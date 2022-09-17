"Перегруппировка" в Балаклее и "постанова" в Изюме: какие бессмысленные фейки распространяла роспропаганда в течение недели

Так, в частности, российские пропагандисты и представители власти назвали масштабное поражение российской армии в Харьковской области "перегруппировкой войск", а страшные кадры замученных в Изюме сотен украинцев — "постановой".

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Дезинформация:

В Министерстве обороны РФ заявили: "для достижения заявленных целей СВО по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении. С этой целью в течение трех суток проведена операция по сворачиванию и организованной переброске изюмско- балаклейской группировки войск на территорию "ДНР". В ходе этой операции проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск".

Опровержение:

В своем видеообращении от 15.09.2022 года Президент Украины В.Зеленский сообщил: "на сегодняшний день почти вся область деоккупирована. Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным. Только за первые сутки активных действий наши военные продвинулись вперед на 19 километров. За 5 дней с боями прошли 110 километров. В общей сложности деоккупировано почти 400 населенных пунктов, 150 тысяч оставшихся на этой территории украинцев теперь снова чувствуют, что такая нормальная безопасная жизнь".

Фейк:

В российском Министерстве обороны продемонстрировали кадры "уничтожение вертолетами КА-52 десанта боевиков ВСУ в районе Запорожской АЭС. Баржа с украинскими военными, пытавшимися пересечь Днепр, была уничтожена попаданием в носовую и кормовую части баржи двумя управляемыми ракетами "Вихрь".

Опровержение:

Как сообщается в расследовании интернет-ресурса "Милитарный", "на самом деле россияне обстреляли бетонную опору моста вблизи Каменки-Днепровской. Это была основа моста в сторону Никополя, который построили немецкие военные во время Второй мировой войны. Конструкцию разрушили еще во время строительства Каховской" ГЭС". Новость о "уничтожении украинского десанта" была настолько бессмысленной, что вызвала возмущение даже среди российских военных обозревателей, обративших внимание на то, что "баржа с десантом" не такая уж и баржа.

Дезинформация:

Министерство обороны Российской Федерации заявило, что "киевский режим с целью дестабилизации обстановки на "освобожденной" ВС РФ территории и причинении страданий мирному населению продолжает умышленные обстрелы энергетической инфраструктуры: объектов генерации, трансформаторных подстанций и ЛЭП… ежедневные удары по объектам электроснабжения гражданской инфраструктуры ведутся киевским режимом намеренно и целесообразно".

Опровержение:

Советник главы ОП Михаил Подоляк в "Twitter" сообщил: "прямые умышленные удары по критической гражданской инфраструктуре, в частности по крупнейшей Харьковской ТЭЦ-5, – это безусловное проявление терроризма России и ее желание массово оставить мирных граждан без света и тепла. Такой трусливый" ответ "за бегство собственной армии с поля боя".

Как заявил Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины К.Тимошенко "в Кривой Рог прилетели восемь российских крылатых ракет! Это террористический акт против наших людей, против конкретного города. Ведь ракеты прицельно летят в сооружения, имеющие критически важное значение в жизнеобеспечении людей. Сегодня российские войска направили максимальное количество своего оружия на гидротехнические сооружения. Цель очевидна – попытка создать чрезвычайную ситуацию. Им не важно, останутся ли люди без воды или город окажется в воде".

Дезинформация:

Первый заместитель председателя ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций А.Малькевич заявил, что "в оставленном российскими военными Изюме ВСУ хотят провести провокации, подобные которым проводили в Буче. Уже в понедельник в украинских пабликах в соцсетях начали публиковать сообщения о то, что в городе якобы тысячи убитых. Кроме информации о мифических убитых, в украинских пабликах также появляются сообщения о том, что жителям якобы не оказывали медицинскую помощь, а около 80% зданий якобы разрушили российские военные, и они не подлежат восстановлению. Но такие вбросы обречены на провал".

Опровержение:

Как отмечается в видеообращении Президента Украины В.Зеленского: "мир должен увидеть, что оставила после себя российская армия. Более 400 могил в лесу возле Изюма. Мы еще точно не знаем, сколько там тел… Россия уже стала самым большим источником терроризма в мире. другая террористическая сила не оставляет после себя столько смертей. Это нужно закрепить юридически. Мир должен действовать. Необходимо признать Россию государством-спонсором терроризма".

Манипуляция:

Омбудсмен РФ Т.Москалькова записала видеообращение к участникам 51-й сессии Совета по правам человека ООН, в ходе которого отметила: "введение санкций грубо нарушает права граждан, противоречит принципам верховенства закона и принципам демократии. Цель санкционной политики имеет ярко выраженную антигуманную направленность, поскольку они направлены на снижение уровня жизни людей. Коллективная ответственность населения стран без вины людей по признакам гражданства и национальности грубо противоречит гуманитарному международному праву".

Опровержение:

С 2014 г. введение политических и экономических санкций против Российской Федерации было направлено исключительно на прекращение войны России против Украины. Такие меры являются составной частью международной реакции на вооруженную агрессию РФ против Украины. Поэтому речь Т.Москальковой никак не соответствует действительности.

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