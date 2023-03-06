Пересадка "органов" от недружественных доноров: трофейная техника помогает рембату воскрешать танки вблизи передовой

"Леопарды", "Абрамсы" и "Челленджеры" еще только едут, а бить российских оккупантов нам нужно уже, поэтому украинские воины это делают на наших танках и бронемашинах. После столкновений с врагом и до того не новые машины требуют пристального внимания от бойцов ремонтных батальонов, говорится в ТСН.

“Мы сражались с российской колонной, в которой насчитывалось, я не знаю, местные говорили, что там где-то 80 единиц техники. И это было, чтобы вы поняли: дорога четыре полосы — мы с одной стороны дороги, а они — с другой”, — так военнослужащий ремонтного батальона Роман рассказывает, как выглядит современное танковое сражение.

Он имеет немалый боевой опыт командира танка, но после нескольких ранений и контузий медики настояли, чтобы мужчина сменил профессию. Но уходить из войска, а тем более от танков, Роман не согласился. Вместе с побратимами бывший командир танка стал техническим "реаниматологом".

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Недалеко от передовой украинские военные из механизированной княжеской бригады круглосуточно режут, крутят и латают украинскую броню. "Почти каждая единица, которая есть у нас на вооружении, уже побывала на ремонте. Некоторые повторно…Каждая машина имеет разные степени выхода из строя или боевые повреждения. То есть все это зависит от характера поломки”, — говорят ремонтники.

Военнослужащие ремонтного батальона вместе пытаются подарить вторую жизнь изуродованному подвижному аппарату украинских бронемашин и танков. "В последнее время несколько увеличилось количество машин, которые были повреждены от артиллерии противника", — рассказывает ремонтник Руслан.

Возвращать к жизни боевые машины после попадания вражеских снарядов очень тяжело. “Если уже попали, тогда труднее делать машину. Сейчас, если так что-то сломалось, еще можно. А если уже попадает, осколки внутри, разбито все, тогда тяжелее всего», — добавляет Иван.

Срок – возврат бронемашин в строй, говорят военные рембата, напрямую зависит от наличия запчастей. С ними же, признаются механики, настоящая беда. Ремонт техники может длиться от суток – до месяца времени. Приходится мастерить, придумывать и даже овладевать пересадкой "органов" от недружественных "доноров", которые военные получают в боях с россиянами.

Здесь хватает танков, где на бортах еще видны латинские буквы и бронемашины пехоты, на которых уже закрасили тактические символы агрессора. Трофейную технику, которую можно восстановить, бойцы рембата не колеблясь возвращают в строй. Срок реанимации боевых машин военные механики княжеской бригады пытаются сократить до минимума.

На передовой, утверждает Роман, опираясь на собственный опыт слишком много брони не бывает. “Люди у нас, как мы видим за прошлый год, они действительно стальные! Нам просто нужно побольше техники”, – говорит военнослужащий ремонтного батальона Роман.

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