Переполох под Киевом: все подробности конфликта известного "криминального авторитета" и полиции

Все Бровары на ушах! Местный сначала хулиганил в кафе, а затем угрожал убить полицейских. В Киевской области задержали 50-летнего мужчину за разбой и угрозы. Но впоследствии оказалось, что он "не простой дядя", которого уже замечали в криминале: он якобы регулярно выбивал деньги из других, устраивал стреляную, а вдобавок "отличался умом и сообразительностью" и после начала полномасштабной войны.

Подробности рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Скандал в Броварах

Сначала хулиганил в заведении, а когда приехали полицейские, решил отбиваться оружием. Событие произошло в Броварах Киевской области. Когда правоохранители приехали по вызову, мужчина агрессивно вел себя, подошел к ним и махал руками у головы, а когда полицейский попросил отойти, тот провокативно плюнул правоохранителю в лицо. После этого возникла стычка — мужчина получил оружие и начал угрожать.

С чего все началось?

Журналистам из издания Dетектив.info из собственных источников стало известно, что визиту полицейских в развлекательное заведение предшествовал конфликт, случившийся у мужчины с местным охранником.

Поговаривают, что нападающий, вероятно, хорошо посидев с собутыльниками и не слишком беспокоясь о последствиях, избил бодигарда. После этого администрация заведения и вызвала наряд управления полиции охраны Киевщины, но это не разрулило ситуацию. В Нацполиции уже прокомментировали инцидент, говорят, нарушителя задержали и сейчас он под стражей.

«Мужчина, который в Броварах, бросался и угрожал оружием полицейским — задержан и находится за решеткой. Фигурант – ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийству полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли по вызову, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских, в остальных достал оружие и угрожал правоохранителям. Отмечаем, ни одно нападение на полицейских и пренебрежительное отношение к стражам порядка не останется безнаказанным”, — сообщили в Нацполиции.

Кем оказался задержанный?

Сейчас в полиции фамилию дебошира не называют. Но впоследствии выяснилось, что задержанный, так сказать, "не простой". Это криминальный авторитет по прозвищу "Вехо" или "Журавель", по паспорту — Виктор Журавель, который стал известен общественности после "перестрелки перевозчиков" в Броварах в 2020 году и как один из лидеров ОПГ, которая эту перестрелку и организовала. Тогда эти разборки называли "голливудским боевиком" или "возвращением в 90-е", хотя тогда среди жилых домов такого бандиты не удивляли.

Журавель – организатор стрельбы в Броварах?

Впоследствии оказалось, что так две группы "маршрутчиков" пытались поделить между собой пригородные маршруты, потому что после судебной отмены ряда тендеров, они все никак не могли договориться, кто же будет возить людей из Броваров в Киев, и устроили стрельбу. Во время разборок ранения получили три человека, один из шаров попал в окно жилого дома.

Уже сидел

Кроме того, журналисты выяснили, за что "Веха", он уже Виктор Журавель, уже сидел в тюрьме. По информации Obozrevatel, в 1990-х Журавель получил 19 лет тюрьмы опять же за разбой и вышел на свободу в 2010 году. Но тюремное перевоспитание пошло не туда, и после выхода на свободу, по данным издания, он не изменил свой образ жизни, создал банду из трех человек, которая под видом коллекторов потребовала деньги у людей.

“Действовала банда жестоко – жертв били до полусмерти. Через некоторое время о них знали практически во всех близлежащих городах. Банду Журавля прозвали "черными коллекторами". Они стали "работать" не только в Киевской области, но и по всей Украине”, — пишет издание.

Нападения на людей совершал регулярно?

В 2012 году их задержали, и Журавель получил еще 13 лет тюрьмы. Однако апелляционный суд отменил приговор. Незадолго после этого злоумышленник был задержан снова, только уже по другому делу, но тоже скоро вышел на свободу. Как пишет издание "Взгляд", 30 июля 2011 года в Броварах Журавель вместе с друзьями напал на водителя автомобиля "Мазда", который до этого сбил мотоциклиста.

Они нашли телефон виновного в ДТП, представились родственниками потерпевшего и назначили встречу возле Центральной больницы в Броварах. Уже на месте требовали от мужчины компенсацию в три тысячи долларов. Чтобы доказательства были более убедительными, вывезли собеседника в лес. Там угрожали ему пистолетом.

А в августе 2011 года Журавель с сообщниками требовал у послушника Киево-Печерской лавры УПЦ МП 10 тысяч долларов. Прокурор утверждал, что послушника Лавры вывезли в лес и угрожали убить. Но Виктор Журавель уверял, что послушник и сам "нечист на руку". Мол, раньше монах пытался у него заказать убийство человека.

А уже 25 августа бандиты напали на мужчину, отдыхавшего в одном из ресторанов столицы. Его вытащили на улицу и избили прямо у стен заведения. Согласно отчету следователей, к виску жертвы приставили пистолет и отобрали 8 тысяч гривен. Но потом досталось и самому Журавлю. В апреле 2017 года на него покушались, после чего его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Броваров с проникающим ножевым ранением.

В чем заметили Журавля во время полномасштабной войны?

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ ряд СМИ писал, что Виктор Журавель присоединился к Броварской терробороне и стал использовать ее для нелегальной торговли оружием на "черном" рынке. Однако официального подтверждения этой информации не было.

Кстати, изюминкой нападения на полицейских 9 мая стало то, что в нескольких Telegram-каналах появилась информация, что Журавель до сих пор является военнослужащим и занимает должность главного сержанта — командира разведывательного отделения одной из воинских частей. Подчеркиваем, что подтверждения этой информации нет, но мы будем следить за развитием событий.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ПЕРЕПОЛОХ ПОД КИЕВОМ: в Броварах "уголовный авторитет" наплевал на копов! Его имя шокировало всех

Читайте ведущие новости дня: