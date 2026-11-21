В Виннице разразился скандал из-за избиений в лицее десятилетнего мальчика Тимура

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В Виннице разразился скандал из-за избиения в лицее десятилетнего мальчика Тимура: ребенок, по словам его матери, получил тяжелые травмы от сверстников. Но в этой истории страшнее не сам факт избиения ребенка, а поведение взрослых, отвечающих за безопасность и порядок в учебном заведении. Странным образом администрация лицея пытается вывернуть ситуацию так, что в избиении ребенка виноват сам мальчик и его родители, поддавшие огласке эту историю — против них устроили настоящий буллинг, а вдобавок советуют просто изменить школу.

О деталях этой истории ТСН.ua рассказала Анастасия Сторчак — мама пострадавшего мальчика. По ее словам, все произошло в туалете лицея на втором этаже.

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Издевательство в туалете и жестокое избиение в коридоре

«Туалетные кабинки не закрываются ни на крючки, ни на защелки — там всего этого нет. Дети начали дергать дверь и додергались до того, что они открылись. В тот момент Тимур, к сожалению, был без штанов. Дети начали смеяться, насмехаться, им было весело. Мой ребенок, конечно, был обижен: он надел штаны и вышел», — пересказывает ТСН.ua со слов сына Анастасия Сторчак.

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Среди сверстников в туалете был товарищ Тимура. По словам Анастасии, сын его слегка толкнул, мол, «чего ты мне мешаешь писать». Товарищ ответил, что дверь дергал не он, и побежал в класс.

«Два других мальчика продолжали насмехаться над Тимуром и оскорблять, наезжать, что ты, мол, такой модный здесь в туалете — началась толкотня. Шум в уборной услышала уборщица, она разняла ребят и разогнала. Тимур уже шел в направлении своего класса, когда мальчики его догнали, начали его толкать, повалили или бросили спиной на пол, били ногами, а один из мальчиков каким-то образом прыгнул сыну на живот. Тимур начал от боли плакать, ребята скрылись», — рассказывает женщина.

Как сообщили матери следователи, мальчики — сверстники Тимура, они учатся в параллельном классе. По словам мамы, раньше сын с ними не контактировал и не знал их, но видел, что подобное они делали и в отношении других учеников. Поскольку Тимура это не касалось, он не придавал этому значения.

«Сын стонал и не мог встать»: что происходило в медпункте

«Когда Тимур упал, с него слетели очки. А без них сын просто беспомощен, поскольку имеет слабое зрение. Ребята выбили ему из рук телефон. Его заметил кто-то из других детей, помог подняться и спуститься в медицинский пункт. Там он стоял и ждал медработника. Дети принесли его вещи. Одна из учительниц увидела под медпунктом Тимура, и что ему явно плохо, она позвонила по телефону непосредственно классному руководителю», — передает версию сына Анастасия.

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Впоследствии Анастасии позвонила по телефону классная руководительница.

«Она мне сообщила, что сына очень жестоко избили в туалете. Он плачет и жалуется, что у него очень сильно болит спина. Мы с мужем выехали в школу. Мне никто не сказал, вызвали ли для сына скорую. У меня было какое-то материнское предчувствие, что скорую надо вызвать. Я ее вызвала, подумав: если вызвали из школы, то одну машину отменят, увидев один и тот же адрес. Когда мы вошли в школьный медпункт, то увидели, что сын лежит на кушетке. Ему положили сверток с льдом на спину — и все. Ему никто не помогал, он стонал и имел землянистый оттенок кожи. „Мам, мне очень плохо, тяжело дышать, встать не могу“, — вспоминает слова сына Анастасия.

Тимур из школьного кородира оказался на больничной койке

Спор с директором по вызову скорой

По ее словам, медсестра почему-то решила еще похлопать ребенка по спине и сказала родителям: «Все у него нормально. Он сейчас встанет и уедет домой».

«На мой вопрос, вызвали ли скорую, медицинская сестра сказала: „А зачем? Нет, не вызывали. Вы его домой заберете, а там он немного полежит и вы за ним посмотрите“. Я ответила категорично: „Нет“. Тем более что скорую я уже вызвала, и медики приехали. Директору лицея это не понравилось, она заявила нам, почему это мы здесь решили командовать и самостоятельно вызывать скорую в школу. Я ей объяснила, что это мой ребенок, он пострадал и нуждается в помощи именно сейчас, а не дома. Директор очень нервно на это отреагировала и сказала: „Все, я больше с вами общаться не буду, вы раздуваете скандал из несчастному случаю“. Я ей ответила, что будем выяснять, несчастный ли это случай или нет, но ребенок нуждается в помощи сейчас, а не когда-нибудь или потом», — рассказывает Анастасия.

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Женщина добавляет, что состояние мальчика действительно было тяжелым: в скорую его выносили из школы на носилках, а обезболивающее дали уже в больнице.

«Своя полиция» и закрытые в учительской свидетели

«Я спросила у сына: „Тимурчик, у тебя кто-то интересовался, что с тобой произошло, когда прибежали директриса, классная руководительница, завуч?“ Он ответил, что нет. Представляете, никто не поинтересовался, что произошло с ребенком, кто его обидел, вообще ничего. Они собрали в коридоре детей, вероятно, свидетелей происшествия в туалете и причастных. Мой муж хотел послушать, что говорят дети, потому что сначала не могли понять, что там произошло. Директор лицея запретила супругу даже просто послушать детей, забрала их в учительскую и там закрыла», — говорит мать.

По словам женщины, когда отец Тимура спросил, где полиция и вызвали ли ее на место, директор ответила, что у них «своя полиция».

«Пришла школьная полицейская, к сожалению, без бодикамеры. Она объяснила, что камера у нее разряжена. То есть, она не может нормально выполнять свои обязанности. Супруг вызвал на место следственно-оперативную группу. Это еще больше разозлило директора лицея. Но полицейские приступили к работе на месте и брать показания», — вспоминает Анастасия.

Перелом позвоночника и длительное восстановление

У Тимура диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника — повреждены три позвонка.

«Сын лежал в больнице, но сейчас главное лечение — это два-три месяца лежания в жестком корсете и прием обезболивающего. Мы лежали в укрытии детской больницы, условия там не самые лучшие и к тому же нужны места другим детям во время тревог. Поэтому забрали сына домой, но находимся под постоянным наблюдением травматолога, нейрохирурга и семейного врача. Они приезжают к нам и осматривают ребенка. Тимур сейчас на обезболивающих и снотворных, потому что не может спать. Для него это тяжелая травма — как физическая, так и психологическая. Ему очень тяжело», — говорит мама мальчика.

Выдержка из медицинской карты Тимура

Визит и угрозы в укрытии больницы

По словам Анастасии, самым тяжелым для семьи стало происходящее впоследствии. В течение трех дней после инцидента в школьном туалете родители ждали хотя бы извинений со стороны родителей других детей и элементарного сострадания от администрации школы.

«Я отлично понимаю, что такое дети. И мой тоже не святой, может что-то сделать, хотя я очень надеюсь, что такого никогда не будет. Ибо я бы взяла своего ребенка за руку, привела бы туда и сказала: „Смотри, это последствия твоих действий, проси прощения“. И сама просила у родителей прощения и пыталась бы их чем-то поддержать и помочь, чтобы поставить ребенка на ноги. Но нет: когда мы были в больнице, под вечер пришел незнакомый мне мужчина. Он спросил, мы ли „избитые“. Я ответила „да“, но переспросила, кто он такой. Муж сказал, что он отец детей, которых я обвиняю в случившемся. Я его перебила, потому что я еще никого не виню — не знаю, какие именно дети участвовали в этом, и тем более не знаю, чей он отец. Затем мужчина начал дергать Тимура за ноги, мол, „давай, вставай“. А мне в грубой форме угрожал и советовал забрать заявление. Он ушел из укрытия больницы после того, как я пригрозила вызвать полицию», — рассказывает мама.

Огласка в Сети и обвинения на школьном собрании

Она также отмечает, что за три дня никто из администрации лицея — ни директор, ни завуч — не поинтересовался состоянием пострадавшего ученика.

«Оказалось, что им просто безразлично, как чувствует себя Тимур. Поэтому мы решили дать этой истории огласку. И супруг написал первое сообщение в Сети. Нас стали поддерживать люди. Муж обратился в городской департамент образования и спросил, известно ли им о таком случае в винницком лицее №34. Там ответили, что только что прочитали об этом в Сети — то есть им ничего не было известно — и сейчас займутся этим вопросом. Представляете? Через час нам позвонила по телефону классная руководительница и пригласила на собрание, мол, в учебном заведении создана комиссия и нас приглашают, а также будут родители других детей», — продолжает Анастасия.

Семья надеялась на конструктивный разговор, но, по словам матери, встреча обернулась противостоянием.

«На нас там просто вылили, извините, кучу грязи. Больше всего их раздражал пост мужа в Сети. Нам сказали, что наш ребенок сам виноват — что был в кабинке, и так отреагировал на действия сверстников. И вообще, зачем он пошел в этот туалет. Все вывернули так, будто Тимур сам во всем виноват: что пришел в школу, что зашел в туалет, что сам упал за что-то перецепившись. При этом никто из родителей или администрации учебного заведения не поинтересовался самочувствием Тимура, его состоянием на тот момент. Это было очень жестко и неприятно. Мы просились отпустить нас, потому что ребенок в больнице с бабушкой и нуждается в нас, но нас никто не слушал — начался просто буллинг против нас. Отец приходившего в больницу мальчика кричал больше всего, махал руками и провоцировал конфликт. Мы просто встали и ушли оттуда», — рассказывает Анастасия Сторчак.

Сбор подписей и вызов двух экипажей полиции под школу

Кроме Тимура, в этом же лицее в первом классе учится его сестра. Семью возмутило предложение сменить учебное заведение.

«Более того, в школе решили собрать собрание родителей в поддержку администрации учебного заведения — об этом нам сообщили другие родители. Представляете, до чего дошло? Я же, в свою очередь, решила собрать подписи родителей, которые поддерживают нас, и таких очень много. Мы хотим направить коллективное обращение в Министерство образования, чтобы специалисты рассмотрели состояние туалетов в лицее, а также объяснили алгоритм действий администрации: почему ее представители не вызывают скорую детям или запрещают родителям это сделать. Я собирала подписи под школой, и оказалось, что заметив меня из школы вызвали полицию — якобы я готовлю митинг или теракт. На место приехали два экипажа полиции. Я показала полицейским подписи и объяснила, что просто общаюсь с родителями. Они, узнав, что я мама пострадавшего мальчика, сфотографировали подписи, пожелали моему ребенку скорейшего выздоровления и справедливости. Я честно не знаю, что именно хотела этим доказать директор, но администрация школы вызвала два экипажа полиции. Зачем? — удивляется Анастасия.

Позиция директора лицея и удаление из родительского чата

ТСН.ua позвонил по телефону Оксане Войтко, директору коммунального учреждения «Винницкий лицей №34», чтобы услышать ее позицию по поводу инцидента, в частности, почему произошла стычка между детьми, кто именно травмировал мальчика и почему в школу не вызвали скорую.

В разговоре с журналистом директор заявила, что не хочет общаться на эту тему по телефону, поскольку не видит, с кем говорит, и может ответить на вопрос только после получения информационного запроса в установленный законом срок. Редакция ТСН.ua направила такой запрос и готова обнародовать позицию руководительницы заведения.

В то же время, Анастасия Сторчак отмечает, что после нового объявления о собрании в школе ее семью удалили из родительского чата.

«Между тем в школе снова объявили собрание, чтобы обсудить вопросы безопасного пребывания детей. В этот раз я не хотела, чтобы нас снова поливали грязью, и попросила у Сети родителей, которые на моей стороне, прийти и поддержать меня. Потому что считаю, что достаточно слушать только одну сторону, мне тоже нужна поддержка. Ибо мой ребенок — это не зло! У нас много проблем со школьными туалетами, буллингом и бездействием, когда детей просто терроризируют, а руководитель администрации закрывает глаза на это. После этого нас с мужем просто удалили из родительского чата. А одна из мам сообщила, что заседания не будет, потому что информацию засветили в Интернете. Будет ли это собрание, мы не знаем — возможно, так поступили умышленно, чтобы мы не пришли. Но мы подъедем, как и многие родители, которые нас поддерживают. Не может быть так, чтобы детей обижали в школе и никто их не защищал», — говорит Анастасия.

Почему семья отказывается переводить детей в другую школу

По словам мамы, ее дочери очень нравится первая учительница, поэтому семья не считает справедливым переводить детей в другое учебное заведение.

«Дочке очень нравится ходить на занятия именно к этой учительнице, и она относится к ней с большим уважением. Для меня это важно. Так почему я сейчас должна вести ее в новый коллектив? Мы что, какие-нибудь изгои? А как пройдет период адаптации? Это для детей всегда очень сложно. А тем более для Тимура, когда он поправится. Почему мои дети должны искать новую школу, а не те дети, которые его избили? Разве это справедливо — оставлять их в школе в комфортной среде, чтобы под прикрытием директора и дальше делали такое? Сейчас этим детям по 10 лет, а что будет дальше, если уже сейчас они себе такое позволяют?», — возмущается женщина.

Что говорят образовательный омбудсмен и полиция

ТСН.ua обратился в службу образовательного омбудсмена Надежды Лещик с вопросом, действительно ли она рекомендует перевести детей в другую школу.

«Это было одно из предложений и готовность помочь родителям выбрать заведение. Сейчас ситуация продолжает изучаться и находится на контроле, в частности, поэтому запланировано повторное общение с родителями», — пояснили в пресс-службе образовательного омбудсмена.

В полиции Винницы ТСН.ua сообщили, что досудебное расследование продолжается.

«Следователям необходимо дождаться, пока пострадавший мальчик завершит лечение, для того чтобы получить временный доступ к медицинской документации и выдать ему направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы. Когда у них будет заключение эксперта на руках, начнутся следующие процессуальные действия», — отметили в полиции Винницы.

Правоохранители добавили, что сейчас проводят процессуальные действия с детьми, которые могут быть причастны к ситуации в лицее, а также обязательно с их родителями.

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