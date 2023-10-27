Перекладка брусчатки во время войны: в Житомире разгорелся скандал

В Житомире разразился скандал: жители города возмущены, что во время полномасштабной войны в городе укладывают дорогую брусчатку и плитку.

Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

По словам ветерана АТО, активиста Александра Швецова, во многих местах лежал либо абсолютно нормальный асфальт, либо целая плитка, которую власти решили снять, чтобы положить новую.

"Это массовая абсолютно ситуация, потому что это происходит по всему городу. Весь Житомир, чтобы вы понимали, в брусчатке этой. Если брусчатка где-то не положена, то стоят просто большие горы этих плиток, которые видно, что буквально вчера-сегодня завезли, и что на этом месте будут класть. Поэтому и возникают у нас такие мнения о том, что просто наши чиновники на этом отмывают средства", – говорит Александр Швецов.

Что говорят местные власти

Мэр Житомира Сергей Сухомлин объясняет, что плитку вкладывали преимущественно предприниматели.

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"С предпринимателями у нас есть договоренность: эту плитку, которую укладывали они, мы снимаем и передаем военным частям", – говорит глава города.

Мэр уточняет, что на благоустройство в начале года было заложено около 200 млн грн., а не более 1,5 млрд, как пишут в соцсетях.

"Мы все ждали, что война закончится летом. Об этом все говорили. Когда мы увидели, что так не будет, мы сняли с этих программ 140 млн и перенаправили на оборону. Да, это ошибка, это действительно ошибка, я это признаю. Но не закончить мы уже не могли, потому что если мы не заканчиваем это делать, то подрядчики просто ждут 1 января, по закону, подают новую экспертизу и цена растет примерно на 20%", – отметил Сухомлин.

По его словам, он понимает возмущение жителей Житомира, с которыми местным властям удалось добиться согласия.

"При планировании бюджета на следующий год у нас будет только 3 приоритета: Вооруженные силы Украины, медицина и обеспечение жизнедеятельности стратегических объектов города", – уверен мэр Житомира.

Акция протеста

Но горожанам прервалось терпение – под горсоветом они провели акцию протеста с призывами рационально использовать бюджет в условиях войны.

"Мой брат две недели назад погиб под Роботино, а у вас эта е**ная плитка", – эмоционально возмущалась одна из участниц протеста.

Плакатами "Поддерживаешь — сигналь" протестующие призвали водителей в знак поддержки включать клаксоны. Также они продолжали в руках плакать с надписями: "Не брусчатка, а военным дроны".

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Ранее сообщалось, что в Херсоне, чуть ли не ежедневно страдающим от вражеских обстрелов, хотели закупить хоккейный инвентарь на 1,76 млн грн.

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