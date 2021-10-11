Пересадили с другого авто: таксист, который вез перед смертью Полякова, изменил показания и признал ложь

Адвокат мужчины говорит, что за смену показаний правоохранители мужчину избили.

Адвокат таксиста, в машине которого обнаружили бездыханное тело депутата Антона Полякова, заявил, что его подопечного избили в отделении за дачу ложных показаний.

Об этом он эксклюзивно рассказал журналистам ТСН.

«Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет», — заявляет адвокат.

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Впрочем он заявляет, что со стороны правоохранителей все же были и другие нарушения, ведь вместо трех часов в отделении, он провел почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что з полицией судиться не будут. «Он обычных парень и просто хочет жить», — добавил адвокат.

В то же время адвокат подтверждает, что предыдущие показания, что к машине умерший депутат сел в сознании, но почти сразу у него началась тошнота и будто судороги шеи. Поэтому водитель нарушил правила, чтобы доставить в больницу. В это время его и остановила полиция, и пока депутату оказывали помощь правоохранители, таксист позвонил в скорую.

Как сало известно журналистам ТСН, таксист оказался с криминальным прошлым. С 2017 он подсудимый по ст. 149 ч. 2 (торговля людьми). «08.11.2017 в 17.00 находясь в аеропорту «Борисполь», совершил перемещение людей через государственную границу Украины, с целью их эксплуатации, с использованием обмана, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц. 16.11.2017 года с СУ ГУНП поступила информация по факту установления дополнительного эпизода о перемещении 20.10.2017 года в Турцию с целью предоставления сексуальных услуг гражданки В.А.С 1998 г.р.», — говорится в деле.

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