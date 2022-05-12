Переломный момент войны: крысы с корабля Путина начнут бежать уже очень скоро

По словам Джо Байдена, у Путина нет выхода из войны против Украины. "И я пытаюсь понять, что нам с этим делать", – заявил президент США.

По словам директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентина Бадрака, Россия способна воевать 6-12 месяцев, если давление западных стран не будет увеличиваться. Более того, как сказал заместитель генсека НАТО Мирча Джоане, Путин не отказался от своих первоначальных планов захватить Киев и установить там свое марионеточное правительство.

Высокопоставленный чиновник Альянса говорит, что его оценки совпадают с заявлениями главы Национальной разведки США Аврил Хейнс. А она, напомним, после 9 мая сказала, что Путин не отказался от идеи полной мобилизации в России, а значит, официального объявления войны Украине, готовясь к затяжной войне.

Украине от этой информации не легче. Мы не можем воевать вечно, пока на Западе повторяют, что не желают допустить прямого военного столкновения НАТО с Россией. Наверное, именно поэтому в спешке принимают в ряды Альянса Швецию и Финляндию, а Украине даже не говорят, когда могут дать ПДЧ. Да, российские войска ушли из-под Киева и северных регионов Украины. Но россияне продолжают обстреливать наши населенные пункты в Черниговской области у границы с РФ.

Британская разведка рапортует: Россия выводит свои военные подразделения из Харьковской области после значительных потерь. А речка Северский Донец, которую россияне пытаются безуспешно форсировать, стала второй Чернобаевкой. Но выводит Россия свои войска в район города Белгород для восстановления боеспособности, чтобы нанести еще один удар.

ТСН.ua продолжает анализировать положение дел на фронте. С заместителем директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаилом Самусем поговорили, что будет делать Путин после 9 мая, и почему война между ФСБ и Минобороны РФ может сыграть нам на руку.

Сакральные даты

Весь мир, особенно британская и американская разведка, ожидали, что Путин продолжит повышать ставки. Поэтому на 9 мая он должен был официально объявить Украине войну, запустив маховик общей мобилизации в России.

Однако этого не произошло. Парад на Красной площади прошел довольно хило и без пафоса. Даже пролет авиации отменили, ссылаясь на плохую погоду, хотя было солнечно. Теперь все думают, какая следующая сакральная дата? Какой новый дедлайн Путин установил для своей армии?

В комментарии ТСН.ua военный эксперт Олег Жданов сказал, что это может быть День России 12 июня. С другой стороны, если Путин действительно решил продолжать изнурительную войну, задавшись целью еще и ослабить Украину экономически, отрезая от Черного моря, тогда, возможно, он и не будет привязываться к сакральным датам.

Михаил Самусь говорит, что это на самом деле не мы или Запад привязывается к датам, а Путин, потому что он не военный, а кдб-шник, и действительно имеет большую тягу к символизму.

"Поэтому 9 мая – это сакральная для россиян дата. Они хотели иметь какую-то победу – это однозначно. После краха на севере Украины генералы пообещали Путину до 9 мая выйти во всяком случае на административные границы Донецкой и Луганской областей. Именно поэтому было такое напряжение до 9 мая. Но у них снова полный крах и провал. Ничего не достигли. Они и Мариуполь не взяли. Это для Путина реальная проблема", — объясняет эксперт.

Еще до 9 мая Михаил Самусь прогнозировал, что Путин не будет официально объявлять войну Украине и всеобщую мобилизацию в России, потому что это играет против него. А дальше, по словам эксперта, начинается очень интересный период.

Сейчас россияне действительно уже не будут привязываться к каким-нибудь датам. Вместо этого будет нарастать напряжение внутри элиты и руководства РФ по линиям Путин-ФСБ-армия-Кадыров.

"Каждый будет переводить стрелки на другого, потому что за все эти провалы рано или поздно нужно будет назначить виновных. Большого разбора полетов пока не было. Генералы постоянно пытаются доказать, что это ФСБ их обманула, что предоставило неправильную информацию и пало столько людей. ФСБ говорит, что у них все было одобрено, а виноваты действительно военные, которые показали полный провал и неспособность воевать", — считает Михаил Самусь.

Переломный момент

Да, по словам эксперта, Россия может воевать очень долго. Но если мы будем позволять ей это делать. Все будет зависеть не от времени, а от энергии и ресурсов с украинской стороны. Если украинская сторона сможет эффективно проводить контрнаступательные операции и разрушать боеспособные российские подразделения, части и соединения, у россиян просто заканчиваются запасы боеспособной техники, они будут терять силы и отходить.

Михаил Самусь подчеркивает, что переломный момент войны уже прошел – это 9 мая. У россиян была мотивация успеть сделать хоть что-нибудь к этой дате. Сейчас эта мотивация держится на генералах, от которых Путин потребует все больше и больше. Но условия войны для российской армии будут ухудшаться, потому что Украина будет постепенно переоснащаться на западное оружие.

"Поэтому да, война может длиться максимально долго. Но если война будет такой интенсивности, как сейчас, думаю, она может закончиться гораздо раньше. Этот скрытый набор военных в РФ (именно набор, а не мобилизация) фактически будет означать, что через месяц у их уже будут совершенно небоеспособные подразделения со старой техникой, которая будет быстро разбиваться современным западным оружием", — говорит эксперт.

По его прогнозам, россияне будут продолжать пытаться следовать тем же курсом. Однако большая "Курская битва" у них уже не выходит. Поэтому они пытаются хотя бы Северодонецкий и Лисичанский районы взять под контроль, чтобы заявить о взятии всей Луганской области.

"Но рвение будет все меньше, офицеры постараются вести своих солдат в бой, морально-психологическое состояние будет ухудшаться, а внутри элиты будут нарастать конфликты, потому что все поняли, что эти обещания о 48 часах, потом 9 мая – это все пшик. А после подписания ленд-лиза, война будет долгой, изнурительной и скорее всего закончится полным крахом РФ, поэтому я прогнозирую, что крысы начнут бежать уже прямо сейчас. некоторые очень быстро убегают", — говорит Михаил Самусь.

Битва за Донбасс

От первоочередно заявленных планов о "защите жителей Донбасса", а это захвате Донецкой и Луганской областей в их административных границах, Путин не отказывается. Более того, готовится к их аннексии, то есть вхождению в состав РФ, вместе с Херсонской и частью Запорожской областей.

Однако политические планы Кремля расходятся с реальными "достижениями" их армии в поле боя. По словам Михаила Самуся, россияне сейчас сосредоточатся на Северодонецке и Лисичанске, потому что по другим направлениям у них полный крах. На запорожском, херсонском и николаевском направлениях успехов у них нет.

"Единственное у них – это удушить Мариуполь и попытаться взять в кольцо Северодонецк-Лисичанск. Тогда можно будет сказать, что "ЛНР" "деоккупирован", а "ДНР" – уже совсем скоро. Им нужна демонстрация какого-то прогресса. Но я уверен, что ничего у них не получится... Думаю, в ближайшее время Украина будет наращивать контрнаступательные действия, особенно возле Харькова. что украинские войска зайдут им в тыл и перережут коммуникации" – говорит Михаил Самусь.

Эксперт подытоживает, что сейчас ситуация будет ломаться. Сначала вроде бы незаметно, но будут нарастать усилия украинской армии и в районе Гуляйполя, и Херсона, Харькова и Изюма.