Перекрыла движение: в Одессе пассажиры трамвая перенесли на руках полицейскую машину

Люди не хотели ждать правоохранителей.
В Одессе пассажирам пятого трамвая пришлось применить физическую силу, чтобы подвинуть с рельсов спецмашину копов.
Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 сентября.
Водитель припарковал его слишком близко к пути и вместе с напарниками куда-то ушел, даже не выключил сирену.
Когда вагон трамвая подъехал к этому месту, водитель сообщила пассажирам, что ехать дальше не сможет из-за препятствия на дороге. Люди решили не ждать, когда правоохранители вернутся, и убрали авто. Сделали это вместе и под громкий смех водителя трамвая.
Напомним, в Киеве водитель припарковал свой элитный автомобиль так, что он перекрыл движение трамваев. А недовольные пассажиры облили чем-то Lexus и наложили мусор на лобовое стекло.