Переходный возраст у мальчиков и девочек: его особенности и как действовать родителям

Переходный возраст — вещь индивидуальная, но он все равно сложный как для девочек, так и для мальчиков.

Переходный возраст у девочек и мальчиков — важный, а вместе с тем трудный период и для самих детей, и для их родителей. Послушные дети в возрасте 12-14 лет вдруг становятся грубыми, иногда невоспитанными, закрытыми, слишком возбужденными или наоборот — апатичными. Причина этому — переходный возраст, который пугает большинство родителей.

ТСН.ua подготовил материал об особенностях переходного возраста у юношей и девушек, а также то — как действовать родителям.

Что такое подростковый возраст

Подростковый возраст — это нормативный кризис в развитии личности, при котором появляются огромные нагрузки на организм детей, объясняет ТСН.ua кандидат психологических наук, практический психолог Марина Дворник.

Подростки меняются не только физиологически, и психологически. "Ребята проявляют больше заинтересованности в отношениях между собой, ведь их тело меняется для выполнения репродуктивных задач. На фоне гормональных сдвигов, а также нестабильного созревания психики, подростки могут становиться агрессивными или наоборот застенчевыми, в их жизненном мире появляется экзистенциальная проблематика. Прежде всего, темы смерти и одиночества. С такими непростыми темами они справляются по-разному", — говорит специалистка.

Кроме того, это период максимализма. Подростки все переживают ярко и глубоко, если это волнение — это депрессии, если любовь — то до самой большой привязанности и тому подобное. Кроме того, девушки и парни становятся критически относиться к окружающим и к самим себе.

"Это проявляется в том, что они могут отрицать ограничения и правила. Подростки тестируют свои способности, испытывают себя на прочность, пригодность для мира взрослых (нередки попытки употреблять алкоголь, курить, употреблять наркотические средства). Кто-то впадает в виртуальные миры книг или игр, аутизуется, чтобы не переживать страх исключения из группы. Или наоборот подростки собираются. Часто в таких группах возникают критерии, по которым они оценивают своих и не своих, измеряют уровень "крутизны". Отсюда, например, тенденции к буллингу. Оценка со стороны референтных групп вообще приобретает большое значение для подростков, ведь формируется идентичность и постоянная корректировка образа "Я", — говорит Марина Дворник.

Переходный возраст у девочек

Переходный возраст у девочек начинается в 10-12, 12-14 лет и длится около пяти-шести. В общем, это индивидуально и зависит от конституции девочки, физического и психологического развития.

Один из первых этапов переходного возраста начинается с физиологических изменений: тело постепенно приобретает женственных черт — начинает появляться грудь, а бедра становятся более округлыми. У девочек начинается менструация — это этап многие из них переживают очень эмоционально. Поэтому важно, чтобы мама об этом поговорила с дочкой заранее.

Возраст 14-16 лет характеризуется быстрым ростом, но не все части тела растут с одинаковой скоростью, поэтому фигура может быть непропорциональной. Впрочем через год-два гормональный шторм выравнивается, меняется психологическое состояние и девушки становятся женственными.

Кроме физиологических изминений, этот период характеризуется и психологическими изменениями. Часто перепады настроения обусловлены именно в изменениях в организме. Агрессия, апатия, импульсивность — это нормальные симптомы переходного возраста. Поэтому родителям не стоит ругать или обижаться на дочь, ведь часто ей самой непонятно, что с ней происходит.

Переходный возраст у мальчиков

У мальчиков симптомы переходного возраста появляются в 10-13 лет, это также индивидуально — как и у девочек. К слову, его еще называют пубертатным периодом. Связано это с тем, что у мальчиков начинается половое созревание.

Во время так называемого первого этапа подростки могут немного набрать в весе, ведь таким образом организм накапливает силы для дальнейшего развития. Ближе к 14-летнего возраста они начинают быстро расти, развиваются кости и мышцы. Пубертатный период характеризуется тем, что на теле начинают расти волосы, "ломается" голос, развиваются половые органы. Кроме того, из-за "скачка" гормонов может появляться угревая сыпь.

Последний — постпубертатный период характеризуется в первую очередь появлением влечения к противоположному полу и осознанием собственного сексуального начала. Наконец — у мальчиков формируется характерный "мужской" голос и становится четко видно кадык — щитовидный хрящ в гортани.

Как и у девочек — у ребят также часто и быстро меняется настроение: появляется агрессивность, грубость, невоспитанность. Впрочем, стоит отметить, что именно нестабильность гормонов влияет на нестабильность эмоций.

Как общаться с подростком в переходном возрасте

Психолог Марина Дворник говорит, что конструктивное общение в семье может помогать подростку переживать такие трансформации. Искренние разговоры нужны не только дочерям и сыновьям, но и родителям.

"Довольно часто подростки стесняются приходить к родителям по интимным вопросам, но и родителям не всегда легко их комментировать. Найдите посредника — фильм или книгу, ролик в YouTube помогут начать разговор: дополните историю собственным опытом. Так ваш ребенок будет понимать, что вы тоже через что-то подобное проходили, что это можно пережить. Четкие границы в договоренностях должны обязательно дополняться поддержкой: информировать и расширять представления подростка о его возможностях; принимать и разделять его эмоциональные состояния; уверять, что подросток имеет достаточно ресурсов для столкновения с проблемами и их преодоления; обсуждать выбор подростка, даже если он не подходит или не нравится родителям, совместно искать более удачное решение", — объясняет специалист.

Как родителям пережить переходный возраст

Как родителям девушек, так и мальчиков не просто пережить период переходного возраста. Впрочем, как бы ни было сложно — ребенку нужны любовь, внимание, поддержка и забота со стороны взрослых. Психолог Марина Дворник замечает, что родители тоже взволнованы по поводу того, что ребенок взрослеет, становится неузнаваемым.

"Эти переживания следует утолять разговорами со своим ребенком: знакомьтесь с новым им — растерянным, напыщенным или подавленным. Эти состояния и эмоции меняются, а родительская задача — это выдерживать, быть стабильным. Психологические границы должны быть четкими и понятными. Должны действовать ответственные договоренности — не выполнил обещанное, должен компенсировать. Родители должны придерживаться этого так же. Важно учите ребенка на своем примере, а не на словах", — советует она.

Выдерживать, контейнировать эмоциональные перепады и отчасти необдуманные, импульсивные поступки подростков — очень непростая задача для родителей, но с ней нужно справиться. "Самым родителям надо беспокоиться и о себе — больше отдыхать от родительской роли, учиться отдавать больше ответственности ребенку, взрослеет. Нужно советоваться с ним, доверять ему, культивировать искренний разговор как лучший способ обходиться со сложными жизненными ситуациями", — пояснила Марина Дворник.

Переходный возраст у девочек и мальчиков, который проходят все: кто-то легче, кто-то труднее — здесь все индивидуально. Важно, чтобы в течение этого трудного для подростков периода между детьми и родителями выстроились доверительные отношения. Ведь именно от родительской помощи и поддержки зависит то, как дочь или сын пройдет этот этап своей жизни.

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