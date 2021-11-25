Перекрытие трубы или блокировка кораблей с углем: какие сценарии энергоблокады подготовила Россия

Алексей Данилов заверил, что вопрос угрозы энергетической блокады Украины находится на контроле СНБО.

Если Россия решится на снижение давления в газотранспортной системе, в результате чего Украина не сможет отправить газ в восточные области, что даст основание для так называемой "гуманитарной миссии" РФ, или заблокирует корабли с нашим углем в Черном море — СНБО держит вопрос угрозы энергетической блокады на контроле.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 25 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

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"В аппарате СНБО этот вопрос находится на контроле. Сегодня состоялось заседание там, где те советники, которые в 2008-2009 годах держали ситуацию, когда Путин "хотел поставить Украину на колени" за два дня. И тогда наши специалисты сделали так, что газ с западной границы пошел на восток и мы сейчас с ними (специалистами — Ред.) контактируем. Я сейчас не хочу рассказывать, но поверьте, ситуация четко контролируемая", — сказал он.

Другое дело, если Путин будет блокировать суда с углем в Черном море, считает Данилов. По его словам, подобные действия РФ можно будет считать актом энергетического терроризма.

"Все может быть. Тогда надо понимать, что мы будем принимать те решения, которые будут не совсем приятными. Главное людям говорить правду", — подытожил секретарь СНБО.

Право на владу: какой сценарий энергетической блокады Украины

Ранее Алексей Данилов рассказал, стоит ли ждать вторжения России в январе. Также он сообщил о подготовке Украины к обострению конфликта.

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