Переходил дорогу в неположенном месте: в Киеве по проспекту Бандеры прогуливался гусь (видео)

Все машины тормозили и вежливо пропускали крылатого пешехода.
Столичные водители сняли на видео, как по проспекту Бандеры в Киеве неторопливо прогуливается гусь.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 1 февраля.
Скорее всего, птица прилетела на оживленную магистраль из близлежащего озера. Своим визитом гусь очень порадовал других участников движения.
Все машины притормаживали и вежливо пропускали крылатого пешехода, пока тот не добрался до нужной ему стороны проспекта.
Напомним, пес Джек, которого оставили в парке на "Дорогожичах" в Киеве, а затем забрали, вернулся в приют. Новые владельцы вернули его, поскольку пес стал проявлять агрессию. А у них дома еще живет маленькая собачка, на которую Джек бросался. Пока для собаки не будут искать новых хозяев, с ней сейчас в приюте занимается кинолог.
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