Переходил дорогу в неположенном месте: в Киеве по проспекту Бандеры прогуливался гусь (видео)

Все машины тормозили и вежливо пропускали крылатого пешехода.

Столичные водители сняли на видео, как по проспекту Бандеры в Киеве неторопливо прогуливается гусь.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 1 февраля.

Скорее всего, птица прилетела на оживленную магистраль из близлежащего озера. Своим визитом гусь очень порадовал других участников движения.

Все машины притормаживали и вежливо пропускали крылатого пешехода, пока тот не добрался до нужной ему стороны проспекта.

В столице по проспекту Бандеры неторопливо прогуливался гусь | Новости Украины

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