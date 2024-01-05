Пересадка печени и коррекция порока сердца: в Украине провели уникальную операцию 9-месячной девочке

После вмешательства девочка чувствует себя хорошо.

В столичном Охматдете провели уникальную операцию – пересадку печени с одномоментной коррекцией порока сердца. Вмешательство решили объединить, чтобы не навредить пациентке.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Карины Вакаревой.

9-месячную Татьянку поздравить девочку с выпиской собралось несколько десятков врачей.

"Команда, в которой важны все: от нянечки, которая убирает, заканчивая председателем Комитета Верховной Рады", - говорит генеральный директор НДСБ "ОХМАТДЕТ" Владимир Жовнир.

Малышка появилась на свет в феврале прошлого года. Врожденный порок сердца и билиарная атрезия - задержка желчи в печени - такие диагнозы услышали от врачей родители.

Татьяна

"Состояние на момент принятия решения было такое, что каждый день могло случиться событие, которое бы сделало невозможным вообще операцию", - говорит анестезиолог-реаниматолог Андрей Высоцкий.

Коррекция порока сердца и трансплантация печени от мамы-донора. Оперировать ребенка с интервалом в несколько дней было рискованно - могло начаться кровотечение.

"Приняли решение - это будет одна операция. Одна операция, которая будет разделена на три части", - говорит хирург-трансплантолог Олег Годик.

За жизнь маленькой Тани боролись несколько бригад врачей. Почти сутки они провели в операционной. Работу хирургам осложнял критически малый вес ребенка.

"Во время оперативного вмешательства мы столкнулись с маленькой проблемой, когда доля печени была достаточно большой", - говорит хирург-трансплантолог Олег Годик.

Такую операцию в Украине делали впервые. Сейчас Таня оправляется от пережитого и улыбается на камеру. Набралась сил и мама-донор.

2023 год стал годом сверхсложных операций по пересадке органов.

"Я посмотрел статистику за прошлый год. Мы провели практически 600 трансплантаций без привлечения иностранных специалистов", - говорит глава комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Напомним, во Львове женщине провели редкую операцию.

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