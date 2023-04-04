Перепалки под Лаврой не утихают: пока комиссия не может зайти в храмы, из них в пакетах выносят иконы

Шестой день блокировки входов в храмы и комиссия Министерства культуры снова не попала ни в одно помещение и церковь Киево-Печерской лавры. Вопреки закону представители УПЦ МП до сих пор не уехали оттуда. Накануне возле Киево-Печерской лавры снова были столкновения между прихожанами церкви, связываемой с Москвой и неравнодушными жителями столицы, которые поддерживают передачу Лавры в государственную собственность, говорится в ТСН.

С громкоговорителем, иконами и кадилом священники русской церкви в Украине провели молебен. Агрессивно настроенные верующие избегают камер. Накануне полиция благодаря записанному видео вручила подозрение служителю Лавры за препятствование работе телевизионщиков. Видео толкотни и повреждения камеры обнародовали и в национальном союзе журналистов, осудив действия священника. 41-летнему нападающему теперь светит штраф или арест до полугода.

О том, как наместник Лавры призывает к миру, страна услышала 1 апреля. Служба безопасности Украины обнародовала разговоры митрополита годичной давности, где он говорит о херсонцах, которые, по его мнению, довольны оккупацией и называет украинских терробороновцев уродами. Опрошенные ТСН монахи или утверждают, что не слышали тех разговоров, или не узнают голос своего наместника. "Не могу утверждать, что это разговоры митрополита Павла. Если там голос митрополита, то он сам должен отвечать за свои слова”, — заявляет один из служителей церкви.

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Доступ к зданиям Лавры еще заблокирован, большинство дверей закрыты. Выезжающие из Лавры автомобили полицейские тщательно проверяют, чтобы те не вывозили имущество Лавры. “Священники выносили большие квадратные пакеты, то есть понятно, что это иконы. Они считают, что это их имущество”, — заявляют присутствующие возле святыни люди, пришедшие поддержать передачу Лавры в государственную собственность.

Среди людей иногда возникают словесные перепалки. Прихожане Лавры проводят молебны, а пришедшие поддержать позицию государства киевляне исполняют гимн Украины.

Комиссия Минкульта решает, как выполнить инвентаризацию помещений Лавры, несмотря на блокировку. Следователи же столичного управления полиции собирают доказательства препятствования проверке неизвестными в монашеских рясах.

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