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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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«Перемены увидите»: известная карпатская мольфарка ошеломила прогнозом о завершении войны в Украине

Война в Украине, по прогнозу карпатской мольфарки, может изменениться в определенном ближайшем месяце.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
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Прогноз мольфарки по окончании войны в Украине

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски сделала прогноз о завершении войны в Украине / © ТСН

Через несколько недель, не исключено, что в декабре 2026 года, Украину могут ожидать существенные положительные изменения в вопросе войны — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала известная карпатская наследственная мольфарка Магдалена Мочиковски, опираясь на собственный прогноз.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

«Еще не будет конца года, но увидите, что изменения будут заметны. В ноябре-декабре происходят серьезные, глобальные изменения в истории Украины. Стоит вспомнить Оранжевую революцию, события на Майдане. В моем предсказании война идет к концу. Иного предсказания не было. Я вижу в цифрах, я вижу четверку: 2022 плюс 4 в сумме дает 2026. То есть, что-то до конца года будет сделано такое, из-за чего война пойдет к завершению», — говорит Магдалена.

Кроме того, она отмечает, что сейчас, когда Россия усиливает удары по Украине, когда россияне убивают много гражданских, и в частности детей, когда ситуация часто ухудшается и напоминает сплошную «черную полосу», действует цикличность.

«В мольфарстве есть такое понятие как цикличность. Проходит 13 лет и грядут серьезные изменения. Эта цикличность относится и к нашей Украине. Эта цикличность очень характерна для нас. И именно следующий год (после 12-летней агрессии России против Украины) будет серьезным переломом в истории нашей страны», — утверждает она.

И добавляет, что предвестником окончания войны, даже если заглянуть в историю, является обострение последней фазы.

«Сейчас мы видим, что так нас не бомбили никогда. Столько жертв никогда не было. Это первый предвестник. Последняя стадия войны очень острая. Я предсказываю изменения в лучшую сторону. До конца этого года предсказываю серьезные изменения. Идет ли речь идет о финале войны? Конкретного завершения, такого, что вот, прекращается огонь — такого не будет ни за день, ни за два, ни за год. Первая фаза завершения войны будет на бумаге. Остальные, чтобы нападения России не повторялись — это будет сделано в течение определенного периода. Но первый шаг должен быть сделан до конца этого года», — высказывает свое мнение мольфарка.

Будет ли наказан Путин за войну и убийства украинцев

Мольфарка также прокомментировала сообщения тысяч украинцев в соцсетях о том, почему до сих пор не наказан российский диктатор Владимир Путин за убийства детей и взрослых, за разрушение домов, предприятий, продуктовых магазинов и выпаливание украинских городов.

«Путин — не первый диктатор в истории. Тираны были и до него — Гитлер, Сталин, жестокостью отличался римский император Калигула и другие. Так вот, если говорить о Путине, то мы не знаем, какие ритуалы он делает темным силам. Путина защищает не Вселенная. Нет такого понятия. Есть темные силы и светлые. Между ними идет борьба. К сожалению, эта борьба, эта битва продолжается на территории Украины. Рано или поздно он будет наказан. Но наказан он будет не тогда, когда мы ждем этого или хотим этого», — отвечает Магдалена Мочиковски.

Напомним, ранее сообщалось о том, что таролог назвала неожиданный знак, после которого может закончиться война в Украине. Она отметила, что война пойдет на убыль, когда в обращение выйдет новая валюта.

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