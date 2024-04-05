Переломный момент в войне: Украина нашла "Ахиллесову пяту" России, и Запад об этом прекрасно знает

Украина нашла "Ахиллесову пятку" России. Именно так западные обозреватели комментируют удары по нефтеперерабатывающим заводам врага, которые уже спровоцировали рост цен на заправках в России, падение производства бензина и выбили около 15% ее нефтяных мощностей.

Хоть зарубежные эксперты и сомневаются, что это может привести к перелому в войне, ведь, по их словам, все решается на поле боя и зависит от западной военной помощи Украине, на самом деле все далеко не так линейно.

Несмотря на "адские" санкции (именно так в Америке еще до полномасштабного российского вторжения называли запрет на операции с российским госдолгом – ред.), введенные Западом после 24 февраля 2022 года, российская экономика до сих пор работает на машину войны. И происходит это благодаря огромным доходам от продажи нефти. Хоть в США и отмечают, что введенный G7 в конце 2022 года ценовой "потолок" в $60 привел к тому, что Россия вынуждена продавать свою нефть с дисконтом (по последним данным Казначейства США – это примерно $17-18 за февраль этого года), Кремлю этого вполне хватает, чтобы финансировать войну против Украины, и еще немного себе оставить.

В условиях отсутствия западной, а главное американской, военной помощи и политической воли "большой семерки" пересмотреть ценовой "потолок" на экспорт российской нефти (хотя они должны проводить консультации по этому поводу каждые два месяца), снизив его например до $30, Силы обороны Украины самостоятельно делают все возможное, чтобы перекрыть поток нефтедолларов в Россию, обрезав ее способность финансировать эту войну. И удары по нефтяным мощностям врага доказывают, что мы на правильном пути, как бы против этого ни был Вашингтон, опасаясь роста цены на нефть в мире, что может как-то навредить позициям Администрации Байдена накануне президентских выборов в США.

Поэтому, в этом тексте ТСН. ua расскажет о последствиях ударов по крупнейшим российским НПЗ, что об этом говорят на Западе, и как это действительно может повлиять на ход войны.

Переломный момент: удары в тылу врага

В первые месяцы полномасштабного вторжения Россия целенаправленно избивала по украинским НПЗ и нефтебазам, когда план "Киев за три дня" провалился. Все мы хорошо помним острый дефицит горючего, сохранявшийся до лета 2022 года. Сейчас с ударами по своим нефтяным мощностям столкнулась Россия, что вполне логично. Ведь победить в войне, несмотря на страхи наших западных союзников и очерчение ими же мифических "красных линий", без перенесения боевых действий на территорию врага, невозможно.

Еще в феврале в статье для ТСН.ua президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар отмечал, что всего в России 74 НПЗ, более 30 из которых расположены в европейской части, ближе к линии фронта. Собственно, они и обеспечивают потребности российской армейской группировки в войне против Украины. Поэтому естественно, что именно по ним и наносятся удары, чтобы российские танки, БМП и самолеты не имели возможности доехать и долететь до линии фронта.

"Нельзя сказать, что и раньше ВСУ не наносили удары по российской топливной инфраструктуре, а это не только попавшие под обстрел НПЗ, но и нефтебазы (еще в 2022 году мы ударили по нефтебазе в российском Белгороде – ред.). достичь куда-то дальше, чем нефтебазы вблизи госграницы или линии фронта, нам не хватало средств, как только появились средства "длинной руки", расширился и перечень целей, куда их можно направить, в том числе вполне логично, что они попали уже и в производственные мощности", — отмечал Михаил Гончар.

Действительно, атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и мощности осуществлялись с самого начала полномасштабного вторжения: Краснодарский край; Ростовская, Брянская, Курская и другие области. Однако правила войны на поле уничтожения нефтегазовых мощностей врага кардинально изменились в январе-феврале 2024 года, когда дроны впервые достали за 1000 км до предприятия "Новатека" на Балтике, что было серьезно повреждено после пожара на терминале (правда, уже в феврале поставки нефти из терминала "Новатек – Усть-Луга" восстановилось). Беспилотники также попали и в Туапсинский НПЗ "Роснефти" на Черном море, входящий в десятку крупнейших в России, где была поражена вакуумная установка. Еще в феврале появлялись сообщения, что на его ремонт уйдет несколько месяцев. Возобновил ли он свою работу россияне не сообщают.

В общей сложности с января по начало апреля известно о более чем 15 атаках по российским нефтеперерабатывающим мощностям и нефтебазам. Однако переломный момент произошел в начале апреля, когда удар был нанесен по мощностям, где собирают аналоги иранских "шахедов", и заводу "Танеко" в Нижнекамске в Татарстане – третьем по величине российскому НПЗ, находящемуся более чем в 1200 км от украинской границы.. В американском Институте изучения войны (ISW) отметили, что удар повредил основную установку, отвечающую за половину переработки нефти на этом НПЗ. Но есть еще три не очень обнадеживающих вывода для России.

Во-первых, между Нижнекамском в Татарстане и украинской границей около 1300 км, и еще каких-то несколько месяцев назад Киев не имел возможности наносить удары на такое большое расстояние. Сейчас это говорит об успехе украинской оборонной промышленности, в частности в сфере производства беспилотников.

Во-вторых, это также в очередной раз доказывает, что у России нет достаточного количества ПВО для прикрытия всех важных промышленных объектов. А, по словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, наносить удары по российским НПЗ помогали россияне.

В-третьих, теперь в зоне поражения кроме Татарстана, где уже был нанесен удар, также Карелия, Башкортостан, Ленинградская, часть Кировской и Оренбургской областей.

Настоящая смерть Кремля: нефтедоллары Путина

Западные СМИ сообщают, что удары по российским нефтеперерабатывающим заводам поставили на паузу около 15% их мощностей. И все чаще целями этих атак являются дорогостоящие установки по переработке нефти. А закрытый доступ к западным технологиям (нефтегазовая сфера деятельности РФ также попала под санкции) существенно замедляет и затрудняет ремонт такого оборудования.

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В четверг, 4 апреля, Reuters в статье "Санкции США мешают России ремонтировать нефтеперерабатывающие заводы", написал, что российский "ЛУКойл" не может возобновить работу турбины на четвертом по величине нефтеперерабатывающем заводе под Нижним Новгородом (расположен примерно в 430 км к востоку от Москвы ), производившего до 11% общего объема бензина в РФ. Отремонтировать турбину может только американская компания UOP, ушедшая с российского рынка еще в 2022 году.

Еще в январе этого года, из-за поломки компрессионного оборудования, на этом заводе вышла из строя установка каталитического крекинга (используемая для превращения тяжелых углеводородов в бензин), а всего их там только две. Удары беспилотников только усугубили проблему. Российский завод НОРС уже сократил производство бензина на 40%. Источники Reuters даже не берутся прогнозировать, когда удастся отремонтировать турбину из-за запрета США по передаче технологий в Россию. "Лукойл" уже обратился в китайские компании. Однако неизвестно, действительно ли Пекин сможет помочь Москве получить такое дорогостоящее западное оборудование в обход санкций, ведь будет понятно, для кого именно оно заказывается и покупается.

Пока эти удары по нефтеперерабатывающей отрасли России не привели к тому, что врагу нечем заправлять свои танки. Да и Кремль сделает все, чтобы это произошло в последнюю очередь даже ценой острого дефицита горючего на заправках. Объемы производства бензина в России уже упали на 15%, а цена достигла максимума впервые с осени прошлого года. Пришлось даже увеличить импорт бензина из Белоруссии. Однако, по крайней мере, пока, потому что удары будут продолжаться, это вряд ли приведет к существенному снижению экспорта российской нефти (а, если и приведет, то Россия может нарастить экспорт сырой нефти, хотя морской экспорт российского дизтоплива все же уменьшается) и, как следствие, сокращение потока нефтедолларов в кремлевскую казну для финансирования бюджета войны.

Ранее ТСН.ua уже не раз писал, что в среднем на войну против Украины Россия тратит по $10 млрд в месяц. Откуда берутся эти деньги? Летом 2023 только на экспорте нефти Россия зарабатывала по $15 млрд в месяц. Как видим, этого вполне хватает, чтобы и войну продолжать, и немного оставить. Крупнейшими покупателями российской нефти являются Китай, Индия и Турция, покупающие российскую нефть с $17-18 дисконтом. При этом именно Индия закупает российскую нефть в больших количествах, перерабатывает ее в своих НПЗ и перепродает дальше по миру.

По словам исполняющей обязанности помощника министра финансов США по вопросам финансирования терроризма Анны Моррис, продажа западным странам нефтепродуктов, производимых из российской нефти, не нарушает санкций, ведь импорт переработанной российской нефти — это импорт из страны покупки, а не России. А помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд добавил, что Америка не просила Индию сократить импорт.

Именно поэтому, в условиях, когда западные нефтяные санкции не действуют (имеется в виду именно ценовая "потолок" на российскую нефть на уровне $60, которую Запад упорно не хочет пересматривать), Украина вводит собственные "санкции" против основного источника финансирования российской войны. И, по информации BILD, уже в этом году Украина может впервые применить дроны с дальностью поражения до 2000 км, которые смогут получить до Урала и Заполярья. Правда, не все на Западе одобряют удары по российским нефтеперерабатывающим мощностям.

Еще в конце марта, в день массированного российского удара по украинской энергетической инфраструктуре за более чем два года полномасштабной войны, когда враг также попал ракетами по ДнепроГЭС, Financial Times вышла со статьей о том, что США неофициально призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ, потому что это якобы может повлечь за собой повышение мировых цен на нефть и месть со стороны Кремля. В Вашингтоне говорят, что в этом году цена уже выросла на 15% – до $85 за баррель – что привело к росту цен на бензин в США. Хотя американская статистика свидетельствует, что серьезный удар по топливному рынку США это не нанесло.

Многие на Западе ошибочно связывают российские удары по украинской критической инфраструктуре с местью Москвы за атаки по НПЗ и нефтебазам врага. Эту теорию очень легко опровергнуть, напомнив нашим союзникам и партнерам, особенно в Администрации Байдена, что 6 июня 2023 года Россия подорвала оккупированную ими Каховскую ГЭС, когда серьезного повреждения вражеских нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов еще не было. Однако, по словам главы комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам Майкла Маккола, советник президента Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Россия может нанести тактический ядерный удар по США (т.е. даже не по Украине – ред.), если Вашингтон предоставит Киеву слишком много оружия.

В соцсетях сразу же начали шутить, мол, хоть кто-то в Белом доме читает шизофреничный бред заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Меедведева о "радиоактивном пепле". Да и, по словам Майкла Маккола, ссылающегося на данные американской разведки, никаких фактов, свидетельствующих о подготовке России к ядерному удару, нет. По словам Владимира Зеленского, реакция США на удары по российским НПЗ не была положительной.

"Мне кажется, для того чтобы в конце концов понять, как выжить в Харькове, как людям жить без света, без воды, надо, наверное, людям приезжать, смотреть, а потом что-то осуждать или нет. Россия, кроме силы, ничего не понимает", – отметил президент Зеленский в среду, 3 апреля, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве.

Да и, наконец, странно слышать о "отмщении со стороны России" за удары по ее нефтеперерабатывающим мощностям, в условиях отсутствия западной вооруженной помощи и дополнительных систем ПВО, в частности Patriot, о которых мы просим уже не первый месяц, чтобы прикрыть такие важные объекты. объекты, как, например, ДнепроГЭС. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил со своими западными коллегами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, где 3-4 апреля проходило заседание по случаю 75-летия Альянса.

"Я не хочу портить празднование дня рождения (НАТО — ред.), но моим главным месседжем сегодня будут Patriots. Потому что спасение жизней украинцев, украинских городов, украинской экономики зависит от доступности Patriot и других систем ПВО в Украине", — сказал Кулеба.

Германия, являющаяся главой коалиции по противовоздушной обороне для нужд Украины, уже инициировала поиск Patriot. Конечно, больше всего этих систем есть именно в США. Однако вряд ли без одобренного Конгрессом финансирования Украина сможет получить от Америки дополнительные системы ПВО. Однако Patriot находится также в Германии, Нидерландах, Швеции, Греции, Японии, Южной Корее и многих других странах. Поэтому для Берлина поиск дополнительных систем Patriot для Украины не выглядит такой уж невыполнимой миссией.