Перепутали детей: стало известно, как 4-летняя девочка в Днепре исчезла из детсада

Работники детского сада получили выговоры.

В Днепре 4-летняя Каролина вышла из детсада и ходила по улицам города. Родители несколько часов искали ребенка, его в 2 километрах от учебного заведения заметили прохожие и вызвали полицию. В детском саду говорят, что это произошло из-за случайности, мол "перепутали детей".

Об этом 15 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ребенка в 2 километрах от детсада нашли прохожие и вызвали полицию

4-летняя девочка вышла из детского сада в 18:00. Через несколько минут за ней пришла мать, однако ребенка нигде не было, а воспитатели заявили, что девочку забрал ее дедушка. Удивленная мать позвонила по телефону мужчине, однако тот это возразил. Тогда женщина обратилась в полицию и вместе с подругой бросились искать 4-летнюю девочку.

Малышку, которая шла вечером сама, заметили на оживленном проспекте возле торгового центра. Неравнодушные спросили у девочки, где ее родители, и вызвали полицию. Оказалось, ребенок от детского сада преодолел почти два километра.

"Она сказала: я просто вышла из детского садика и иду домой. Улыбалась. Охотно села к нам в автомобиль. Сказали, что поедем к маме. По дороге еще стишки рассказывала", — говорит патрульный полицейский Артем Тесля.

В детском саду говорят, что "перепутали Каролин"

Воспитательница в детском саду утверждает, что она была уверена, что за Каролиной пришел дедушка. А через карантин детей отдают по необычной схеме.

"Позвонили в домофон. Я же не могу других детей оставить. Открыла окошко в раздевалке, спросила, кого. Каролину. Перепутали просто. Не ту Каролину. Из другой группы. Такое совпадение. Такой роковой случай. Перепутали детей. Надо было одного ребенка выпустить, а выпустили другую", — говорит воспитательница Татьяна Советкина.

Директор уже выписала выговор воспитательнице, нянечке и собственной заместительнице. Впрочем, защищает их, потому что говорит, такого точно никто не хотел.

"Работают много лет. И для них это стресс. Когда ты всю свою жизнь отдаешь детям, а тогда происходит такая ситуация, которая перечеркивает все твои достижения, это очень больно", — говорит директор детсада Нила Ломако.

Директору детсада также объявили выговор

Что это нарушение инструкций, уже признали в управлении образования. Поэтому объявили еще четвертый выговор – директору детсада и собирают общегородское совещание.

"Надо усиливать контроль по поводу того, как происходит процесс, когда детишек передают, отдают родителям. И вообще о создании безопасной среды", — говорит начальница отдела городского управления образования Светлана Клявченко.

В детском саду теперь и принимают, и отдают детей только за подписью. Родители других малышей разделились на два лагеря. Одни требуют перемен. Другие же винят непослушную малышку. Маленькая странница вернулась в садик. На какой риск подвергалась, девочка не понимает.

Напомним:

В Днепре из детского сада сбежала 4-летняя девочка. Ребенок покинул дошкольное учреждение и ушел "в город".

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