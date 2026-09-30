Перемирие к зиме – что может сделать Европа: три главных шага принуждения Путина к деэскалации

Владимир Зеленский, Путин, Дональд Трамп / © ТСН.ua

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Пока Дональд Трамп ожидает, что Зеленский и Путин сядут за стол переговоров и попытаются найти компромисс до наступления зимы, Россия выбрала путь дальнейшей эскалации и уже больше месяца непрерывно бьет по Киеву реактивными шахедами и ракетами. В понедельник, 28 сентября, посреди рабочего дня враг ударил по Национальной академии наук и медучреждения в самом центре столицы. Кадры, как люди спасались из охваченного огнем здания НАН через окна, облетели все мировые СМИ.

Однако даже The New York Times в статье об очередном трагическом дне для Киева, унесшем жизни двух человек, и еще 26 пострадавших, отмечает, что «это типичное количество жертв для подобных ударов, которые сейчас настолько регулярны, что почти не попадают в международные новости, разве что изображения особенно впечатляющие». Даже еще один удар у натовской границы в понедельник, 28 сентября, когда российский дрон попал в 2 км от пограничного перехода с Польшей в Дорогуску, «не поражают» западную прессу. Как и массированные ракетные удары по Киеву в ночь на вторник и среду, 29-30 сентября.

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Западные СМИ констатируют, что Киев стал прифронтовым городом. Администрация Трампа предлагает организовать трехстороннюю встречу США-Украина-Россия в ОАЭ технически, настаивая на немедленной деэскалации — энергетическом и черноморском перемирии. Украина это тоже поддерживает и предлагает. Такие переговоры, как известно, состоятся уже в октябре. В то же время, по словам госсекретаря Марко Рубио, США пригласили главу Кремля лично принять участие в декабрьском саммите G20 в Майами, где может состояться второй после Аляски саммит Трампа и Путина. И это на фоне официальных планов Москвы увеличить расходы на войну в 2027 году еще на треть.

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Как видим, администрация Трампа продолжает политику нормализации отношений с Россией. Что в таком случае должен сделать ЕС? Читайте в материале ТСН.ua о трех главных шагах.

Приглашение на G20: поощрение Путина к агрессии

После встречи с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона все обсудит с европейскими партнерами, американцы сконтактируют с россиянами, и через десять дней Киев и Вашингтон вернутся к разговору о переговорах с Москвой. Дату трехсторонних переговоров в ОАЭ предложат именно американцы.

Однако десять дней почти прошли, а от Трампа мы снова слышим о необходимости остановки украинских ударов по российским НПЗ. Напомним, что именно этим, а не войной против Ирана, которую Трамп не может ни выиграть, ни завершить, его администрация объясняет рост цен на дизель на заправках в США.

«Проблема в том, что нефтеперерабатывающие заводы в России взрываются. Это не столько ближневосточная проблема, что Украина и Россия воюют друг с другом, и Украина подрывает дизельные НПЗ в России. Я говорил с Зеленским и сказал ему: вам нужно притормозить с НПЗ. Он сказал: мы, вероятно, так и сделаем», — заявил Дональд Трамп.

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На фоне круглосуточных российских бомбардировок Киева, Одессы, Сум, Харькова и других украинских городов и российских ударов у восточной границы НАТО это заявление Трампа выглядит более чем цинично. Как и приглашение Путина на саммит G20 в Майами в середине декабря. В Кремле ответили, что Путин еще не решил, поедет или нет. Однако почти никто из стран Большой двадцатки не осудил такие действия администрации Трампа.

Лишь польский премьер Дональд Туск заявил (Варшава примет участие в G20 в качестве гостя), что такое приглашение может быть воспринято Москвой как поощрение продолжать агрессию. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль считает это лакмусовой бумажкой для Путина и его готовности к переговорам.

В то же время Путин уже в четвертый раз с начала этого года увеличивает численность российской армии. Вдобавок, по словам Владимира Зеленского, Кремль фактически приступил к дополнительной скрытой мобилизации и привлечению 10 тыс. северокорейских военных в дополнение к 8 тыс., которые уже находятся на российской территории. Россия за это платит технологиями – на территории Северной Кореи развернуто производство «шахедов».

Принуждение к деэскалации: три шага, которые должна сделать Европа

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, Россия не заинтересована в прекращении войны против Украины, что также показали первые с 2022 года 20-минутные переговоры министров иностранных дел ФРГ и России на Генассамблее ООН на прошлой неделе. В своем выступлении с трибуны Организации Сергей Лавров тоже не подбирал слова, угрожая, что Россия доведет войну против Украины до конца. А, как пишет американский институт изучения войны (ISW), Путин хочет заставить Киев капитулировать еще до наступления весны 2027 года. С этим и связаны круглосуточные бомбардировки Киева и других украинских городов.

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Учитывая промежуточные выборы в Конгресс 3 ноября и предстоящее поражение республиканцев, которое прогнозируют все опросы, администрация Трампа должна быть заинтересована в увеличении давления на Путина. Тем более, что Россия оказывает военную помощь Ирану, который США не могут ни остановить, ни победить. Однако, как пишет издание The Atlantic, Трампу предложили «новую» стратегию в отношении России: ослабление санкций и возобновление экономических связей с Москвой в обмен на увольнение политзаключенных.

The Washington Post в редакционной статье призывает западных партнеров Украины, в том числе администрацию Трампа, если и договариваться о деэскалации с Россией, то только с позиции силы. Например, санкционировать российские банки, иностранные учреждения, ведущие с ними операции, и посредников, поддерживающих связь военной экономики России с миром. Похожую модель предлагает так называемый «закон Грэмма», который Конгресс принял, а Трамп подписал и упоминал о нем в своей речи на Генассамблее ООН. Однако вряд ли президент США будет наказывать Китай и Индию, которые больше всего покупают российскую нефть.

Что же при этом может сделать Европа?

Вот три простых шага, которые вместе с украинскими ударами по российским НПЗ могут подтолкнуть Путина к деэскалации.

Ужесточение санкций. Недавняя отмена ограничений против кошельков Путина – российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана – стала прецедентом для всего санкционного режима ЕС против РФ. Это совсем не то, что должен демонстрировать Союз, когда российские ракеты и шахеды круглосуточно бьют по Киеву, убивая гражданских. В то же время страны-члены должны, наконец, ввести ограничения на российские удобрения, ядерное топливо и Росатом, как это уже сделали с российским сжиженным газом. Запрет на импорт LNG начнет действовать с 1 января 2027 года.

«Теневой» флот. В настоящее время под санкциями ЕС более 670 судов российского теневого флота. Однако по разным оценкам он насчитывает до 1500 кораблей. В среднем за месяц нефтяные доходы Москвы составляют $14 млрд. Теневой флот обеспечивает до 60% экспорта российской нефти преимущественно через Балтийское и Черное море. Дальнобойными санкциями Украина останавливает черноморский нефтяной экспорт РФ. Однако европейские партнеры до сих пор боятся идти на открытую эскалацию в Россию, останавливая танкеры ее теневого флота в Балтийском море.

Совместная оборона. Под определением «общая оборона» подразумевается объединение усилий всех европейских стран, включая Украину, Британию и другие, а не только ЕС. Трампа по сокращению военного присутствия США в Европе и дефицит запасов важных видов вооружений на складах Пентагона из-за войны в Иране продемонстрировала тотальную оборонную зависимость европейских стран от американского оружия. ТСН.ua уже писал, что у европейских стран даже нет собственного производства баллистических и гиперзвуковых ракет, а также ракет-перехватчиков к системам ПВО. Уже не говоря об антидроновой защите.

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