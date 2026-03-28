Перенес инфаркт в плену, но даже не знал об этом: военному после возвращения в Украину пересадили сердце

Юрий Микитенчук прошел через ад российских тюрем в Горловке, Торецке и на далеком Алтае. Избиения, шокеры и пронизывающий холод подорвали здоровье крепкого мужчины — по возвращении домой его сердце работало только на 10%.

Ветеран провел 33 дня на аппарате ЭКМО, ожидая донорский орган, и получил его в качестве подарка на юбилей.

Корреспондент ТСН Ирина Маркевич узнала, как решение одной семьи спасло жизнь защитнику.

Плен, инфаркт «на ногах» и 10% жизни

Юрий попал в плен в Донецкой области в сентябре 2023 года. Жена Татьяна увидела его на российских кадрах с мешком на голове. Далее были месяцы издевательств. Тяжелее всего было в Горловке — избиение при «приемке», удары шокерами и дубинками. На Алтае к пыткам добавился постоянный голод и холод.

Юрий Микитенчук, ветеран: «Как мне уже здесь сказали, я в плену перенес инфаркт, но даже не знал об этом. После освобождения я не мог сделать и нескольких шагов — одышка была страшная, не мог ни есть, ни спать. Думал, это просто усталость».

Когда Юрий попал в Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава, врачи были ошеломлены: орган был настолько истощен, что единственным шансом на спасение была немедленная трансплантация.

Сердце Юрия остановилось 4 февраля. Его подключили к аппарату ЭКМО — системе, которая фактически заменяет работу сердца и легких, насыщая кровь кислородом. На этой поддержке он провел 33 дня.

Для активного человека пребывание в палате стало «вторым пленом». Уныние было настолько глубоким, что Юрий просил жену: «Если ко дню рождения сердца не будет — отключайте, не мучайте никого».

Юрий Микитенчук: «Это был страшный депресняк. Я не люблю быть на одном месте, а тут меня будто привязали к кровати. Но врачи не сдавались, они тренировали меня каждый день, чтобы тело было готово к новой операции».

Мужчина получил донорское сердце

За две недели до юбилея появился донор. Им стал 43-летний мужчина, который умер от инсульта. Его родные, несмотря на тяжелую потерю, дали согласие на посмертное донорство. Врачи говорят: это сердце идеально подошло Юрию по всем параметрам.

Теперь в груди ветерана бьется новое, здоровое сердце. Свой 45-й день рождения он встретил уже без аппаратов, хотя и в маске.

Новые планы

Вместо шоколадного «Пражского» жена испекла диетический «Наполеон» — Юрию сейчас нужно строго следить за питанием. Дети подарили папе музыкальную колонку, мечтая, как дома он включит ее на полную громкость.

Юрий Микитенчук: «Я выживал на войне, в плену, пережил остановку сердца и 33 дня на ЭКМО. Теперь я не имею права на апатию. Значит, я еще должен что-то сделать в этом мире».

Впереди у ветерана долгая реабилитация, но впервые за долгое время он вместе с семьей смог выйти на прогулку в настоящий парк. Семья верит: совсем скоро такие прогулки станут ежедневной традицией уже возле их родного дома на Житомирщине.

