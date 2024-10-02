Перепись населения в Украине: будут ли выдавать данные карт и при чем здесь мобильные вышки

Демограф объяснил, почему это сложно сделать в современных условиях и где искать выход.

Из-за войны в Украине невозможно оценить реальную численность населения. Сделать это можно полноценно только благодаря проведению переписи и в мирное время. Или при использовании других источников информации, например, данных от операторов мобильной связи.

В последнее время высказывается мнение о возможности использования информации о банковских транзакциях с привязкой к территориям для возможного использования при оценке численности населения.

ТСН.ua выяснял, действительно ли для этого могут использовать банковские карты и какие методы по подсчету численности населения применяют сейчас ученые.

Почему основа – это перепись населения

По словам демографа Александра Гладуна, базовой информацией о численности населения в Украине остаются результаты переписи населения, которая состоялась в 2001 году.

"Задачи переписи значительно шире, чем оценка численности населения и его размещение по территории страны. Переписью исследуется этнический, языковой, семейный состав, образование, занятость населения, жилищные условия, миграционная активность населения и многое другое. Но во время войны для нас очень важной является именно оценка численности и размещения населения по территории Украины", – рассказывает ТСН.ua Александр Гладун, заместитель директора по научной работы Института демографии и проблем качества жизни НАНУ.

Как это делалось в мирное время?

Ученый добавляет, что при мирных условиях после проведения переписи населения выполняется специальная процедура — "передвижение" данных о численности и половозрастной структуре на 1 января ближайшего к переписи года.

"После этого от данных переписи ежегодно производятся расчеты численности и половозрастной структуры населения: берутся данные за 1 января предыдущего года, добавляется количество новорожденных и вычитается количество смертей, а также добавляется количество прибывших и вычитается количество выбывших за границу в течение года и в результате получаются показатели на 1 января текущего года. Для оценок по областям, районам, территориальным общинам, населенным пунктам учитываются перемещения людей внутри страны. Такая процедура осуществляется каждый год, в разрезе территорий, пола, отдельных возрастных групп", – объясняет демограф.

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Почему это важно и что разрушила война?

Александр Гладун подчеркивает, что для планирования развития территорий это очень важно.

"К сожалению, война разрушила нормальный учет демографических событий. Минюст регистрирует рождаемость и смертность только на подконтрольной Украине территории. Плюс к этому мы имеем безумную миграцию украинцев за границу, а также безумное перемещение населения внутри страны, как ВПЛ – людей, выехавших с оккупированных территорий и зон боевых действий, так и людей без этого статуса, активно меняющих место жительства в пределах страны", – объясняет Александр Гладун.

Именно поэтому, по словам демографа, актуальна оценка численности населения, как в масштабах страны, так и по отдельным ее территориям.

"Из-за того, что полноценный учет демографических событий разрушен, а миграция полностью не регистрируется, применять стандартные подходы, которые обычно использует демографическая статистика, в современных условиях невозможно. В то же время данные по численности населения и его размещению, крайне важны, прежде всего для военных и гражданских администраций. Поэтому в условиях войны приходится применять другие подходы для получения результата", – рассказывает Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Экспертные оценки на базе 2022 года

Ученый объясняет, что Институт демографии и проблем качества жизни использует чисто демографический подход на базе экспертных оценок.

"Мы анализируем информацию, которая поступает из разных источников о демографических процессах: рождаемость, смертность, миграцию, данные международных организаций. После этого разрабатываем свои оценки развития демографической ситуации в стране. Прогнозируем отдельно рождаемость, смертность и миграционные процессы. На базе данных на начало 2022 года года, моделируем различные сценарные расчеты по численности населения Украины в границах 1991 года", – объясняет ученый.

Косвенные методы подсчета численности населения

Другой подход – это исследование и моделирование с использованием других источников информации.

"Это могут быть данные Пенсионного фонда, данные Министерства образования и науки о количестве школьников или студентов высших учебных заведений, данные Минздрава с учетом пациентов больниц, данные операторов мобильной связи и другие данные из официальных источников и различных выборочных обследований. На базе различных моделей оценивается численность населения Украины. Это так называемая оценка численности населения косвенными методами", – объясняет Александр Гладун.

Количество украинцев по мобильным телефонам

Ученый отмечает, что с использованием этого метода тоже есть определенные проблемы. Например, при использовании данных мобильных операторов возникает ситуация, что нужно оценить сколько номеров телефонов имеет один человек.

"Это можно выяснить если проводить разные обследования населения. Но еще есть проблема с расположением вышек операторов мобильной связи, которое полностью не соответствует административному разделу страны – вышки могут стоять на границах областей и распределить таким образом людей очень тяжело. А на уровне районов — эта проблема еще более сложная. Но тем не менее, в условиях войны должны пользоваться тем, что есть", – отмечает Александр Гладун.

Демографический кризис в Украине/Коллаж ТСН.ua

Какая польза от доступа к банковским транзакциям?

Что касается планов получения информации об использовании транзакций банковских карт, то демограф отмечает, что это было бы очень полезно для исследований, ведь банковские учреждения знают, где именно осуществлялась транзакция картой, а также пол и возраст человека, который ею пользуется.

"Но здесь тоже есть проблема – один человек может иметь несколько карточек, причем в разных банках. Все это нужно согласовывать, сравнивать, чтобы одного человека не посчитать дважды или трижды. Нужно анализировать насколько регулярно человек делает расчеты картой на данной территории, так как граждане в нас активно перемещаются – ездят в командировки, посещают родственников и могут рассчитываться в разных населенных пунктах. Проблем с этим немало, но что касается банковских карт, то я хотел бы успокоить украинцев: банки отказались предоставлять такую информацию", – уверяет Александр Гладун.

Банки отказались делиться информацией

Ученый добавляет, что с демографической точки зрения в случае использования этой информации ученых не интересовала ни сумма покупки, ни фамилия человека – лишь факт постоянного нахождения человека на определенной территории и его возраст и пол.

"Представители банковской системы отказались предоставлять такую информацию, со ссылкой на банковскую тайну. По-моему, это достаточно обоснованно, потому что подобное может вызвать довольно негативную реакцию населения и подорвать доверие к банковской системе. Думаю, что банки вряд ли согласятся предоставлять информацию по использованию банковских карт, а мы будем использовать ту информацию, которая есть в других источниках", – отмечает Александр Гладун.

Персональные данные не разглашаются

Кстати, когда ученые используют данные Пенсионного фонда или Минобразования, уверяют, что фамилии людей их не интересуют, используется лишь обобщенная информация о количестве лиц на определенной территории.

"Персональных данных у нас нет вообще и они как таковые демографам не нужны. Мы занимаемся массовыми процессами, а на уровне конкретного человека – это уже задачи других органов. К нам это не имеет никакого отношения", – добавляет Александр Гладун.

Демограф соглашается, что к точности таких исследований есть вопросы. Но в условиях войны, такие подходы вполне приемлемы.

"На самом деле, когда мы проводили исследования на основе чисто демографических данных и анализировали информацию из разных источников, то в результате получали более-менее сопоставимые данные. Поэтому их можно считать вполне приемлемыми", — отмечает ученый.

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Количество людей по потреблению хлеба и соли

Раньше количество людей пытались подсчитать по количеству проданного хлеба, соли, потребленной воды и электроэнергии.

"Были определенные попытки таких подсчетов, но очень давно. Что касается хлеба, то здесь следует учесть, что постоянно меняется количество потребления хлеба. Было время, когда его покупали чтобы кормить скот. Также были попытки подсчета по количеству приобретенной соли. Но соль люди закупают раз в месяц, пол года, год. А в период консервирования – покупают ее в значительно больших объемах. По потреблению электроэнергии тоже не вариант подсчетов в современных условиях, с учетом блекаутов и вынужденных отключений – это не серьезно. Поэтому такие методы практически не используются. Мы предпочитаем информацию, где речь идет о количестве людей", – объясняет Александр Гладун.

Надежда на перепись населения после войны

Эксперт подчеркивает, что точную численность населения в Украине можно определить только благодаря проведению переписи населения.

"Это возможно только после окончания войны. Думаю, что с переписью населения нам нужно будет подождать год-два. Должны стабилизироваться миграционные процессы, а находящиеся за рубежом люди определились – возвращаются они в Украину или нет. Только после этого нужно проводить перепись, чтобы получить объективные результаты. Здесь главное не спешить, потому что можно провести перепись, а люди после этого начнут массово возвращаться, и мы не будем иметь четкой картины и получим существенные сложности с учетом", – заключает Александр Гладун.

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