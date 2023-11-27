Перекрытые дороги, снежные ловушки и обесточенные населенные пункты: Украину накрыл мощный снегопад

В Украине работает круглосуточный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах.

По состоянию на утро 27 ноября непогода бурлит в большинстве областей Украины. Из-за сложных погодных условий возникли проблемы с элетро-водоснабжением, люди оказались в снежных заносах, а некоторые участки трассы до сих пор заблокированы.

Какая ситуация в регионах и где тяжелая ситуация — читайте на сайте ТСН.ua.

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По информации Министерства внутренних дел, по состоянию на утро в Украине обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях. На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, из-за чего 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

Киев

В Киеве продолжается мощный снегопад, сильный ветер 22 м/с, метели, снежные заносы, а на дорогах — гололедица. Столица находится в сложных погодных условиях ІІ уровня опасности. Однако в КМВА заверили, что по состоянию на 7:30 неблагоприятные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация контролируется.

Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения.

отключений электроэнергии не было, потребление электроэнергии доказано без ограничений.

аварий на газовых сетях не было;

пассажирский транспорт работает по штатному графику.

подготовленные пункты обогрева.

Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме – офлайн и онлайн. Из-за погодных условий усложнено движение транспорта. Идет ликвидация последствий непогоды. Для этого город задействовал:

около 500 единиц специальной техники;

почти 4500 сотрудников.

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Киевская область

Погода значительно ухудшается в Киевской области. Из-за усложненных погодных условий школы работают в дистанционном режиме, а водителей призывают воздержаться от поездок.

По данным КМВА, для ликвидации зимнего ненастья и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования уже обрабатывается покрытие противогололедной смесью. Очищается проезжая часть снега. На автодорогах работают 157 единиц техники и 203 работника.

Одесская область

В Одесской области все службы работали в усиленном режиме всю ночь. На некоторых замеченных участках спасателям приходится привлекать даже БТРы.

А в Одессе из-за сильного ветра на одной из котельных упала труба высотой более 100 метров. Глава Одессы Геннадий Труханов рассказал, что приступили к аварийным работам.

Он добавил, что в Одессе 11 больших котельных. По состоянию на 27 ноября генераторами снабжены все малые котельные. Есть несколько котельных, требующих генераторов большой мощности – более 3 МВт. Поставка электроэнергии пока нестабильна.

По данным Одесской ОВА, спасенная 26 ноября из снежной ловушки роженица родила младенца.

"Женщина находилась в карете скорой помощи, которая днем застряла в снежном заносе. К счастью, работники ГСЧС оперативно оказали помощь и направили женщину в больницу", — написал глава области Олег Кипер.

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По его словам, вечером, в 21:10, в Татарбунарской городской больнице появилась девочка длиной 51 см и весом 3400.

По данным МВД, самая сложная ситуация на севере и юге региона: снежные переметы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники.

Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил-Рени спасатели освободили 6 человек. Отбуксовано более 500 автомобилей, в том числе 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 человек, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились 6 человек.

Сваленные деревья в Одессе. ФОТО: Братчук/Telegram / Фото: Спикер начальника Одесской ОВА Сергей Братчук

Черкасская область

Снегопад также бушует в Черкасской области. Местные власти сообщили, что продолжается ликвидация последствий непогоды. Глава ОВА Игорь Табурец отметил, что в области круглосуточно работает оперативный штаб. Развернуто 202 пункта несокрушимости.

"На дорогах государственного, территориального и местного значения задействовано более 130 единиц спецтехники. Прежде всего расчищают автодороги, где образовались значительные пробки. Сейчас обесточены 44 населенных пункта, 16 из них — частично. Привлечены аварийные бригады "Черкассыобленерго", — написал он в телеграмм-канале.

Руководство ОВА рекомендует громадам на день-два перейти на дистанционное обучение в школах.

Все профильные службы продолжают работу в усиленном режиме.

В МВД добавили, что вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовиков остановлены на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Полтавская область

Также заснежило Полтавскую область. На утро из-за ухудшения погоды на территории области обесточены 437 населенных пунктов (более 18 тысяч абонентов). В ОВА подчеркивают, что энергетики выполняют аварийные работы. Задействовано 20 бригад и столько же единиц техники.

"Автопути на Полтавщине в проезжем состоянии. К работам привлекли 158 единиц техники и 211 работников. В случае усложнения движения обращайтесь в диспетчерские службы. Они функционируют круглосуточно: 0674006080 (государственные дороги), 0500150233 " – отметил председатель ОВА Филипп Пронин.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Снега до колен! Урагана валяет деревья! Украина в плену непогоды! Кировоградская область

Из-за непогоды в Кировоградской области — 184 населенных пунктов области без электроснабжения. Руководитель ОВА Андрей Райкович подчеркнул, что на возобновляемых работах работают бригады местных РЭС «Облэнерго».

Кроме того, из-за снегопада Запрещено движение всех транспортных средств на участке автотодороги М-13 Кропивницко-Платоново. Ориентировочно – до 14.00.

Глава МВД Игорь Клименко добавил, что вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей стоят на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

Николаевская область

В Николаевской области продолжают работать над ликвидацией последствий непогоды. По данным местных властей, сейчас в пробках находятся 10 единиц транспорта и 18 человек (все взрослые). Угрозы жизни людей нет. Спасательная работа продолжается.

"На М-13 в сугробе находится машина ГУ ГСЧС с 2-мя спасателями и 4 гражданскими. Запас топлива есть. На автодороге Р-75 – 2 легковых автомобиля и 3 человека. Также на Р-75 в пробке находится 7 единиц техники и 9 человек. К 09:00 планируется извлечь 5 единиц техники и 6 человек", — рассказал глава ОВА Виталий Ким.

По его словам, ситуация контролируется. Пострадавших и погибших нет.

Обесточены 266 населенных пунктов и 29 частично. Повалено и убрано 12 деревьев из проезжей части.

Ненастье в Николаевской области 27 ноября / Фото: Виталий Ким

Крым

В Крыму был зафиксирован мощный шторм за последние 100 лет. Зафиксировано падение 63 деревьев и трех рекламных щитов, повреждены кровли 20 домов, обшивки фасадов трех зданий, 17 транспортных средств. Волны высотой 9 метров.

Наиболее пострадали такие районы полуострова – Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский.

Есть повреждения курортной инфраструктуры и в других районах полуострова. В грузовом порту Ялты из-за шторма оторвалась сухогрузная баржа.

Из-за падения опоры электропередач на проезжую часть временно ограничено движение автомобилей по автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района. Также временно ограничено движение транспорта в с. Морское на трассе Судак – Алушта.

В оккупированном Крыму бушует мощный шторм

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