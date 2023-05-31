Перенесение войны на территорию РФ: удар по Путину, реакция Запада и следующие легитимные цели в России

Москва на себе почувствовала, что такое настоящая война, развязанная Россией против Украины почти десять лет назад.

Атака дронов на российскую столицу во вторник, 30 мая, больше — на элитные районы Москвы (Рублевка, Барвиха и другие, где находятся дома топ российских преступников, включая министра обороны Шойгу) — наглядно продемонстрировала, что неприкосновенных нет. За почти полтора года войны россияне были настолько уверены, что война не придет на их территорию, что даже не вывезли из Белгородщины тактическое ядерное оружие, как это наглядно продемонстрировал рейд РДК (легиона "Свобода России") на Белгородщине.

По данным британской разведки, с начала мая российские силы все больше уступают инициативе на поле боя силам обороны Украины. Именно поэтому враг совершал массированные атаки дронами и ракетами по украинским городам. Особенно досталось Киеву. Однако значительных успехов в нейтрализации или уничтожении наших систем ПВО и ПРО враг не имел, как и не удалось России деморализовать украинцев, чтобы в очередной раз, по извращенной логике Кремля, принудить нас к капитуляции.

Один из дронов во время атаки во вторник, 30 мая, по данным СМИ, якобы был сбит недалеко от резиденции Путина. И судя по видео его комментариев, которые обнародовали российские СМИ в тот же день, он пытался потушить пожар и несколько оправдывался, мол, действительно существуют проблемы с плотностью ПВО в Москве, снова подняв ядерную тему, но связал это с безопасностью на ЗАЭС.

ТСН.ua проанализировал, как российская пропаганда и рядовые россияне отреагировали на атаку дронов по Москве, и почему это играет скорее против Путина, чем за консолидацию россиян в войне против Украины.

Извращенная реакция России: от "новой реальности" до "мести Украине"

Новый "хлопок" на Белгородщине и мощный пожар на Афипском НПЗ на Кубани, который должен прикрывать зенитная бригада с новыми Бук-М3, которых там не было. Именно так для россиян началось утро среды, 31 мая.

"Если столицу Украины россияне могут "кошмарить", почему жители Москвы, столицы России, отдыхают?". Именно эту фразу сказал мэр Киева Виталий Кличко после очередной кошмарной ночи в столице после массированной атаки дронами и ракетами. Эту его фразу активно подхватили почти все зарубежные медиа, потому что сразу после этого мир увидел, как дроны китайского производства (являющиеся отдельным интересным фактом) атаковали Москву.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, это объективное развитие событий, война возвращается в РФ, и масштабы всего этого будут увеличиваться. Днем ранее Михаил Подоляк опроверг, что атаковавшие Москву дроны каким-то образом связаны с Украиной.

"Это дроны, которые "родились" где-то в русской земле, в одной из близких Москве областей, и сочли нужным наказать авторов войны, сменить траекторию, и вместо того, чтобы лететь уничтожать украинцев, они решили показать нрав и атаковать центр империи -" Центр принятия злых решений", – заявил Подоляк.

Это уже вторая в течение мая масштабная атака дронов неизвестного происхождения на Москву. Первая, нанеся потрясающий информационный удар внутри России, произошла в ночь на 3 мая, когда два беспилотника атаковали логово Путина – Кремль. Тогда российская пропаганда молчала полдня, а затем создала из этого чуть ли не теракт и покушение на самого Путина. Атаку беспилотниками 30 мая Москва отработала несколько быстрее, однако так же неловко.

В то время, когда жители Москвы во вторник, 30 мая, едва с кроватей от атаки дронами не попадали (судя по их комментариям, появившимся в соцсетях), глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн заявил, что это теперь "новая" реальность, которую следует осознать". А глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объяснил, что Россия – это очень большая страна, поэтому системы ПВО Москвы и пропустили дроны.

В украинском же сегменте соцсетей можно было увидеть довольно противоречивую реакцию на эту атаку дронами Москвы. Большинство пользователей, конечно же радовалось, потому что украинцы пережили месяц непрерывного террора ракетами и дронами, который не прошел без мертвых, жертв и масштабных разрушений. Однако некоторые дописывали, что это очередной удачный повод для Путина сплотить вокруг себя россиян под лозунгом "вставай страна огромная", еще больше подогревая ненависть к украинцам. Однако, похоже, вышло наоборот. Рядовые россияне из глубинки, особенно из прифронтовых российских регионов, сразу же начали злорадствовать, мол, так и надо откормленным москвичам, которые всегда хорошо и сито жили, в отличие от других городов.

Как на атаку дронами по Москве отреагировали западные медиа? The New York Times пишет, что дроны над российской столицей стали прямым напоминанием России о том, что Москва также уязвима.

Financial Times считает, что такими атаками (а издание напоминает и атаку морских дронов на российский разведывательный корабль "Иван Хурс", который получил повреждения – ред.) Украина проводит "сделки по формированию обстановки", чтобы ввести в заблуждение или отвлечь внимание российского командования и сформировать благоприятный для себя фон для контрнаступления.

Российские пропагандисты в своих пабликах сражаются в догадках, откуда же были запущены дроны по Москве. "Но, очевидно, что удары беспилотников стыдят российских военных независимо от того, как были запущены аппараты. И еще предстоит увидеть, является ли этот рейд предвестником более драматических и громких атак на фоне признаков неминуемого украинского контрнаступления", — пишет CNN.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, которого российское МВД объявило в розыск и выдало ордер на его арест (как сообщал ТСН.ua, за слова, которых он не говорил – ред.), после визита в Киев в интервью Politico заявил: "План контрнаступления Украины впечатляет. Когда он начнется, россиян будет ждать грубое пробуждение, в ближайшие дни вы увидите достаточно впечатляющую демонстрацию силы украинцев".

The Wall Street Journal со ссылкой на немецкого чиновника пишет, что атаки дронами по российской территории могут повредить получению Украиной такого оружия, как, например, немецкие ракеты Taurus (дальностью до 500 км, которые способны обходить российскую ПВО – ред.), что сейчас активно обсуждается. Также в статье газеты отмечается, что такие атаки могут потенциально повлиять на позицию Китая, до сих пор не оказывавшего летальную помощь России в больших объемах.

Многие эксперты также выражали опасения по поводу возможной реакции со стороны Вашингтона, вспоминая заявление президента Байдена о предоставлении Украине истребителей F-16 при одном условии – твердого обещания президента Зеленского не бить по территории России. Однако на самом деле США никогда не запрещали Украине наносить удары по собственно российской территории. Речь скорее об ударах с использованием именно американского оружия. И в этом большая разница.

Еще в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что операции ВСУ на территории России вполне приемлемы. Такое же мнение высказал и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли сразу после атаки беспилотниками по Москве. По его словам, Украина имеет законное право использовать силу за пределами своих границ, чтобы взорвать способность России использовать силу против самой Украины. "Легитимные военные цели" за пределами границ Украины являются частью ее самообороны. Мы должны это признать", – добавил Клеверли.

Что сказал Путин и его муртады? Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, над которым за молчание во вторник, 30 апреля, насмехались даже российские паблики, отрезвевшие лишь к утру следующего дня, заявив, что отныне любое должностное лицо Великобритании можно рассматривать "законной военной целью", поскольку оказывается Лондон "де-факто ведет необъявленную войну против России".

Проснулся и ставленник Кремля в Чечне Рамзан Кадыров, призывая объявить в России военное положение и "мстить Украине в полном смысле этого слова". Хотя над ним за эти слова, как и над Медведевым, добрая половина русских пабликов тоже насмехалась. Ну а секретарь СНБО Алексей Данилов посоветовал Кадырову мстить именно диктатору Путину, потому что именно россияне убивали и уничтожали чеченцев.

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"Это россияне принесли на чеченскую землю веки рабства, тысячи убитых, замученных женщин и детей, уничтожены города и осквернены могилы предков. Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки", — дописал секретарь СНБО в Twitter .

Министр обороны РФ Сергей Шойгу увидел в атаковавших Москву китайских дронах натовское оружие, возложив всю ответственность за это на Запад. В то же время министр иностранных дел Сергей Лавров лишь кратко заявил, что у ВС РФ есть ответы на все вопросы. А вот пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков начал жаловаться на отсутствие должной реакции Запада. Хотя Песков должен был бы явно послушать еще одного безумного депутата Госдумы РФ Андрея Гурулева, который заявил, что "Россия должна выйти на границы с Польшей, Словакией и Румынией, чтобы по Москве ничего не прилетало".

Но самое интересное то, как на атаку дронами на Москву отреагировал сам Путин. Конечно, российский военный преступник заявил, что Россия не бомбит мирные украинские города и не наносит ударов по гражданскому населению. Однако потом Путин почему-то начал говорить о "других угрозах, связанных с попытками дезорганизовать работу на ЗАЭС, или использовать какие-то грязные устройства, связанные с атомной промышленностью", которые украинцы должны понимать.

Москва снова начала раскручивать ядерную тему параллельно с информационным сопровождением по размещению в Беларуси российского тактического ядерного оружия. Конечно, это свидетельствует о полном коллапсе планов врага. И маловероятно, что Россия действительно готова к применению ядерного оружия в любом виде. Однако, очевидно, есть еще кое-что, что Кремль пытается использовать в качестве шантажа.

Дело в том, что сразу после Путина с заявлениями вышел представитель РФ при ООН Василий Небензя, заявив, что "Россия будет жестко отвечать на любые атаки Киева на ЗАЭС, ЛЭП и Энергодар". Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица ответил, что Украина приняла во внимание план по пяти пунктам безопасности на ЗАЭС, предложенный МАГАТЭ, настаивая на выводе российских войск со станции.