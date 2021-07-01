Перекрестная защита от коронавируса: в Украине хотят разрешить сочетание различных типов вакцин

Перекрестная защита от коронавируса: в Украине хотят разрешить сочетание различных типов вакцин

Сочетать вакцины разных производителей могут разрешить только в двух случаях.

В Украине хотят разрешить сочетание вакцин различных типов. Но такой вариант прививки позволят только в двух случаях: в случае дефицита вакцины и при аллергической реакции после первой дозы.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 1 июля.

Такую рекомендацию разработала Национальная ескпертна группа по вопросам иммунопрофилактики. Смешанную схему вакцинации будут признавать также в случае пересечении границы Украины иностранцами.

На заседании эскперты рассмотрели международные исследования, которые указывают на то, что прививки различными типами вакцин повышают уровень антител. Влияет ли это на их качество — пока неизвестно.

Проголосовать за решение касательно перекрестной вакцинации еще должен штабе при Министерстве здравоохранения. Собраться на него должны уже завтра, 2 июля.

Новости Украины: в стране хотят позволить сочетать вакцины разных типов

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья рассказали, будут ли в Украине вакцинировать от COVID детей.

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