранее, в «мирном плане» Трампа, который состоит из 28 пунктов, говорится о том, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории.