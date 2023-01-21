Переименование УПЦ МП имеет юридически-экономический смысл, а не религиозный – ректор Православного Университета

Священнослужитель ПЦУ, ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко прокомментировал переименование УПЦ МП и рассказал, в чем состоит символический и юридический смысл закона.

Отец Георгий рассказал, что в УПЦ МП не все священнослужители имеют российское гражданство, а значит, должны подчиняться украинскому законодательству. По его словам, решение переименовать УПЦ МП носит не только символический характер, но и юридически-экономический.

Об этом священнослужитель ПЦУ рассказал в интервью ТСН.ua.

"Не все в УПЦ МП имеют российские паспорта. Поэтому те, кто их не имеет, должны выполнять законы украинского государства. Это переименование — это решение эту российскую ложь, это прикрытие, мол "мы якобы не РПЦ и не МП", все же вывести на чистую воду. Чтобы все верующие, подходя к сраму, понимали, какой церкви этот харм. Это как с иноагентами в России", — рассказал отец Георгий.

Он подчеркнул, что во время войны, в которой агрессором является сама Россия, в Украине не может быть ничего, что может юридически принадлежать врагу.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда идет война. Россия — агрессор, напавший на нашу страну. Появляется вопрос: может ли вообще что-то в Украине называться русской церковью? Могут ли такие организации владеть украинским имуществом, памятниками архитектуры, украинской землей?" Или вообще они могут юридически существовать?" – подчеркнул священнослужитель ВТО.

Отец Георгий отметил, что в Украине можно исповедовать любую религию или участвовать в религиозных собраниях без разрешений, лицензий или сертификатов со стороны государства.

"Вопросы возникают в юридической и экономической плоскости. Поскольку для того, чтобы вести юридическую и экономическую деятельность или иметь имущественные права, нужна юридическая регистрация религиозной организации", — добавил он.

"Эта история, которая происходит, в частности с санкциями СНБО и другими событиями, свидетельствующими о сотрудничестве этой церкви со страной-агрессором, это вопрос юридически-экономический, а не религиозный. Это чистый фарс со стороны РФ, пропагандистская история. Единственное, о чем я волнуюсь, чтобы это не была еще и спецоперация по отбеливанию, прикрытию или созданию новой легенды для агентов "русского мира" в Украине", — сказал отец Георгий.

Напомним, 27 декабря, Конституционный суд опубликовал свое заключение по закону, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна указывать в своем названии принадлежность к России. Церковь под руководством митрополита Онуфрия, скорее всего, будет официально называться – Русская православная церковь в Украине.

Однако в УПЦ МП заявили, что не намерены выполнять решения Конституционного суда.

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