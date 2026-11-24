Автоматический перерасчет пенсии или заявление в ПФУ / © ТСН.ua

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Украинцы, которые после выхода на пенсию продолжают работать, могут рассчитывать на увеличение выплат благодаря дополнительному страховому стажу и заработной плате. Пенсионный фонд ежегодно производит автоматический перерасчет пенсий таким гражданам, однако можно обратиться с заявлением самостоятельно. Это позволяет не ждать следующего апреля, если необходимые 24 месяца страхового стажа уже накоплены.

Пенсионный юрист Любомир Кожухов рассказал об этом ТСН.ua.

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Перерасчет пенсий работающим пенсионерам — как увеличить выплаты

Если человек после назначения пенсии продолжает работать, его выплаты могут возрасти. Размер повышения зависит от двух основных показателей: дополнительного страхового стажа и заработной платы, получаемой пенсионером в течение этого периода.

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По словам юриста, законодательство предусматривает два механизма перерасчета пенсий по возрасту: автоматический и индивидуальный — по обращению самого пенсионера.

«Если вы продолжаете работать после достижения пенсионного возраста, ваша пенсия будет расти. Размер такого увеличения зависит от количества лет страхового стажа, приобретенных после момента назначения пенсии или последнего перерасчета по страховому стажу, и вашей заработной платы за эти периоды», — пояснил пенсионный юрист юридической компании «Приходько и партнеры» Любомир Кожухов.

Дополнительная работа после выхода на пенсию не означает, что человек теряет право на повышение выплат. Напротив, новый страховой стаж может стать основанием для перерасчета.

Кому не нужно подавать заявление для перерасчета выплат

Автоматический перерасчет пенсий ПФУ производится ежегодно от 1 апреля. Для этого пенсионер должен приобрести не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения пенсии или последнего перерасчета, во время которого учитывался дополнительный стаж.

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Важно, что эти 24 месяца не обязательно должны быть отработаны непрерывно. Например, если человек работал год, потом имел перерыв, а впоследствии снова трудоустроился, соответствующие периоды суммируются.

«Неважно, были ли перерывы между месяцами, важно лишь то, что должно быть 24 месяца в целом», — отмечает юрист.

Если к 1 марта пенсионер уже накопил необходимые 24 месяца страхового стажа, Пенсионный фонд должен провести перерасчет с 1 апреля. Обращаться в учреждение с заявлением для этого не нужно.

Однако автоматический механизм имеет особенность. При таком пересчете Пенсионный фонд может учесть дополнительный страховой стаж, но не обязательно новую заработную плату, даже если она могла бы увеличить пенсию. Именно поэтому в отдельных случаях пенсионерам следует рассмотреть индивидуальное обращение в ПФУ.

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Как подать заявление на индивидуальный перерасчет пенсии

Можно ли не ждать автоматического пересчета в апреле, а самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд? Юрист говорит, да. Это можно сделать, как только после назначения пенсии или предварительного перерасчета накопилось 24 месяца страхового стажа.

К примеру, если необходимые два года стажа приобрели в мае, пенсионеру необязательно ждать апреля следующего года. Он может подать заявление на индивидуальный перерасчет.

Сделать это можно двумя способами:

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

подать онлайн заявление через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ.

«Ждать апреля следующего года не обязательно: можно подать заявление на индивидуальный перерасчет самостоятельно. Это делается в сервисном центре Пенсионного фонда или онлайн, в электронном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда», — объяснил Любомир Кожухов.

При этом новый размер пенсии, по словам эксперта, будет применяться с момента принятия пенсионным органом решения о проведении перерасчета.

Итак, если 24 месяца стажа уже есть, но до очередного автоматического пересчета еще далеко, пенсионер может инициировать процедуру самостоятельно.

Учтут ли новую зарплату при перерасчете пенсии

При пересчете ПФУ может учитывать не только дополнительный страховой стаж, но и заработную плату, которую человек получал после выхода на пенсию. Но новые доходы будут учитываться не при любых обстоятельствах. Решающее значение имеет увеличит ли их включение размер пенсионной выплаты.

«При пересчете по истечении двух лет, при условии, что новая заработная плата повышает размер пенсии, ПФУ ее учтет. Если же эта заработная плата за два года не будет положительно влиять, Пенсионный фонд просто ее проигнорирует и примет во внимание только стаж», — отметил юрист.

То есть, если после выхода на пенсию человек получал более высокую зарплату, чем раньше, это может быть дополнительным аргументом в пользу перерасчета с учетом новых доходов. В то же время, окончательный результат зависит от расчета пенсии.

Именно поэтому индивидуальное обращение может быть полезно для тех, кто хочет, чтобы при пересчете проверили не только дополнительный стаж, но и заработок за соответствующий период.

Прошло 24 месяца после последнего пересчета: что делать пенсионеру

Отдельная ситуация — когда человек продолжает работать, но у него нет 24 месяцев дополнительного страхового стажа. При этом от назначения пенсии или последнего перерасчета уже прошло два года.

В таком случае возможность перерасчета также предусмотрена, однако есть ограничения: если дополнительный стаж менее 24 месяцев, новую заработную плату не будут учитывать. Перерасчет будут производиться только с учетом приобретенного страхового стажа.

То есть важно различать два условия.

Есть 24 месяца дополнительного страхового стажа. Можно претендовать на перерасчет с возможным учетом новой зарплаты, если это увеличивает пенсию. Прошло два года, но 24 месяца стажа нет. Перерасчет возможен по дополнительному стажу, но без учета новой заработной платы.

Поэтому сам факт, что после последнего перерасчета исполнилось два года, еще не означает, что Пенсионный фонд учтет все новые доходы.

Что проверить перед подачей заявления в Пенсионный фонд

Перед обращением за индивидуальным перерасчетом юрист советует проверить информацию о страховом стаже в личном кабинете на портале ПФУ.

Это важно, поскольку Пенсионный фонд получает сведения о стаже по отчетности работодателей. Если за определенный месяц работодатель не представил отчет или не уплатил единый социальный взнос, соответствующий период может не попасть в страховой стаж.

«Перед заявлением лучше немного подготовиться. Откройте кабинет и посмотрите, какие периоды работы там отображены. Стаж Фонд берет из отчетов работодателя. Если за месяц единый взнос не уплачен или отчет не подан, этот месяц в стаж не попадет. Лучше выяснить это заранее в бухгалтерии, а не после отказа», — советует Любомир Кожухов и напоминает, что перед подачей заявления прежде всего войти в личный кабинет на портале Пенсионного фонда и проверить сведения о периодах работы после назначения пенсии или последнего перерасчета.

Также следует убедиться, что необходимые месяцы страхового стажа отражены.

«Если есть пропуска, обратиться в бухгалтерию работодателя и выяснить, подана ли отчетность и уплачен ли ЕСВ. А после проверки данных подать заявление на индивидуальный перерасчет, если для этого есть основания», — добавляет Кожухов.

Уменьшат ли пенсию, если человек продолжает работать

Еще один немаловажный момент для пенсионеров состоит в продолжении трудовой деятельности после выхода на пенсию. Это само по себе не повод для уменьшения основного размера пенсии. В то же время, работа может влиять на отдельные доплаты. В частности, речь идет о надбавке за сверхурочный страховой стаж.

По объяснению юриста, для неработающих пенсионеров такая доплата рассчитывается с учетом актуального прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для работающих пенсионеров применяется показатель прожиточного минимума, действовавший на момент ухода на пенсию.

Поэтому после прекращения работы размер этой надбавки может измениться.

«В общем, работающим пенсионерам не стоит автоматически ждать ежегодного пересчета в апреле. Если после назначения пенсии или последнего перерасчета накопилось 24 месяца страхового стажа, можно обратиться в Пенсионный фонд. Это позволяет инициировать проверку не только дополнительного стажа, но и заработной платы, которая потенциально может увеличить пенсионные выплаты», — объясняет юрист.

Напомним, в Украине изменили правила подтверждения страхового стажа для назначения и перерасчета пенсий.

Стало известно, что с 2027 года часть женщин в Украине получат большую надбавку к пенсии. Государство гарантирует спецдоплату женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавшим их не менее 6 лет. Это касается как родных, так и официально усыновленных детей.

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