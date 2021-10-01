Переполох в школе: в Киеве четвероклассник принес в класс и распылил на перемене неизвестную смесь

Впоследствии выяснилось, что это была бомбочка для розыгрышей.
В Киеве четвероклассник принес в класс и распылил на перемене неизвестную смесь. 12 ученикам стало плохо, они жаловались на головную боль и тошноту.
Об этом говорится в сюжете ТСН.16:45 за 1 октября.
Класс срочно вывели на улицу, вызвали скорую, спасателей и полицию.
Но впоследствии выяснилось, что это была бомбочка для розыгрышей. В ее составе — сероводород, сода и лимонная кислота. Такая смесь не представляет опасности для здоровья.
Врачи скорой осмотрели детей — в госпитализации они не нуждались, особенно, когда подышали свежим воздухом на улице.
Спасатели взяли пробы воздуха в помещении — они были в норме.
Но родителям четвероклассника все равно придется наведаться в полицию, хотя директор школы заявила, что она на ученика зла не держит.
"Детские шалости. Эта бомбочка есть в свободной продаже. Как таковой, сюрприз не очень приятный. Давид очень способный мальчик и таким образом он исследовал мир", - говорит директор школы.
Напомним, в Киеве на Позняках горела гимназия.