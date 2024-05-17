Переправа для уклонистов, миллиардный канал наркотрафика и "покойники тоже люди": грязные секреты села Кислица в Одесской области

Переправа для уклонистов, миллиардный канал наркотрафика и покойник, подписывающий документы — в селе Кислица в Одесской области это норма.

Как этому беспределу способствуют местные судьи и прокуроры, рассказывает проект расследований Хапуга.UA.

Переправа уклоняющихся

Бывшая владелица парома "Кислицкий" Любовь Стойкова вспоминает: "Ребята имели свой интерес, поэтому была цель отобрать паром".

По меньшей мере, раз в неделю румынская сторона возвращает в Украину пойманных на своем берегу Дуная уклонистов. Возвращают их именно румыны, на нашей стороне их упорно не замечают.

И все мужчины нелегально попадают за границу одним единственным путем – через Кислицкий остров. Попасть на этот остров с материка можно тоже одним единственным способом – через паром "Кислицкий". Адвокат Дмитрий Ягунов утверждает — иногда варианты побега бывают совсем комичными: «Родители военнослужащих поехали на остров вместе с сыном призывного возраста вроде бы порыбачить и вернулись с острова без сына. И впоследствии румынская сторона доставляет этого сына в Украину, потому что он пытался бежать в Румынию ”.

История парома "Кислицкий"

С 2002 года паром "Кислицкий", ранее "Киров", принадлежал семье местных фермеров. Любовь Стойкова купила его у обанкротившегося предприятия, чтобы перевозить урожай с острова на материк.

“К тому времени мы заплатили 5918 гривен. Это была его окончательная стоимость, потому что он был уже в таком состоянии, который нуждался в ремонте. Встал вопрос: а как попадать на остров, тем более, что там больше 3 тысяч гектар земли. Поставили две лебедки по краям парома и за счет того, что генератор работал на самом пароме, хватало электроэнергии, чтобы одна лебедка тянула в одну сторону, другая в другую”, – рассказала она.

Паром изрядно подлатали, чтобы судно выдерживало погрузку зерновозов и семейный бизнес начал понемногу развиваться. Но осенью 2017 года, в самый пик сбора урожая, на паром вошли вооруженные люди.

Вечером нам позвонил поромщик. Ему дали несколько раз подпольник и сказали идти домой. Они показали документы, что паром уже их”, — вспомнила Любовь Стойкова.

Адвокат Дмитрий Ягунов рассказал: “Группа вооруженных людей с автоматическим огнестрельным оружием прибыла к переправе и была захвачена паром. Когда люди пытались без разрешения рейдеров попасть в переправу, их просто избивали”.

Любовь Стойкова говорит, что тогда она вызвала оперативную группу: “Честно говоря, не безвозмездно, просила, ребята, помогите, мы с комбайнерами будем всю ночь убирать. Мы подсолнечник убирали всю ночь. Собрали, в пять утра на паром, несколько машин, груженых подсолнечником. Нам удается переправиться. На той стороне туман нас встречают люди в спортивных костюмах с битами, нас не выпускают, мы не можем выехать из парома”.

Новая эпоха земледелия: конопляное поле

Именно с 2017 года на острове Кислицкий началась совершенно новая эпоха земледелия, вспоминает адвокат Ягунов: "Этот остров начал использоваться для выращивания марихуаны для дальнейшей продажи".

Оперативники протокольно посещали остров раз в год, каждый раз с негодованием находили одно конопляное поле и показательно его уничтожали. А рядом отборной, удобренной марихуаной было засеяно еще не менее 40 гектаров. С одного гектара получалось чистого товара на полтонны. Это уже высушенное, расфасованное и готовое к продаже.

Миллиардный наркотрафик и кто его покрывает

Проведем простую калькуляцию – одна коробка из-под спичек вмещает один грамм марихуаны. На 2018 год одна коробка обошлась в 250 гривен. То есть из одного поля выходит 500 тысяч коробок. Умножаем на 40 полей. Получаем 20 миллионов доз. Умножаем на стоимость товара и получаем 5 миллиардов гривен.

Так кто же покрывает миллиардный наркотрафик? Госпожа Стойкова и адвокат Ягунов называют два основных лица — председателя Измаильского районного суда Александра Яковлевича Присакаря, но в то время новоназначенного главу Измаильской прокуратуры Александра Васильевича Сару.

“Когда у нас отобрали паром, в том году только вступил на свой пост прокурор Сара. Я не сдержалась, я кричала прямо в кабинете Сары, что вы, ребята, делаете, вы пришли на эту должность, вы только стали прокурором и такое творите. И вот с этого времени у нас с Сарой любовь к гробу… Сара, вместе с Присикарем они решали все вопросы”, — отметила Стойкова.

"Что касается персоналии г-на Присыкаря... Эти документы были изготовлены в помещении прокуратуры и самими прокурорами", — рассказал адвокат Ягунов.

Документы подписал покойник

В этом деле бессарабского бандитизма самое удивительное не рейдерское увлечение — к этому здесь привычны. А то, что документы на право собственности парома подписал покойник — умерший еще в 2007 году инженер-инспектор регистра судоходства Украины Владимир Фарварщук за 10 лет до захвата парома и острова.

"В судебном заседании того же его чести господина Присыкаря декларирует, что действительно, человек может подписывать документы после своей смерти", — говорит адвокат.

"Документы подписал покойник... Они это объясняли тем, что "ко мне приезжали живые люди, а не мертвые"", — вспомнила Стойкова.

Прокурора Александра Сару недавно перевели в соседний Белгород-Днестровский район. Произошло это после скандала со взяткой.

Стойкова говорит: "Это в Ренийском районе, тоже на урожае, там должны были ему "отстегнуть", определенную часть ему дали, при передаче второй части его задержали".

Наши журналисты связались с прокурором, чтобы узнать, каким образом в материалах дела появилась подпись покойника. Оказалось, покойники тоже люди.

"Документ, подписанный человеком после смерти, не является поддельными документами", — сказал Сара.

Александр Сара: что известно

Что же это за человек, у которого такие тесные связи с загробным миром, даже покойники документы подписывают?.. Александр Сара — человек не бедный, очень любит мотоциклы. В коллекции есть и раритетный "Харлей", и "Хонда", и "Джион". "Харлей" и "Хонду" господин прокурор приобрел только в прошлом году. На каждый день в автопарке стоит внедорожник "Тойота Круизер". По селам Измаильщины без джипа не проехать.

Не экономит Александр Васильевич и на недвижимости – два дома на 175 и 158 квадратов, по всем прокурорским традициям оформлены на жену и сестру. Задекларировал прокурор Сара и "подматрасные" средства наличными — 500 тысяч гривен и 85 тысяч в долларах. А на счету монобанка всего одна несчастная гривна.

"Они получают свое, получают каждый месяц, поэтому чувствуют себя очень хорошо", — говорит Стойкова.

Кто такой судья Александр Присакар

Судья Александр Присакар — человек поскромнее: квартирка на 70 квадратов и дом на 127. Два автомобиля — тоже джипы для местного бездорожья — Мицубиси лансер и Toyota РАВ4. Наличными хранит всего 36 тысяч долларов, и имеет по одному доллару и евро на двух счетах ПриватБанка.

Родная сестра судьи тоже была судьей в Симферополе, но после аннексии Крыма изменила судейской присяге и перешла на сторону врага.

Любовь Стойкова вспоминает, что к ее делу судья отнесся с пренебрежением: “Дело даже не было подшито, просто валялось на полу. Он получил вознаграждение, и поэтому на это дело он не обращал внимания”.

Село Кислица: другие участники дела

Третья темная лошадка по этому делу, человек на которую судья и прокурор помогли переоформить паром. Это местный предприниматель Петр Чебан. Он умер вскоре после рейдерского захвата. Имущество перешло его жене Ларисе, а по факту заправляет паромом и островом сын Сергей.

Село Кислица считается пограничным, переплыл через Дунай и ты уже в Румынии. Здесь почти нет дорог, основной транспорт это старенькие "Нивы" и мотоблоки. Дома маленькие, саманные. Дом Чебанов выделяется из других — это добротный каменный дом, со всех сторон увешанный камерами. Собственника дома нет.

Журналисты связываются с ним по телефону. Сергей Чебан имеет свою версию: “Пришла с одной сумочкой. Она купила один паром, который был 23 метра, а мой отец усопший — второй. Совершенно все люди знают, что она порезала и сдала на металлолом. И она хочет наш паром отжать. Кто мы такие, и кто она такая. Полиция плохая, прокуратура плохая, СБУ плохая. Мы занимаемся контрабандой людей. То, что она сошла с ума, эта старая… Я ее другими словами назвать не могу”.

Подпись документов инспектором-покойником комментировать отказывается.

Дальше по улице еще один примечательный для бедной деревни дом — в него даже проложена бетонка. Здесь живет еще один участник событий — Степан Николенко. Именно он нанимал людей, с автоматами захватывавших паром, говорит Любовь Стойкова. Сам Степан Игоревич на контакт не идет, ни в реале, а не по телефону. Журналисты поехали дальше на поиски парома.

Единственный путь на Кислицкий остров

По уголовным делам возвращенных румынами уклоняющихся платный проезд через паром стоит от 10 до 20 тысяч долларов. А вот так смотрится сейчас единственный путь на Кислицкий остров.

Фото: Скриншот с видео

Найти эту тропу может только местный проводник, а добраться можно только на полноприводном автомобиле. Дама Любовь к парому ездить боится, не была здесь с момента восторга. Женщине уже через 70 лет. Сын Сергей, потеряв семейный фермерский бизнес, пошел в ряды ВСУ, иногда приезжает навестить старуху.

Борьба продолжается

Любовь Стойкова уверяет, будет бороться против судебно-прокурорского бесчинства, сколько хватит сил, хотя до сих пор регулярное получает угрозы.

Были угрозы и неоднократно, угрозы были и в телефонных разговорах, угрозы были и из-за родных, что пусть замолчит, пусть думает, что у нее внук ходит в школу. Пусть думает, что у нее два сына», – говорит она.

Лишь после шести лет битвы за паром "Кислицкий" дело приобрело международный резонанс. Многие уклоняющиеся все же достигают цели и прячутся за границей.

"Европейский суд получил от Правительства Украины справку по этому делу, которая касается поддельных документов на паром", — говорит адвокат Ягунов.

А что касается наркотрафика — то конопля уже сошла. Коробок марихуаны стоит уже 750 гривен – то есть доход с острова будет составлять 15 миллиардов гривен. Да просто так на остров не попасть, хотя судьи и прокуроры часто приезжают сюда на охоту и рыбалку. Им здесь всегда рады.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путь уклонян, плантации наркотиков и АКТИВНЫЙ ПОКОЙНИК! Секреты села Кислицы в Одесской области!

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