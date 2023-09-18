Перерезка сухопутного коридора в Крым до наступления зимы: Маломуж назвал предпосылки

Украинские военные могут успеть разорвать сухопутный коридор России в оккупированный Крым еще до наступления зимы, по словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова. Реальные предпосылки для этого есть.

Об этом генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николай Маломуж заявил в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

Реальные предпосылки есть

Это желанный вариант, но реалии войны диктуют свои условия. Если мы говорим об этом направлении, то реальные предпосылки есть и есть положительный сценарий — мы можем двигаться в направлении, которое мы пробиваем у Роботино, на Токмак и дальше на Мелитополь и Бердянск», — говорит генерал.

“Мы двигаемся постепенно, но очень эффективно каждый день. Это дает предпосылки говорить, что мы можем перерезать коминикацию у Токмака, а это фактически 75% поставок вооружения, техники, боеприпасов и живой силы в группировку Запорожской и Херсонской областей”, — отметил он.

Врагу будет некуда деваться

“Из Крымского направления через Керченский мост идет примерно 25% помощи. Поэтому перерезание коммуникаций возле Токмака и его увольнение будет огромной проблемой для группировки врага на Запорожском направлении. А мы дальше можем двигаться на Бердянск и Мелитополь», — заметил Маломуж.

“Тогда замыкается угол с этой стороны и удары с Херсонского направления создадут предпосылки оцепления в этом огромном секторе врага. А ему там деваться некуда – ограничены в ресурсах с востока и частично с юга. Понятно, что это мощные удары, а на южном направлении используется новейшее вооружение, мощные ракетные системы», – рассказал генерал.

"Нам нужно несколько месяцев"

“Я думаю, что нам нужно несколько месяцев, чтобы пробить этот коридор и взять Токмак или обойти его. Тебе там не будет шансов держаться и дальше двигаться в Бердянск и Мелитополь — это уже предпосылки того, что мы можем выйти на стратегическую наступательную операцию», — добавил он.

А параллельно после визита Зеленского в США и получения ATACMS и немецких Taurus и фактически завершения обучения на F-16 за два-три месяца – это уже будут предпосылки после перерезания южного российского коридора для нанесения стратегических ударов по группировке новейшими средствами концентрированно и массированно. Шансов у России точно не будет”, — резюмировал Маломуж.

Напомним, источники сообщают, что вскоре Байден примет окончательное решение по отправке в Украину ракет большой дальности.

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