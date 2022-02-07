Перемирие с "ковидом": в Израиле не будут требовать паспорта вакцинации, а в Швеции станут необязательными маски

Перемирие с "ковидом": в Израиле не будут требовать паспорта вакцинации, а в Швеции станут необязательными маски

Франция ослабит карантинные ограничения через неделю

В мире продолжают ослаблять карантинные ограничения.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В Израиле больше не потребуют паспорта вакцинации в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах. Также отменяют ограничения по количеству людей в закрытых помещениях.

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Со среды "ковредные" сертификаты не потребуют и в ресторанах и развлекательных заведениях Чехии. А в Швеции станут необязательными маски в транспорте, работники смогут вернуться с дистанционки в офисы, а студенты – в аудитории.

Франция ослабит карантинные ограничения через неделю — посетителей начнут принимать ночные клубы и концертные залы.

В мире ослабляют карантинные ограничения

Базилику Саграда Фамилия в испанском Барселоне открыли для туристов после длительных коронавирусных ограничений. Немаленький ажиотаж, вокруг новой башни Девы Марии, ее строительство завершили в прошлом месяце. До реконструкции ее могли увидеть 45 лет назад. Но большинство залов, из-за строительных работ, до сих пор остаются закрытыми. В пандемию район вокруг храма посещали более 4 миллионов человек в год. Местные власти очень ждут наплыва туристов и надеются выйти хотя бы на половину от показателей прошлых лет. «Пандемия остановила все. У нас почти год не было посетителей, так что у нас было очень мало средств для продолжения строительства. Но Саграда Фамилья продолжает двигаться вперед», – говорит главный архитектор Саграда Фамилия Хорди Фаули.

В Австрии уже на этой неделе всем непривитым грозит штраф. В стране вступает в силу закон об обязательной вакцинации граждан в возрасте от восемнадцати лет, у которых нет медицинских противопоказаний, и не болевших коронавирусом в течение последних полугода.

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