Переполох в школе: в Киеве четвероклассник принес в класс и распылил на перемене неизвестную смесь

Переполох в школе: в Киеве четвероклассник принес в класс и распылил на перемене неизвестную смесь

Впоследствии выяснилось, что это была бомбочка для розыгрышей.

В Киеве четвероклассник принес в класс и распылил на перемене неизвестную смесь. 12 ученикам стало плохо, они жаловались на головную боль и тошноту.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45 за 1 октября.

Класс срочно вывели на улицу, вызвали скорую, спасателей и полицию.

Но впоследствии выяснилось, что это была бомбочка для розыгрышей. В ее составе — сероводород, сода и лимонная кислота. Такая смесь не представляет опасности для здоровья.

Врачи скорой осмотрели детей — в госпитализации они не нуждались, особенно, когда подышали свежим воздухом на улице.

Спасатели взяли пробы воздуха в помещении — они были в норме.

Но родителям четвероклассника все равно придется наведаться в полицию, хотя директор школы заявила, что она на ученика зла не держит.

"Детские шалости. Эта бомбочка есть в свободной продаже. Как таковой, сюрприз не очень приятный. Давид очень способный мальчик и таким образом он исследовал мир", - говорит директор школы.

Напомним, в Киеве на Позняках горела гимназия.

Новости Украины: переполох в школе - столичный четвероклассник разбрызкал неизвестную смесь

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