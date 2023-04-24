Переселенцев в Черновцах заселяют в первый модульный городок, но за него придется платить: какие предлагают условия

Они убегали в неизвестность, оставив все, а большинству уже некуда возвращаться. Первый модульный городок для переселенцев открыли в Черновцах, где до сих пор проживает не менее 40 тысяч беглецов от войны, говорится в ТСН.

Более 3 миллионов евро на строительство городка выделили страны Евросоюза. В общем пользовании есть кухня с утварью, а дальше по коридору – душевые и туалеты. Есть комната отдыха с телевизором, столовая и игровая. Остальные – жилые комнаты.

3 кровати, стол и шкаф – такие две проходные комнаты – новое жилье семьи Визитовых – супруги пенсионеров и дочери с двумя внуками. Собственного дома у них больше нет. “У нас все разбито, все. Снаряд торчит”, — говорит переселенка из Донбасса Алла.

Модульный городок в Черновцах

Семья бежала в Черновцы эвакуационным поездом из Красногоровки Донецкой области. “У нас с 2014 года не прекращалось. Уже терпение лопнуло и поняли, что нужно куда-то уезжать”, — добавляет женщина.

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До сих пор жили в детских садах на чемоданах, постоянно переезжали. Как и Анна Пилипенко с двумя детьми, которая тоже из Донбасса. Практически год у нее с сыном не было ничего собственного. “Три садика сменили, наконец дождались хоть немного своего пространства. Конечно, лучше. То ли по 7, 8, 12 человек жить, то ли уже своей семьей отдельно”, — говорит Анна.

В модульном городке поселили 60 переселенцев. Здесь есть блоки для семей и одиноких людей. Подведены все коммуникации, на очереди – интернет. На территории зоны отдыха и детская площадка. “Нормально обжились. Я могу сама пойти постирать, приготовить себе. В душ я могу пойти, покупаться наконец, потому что в садах душевые были, конечно, но такие маленькие поддоны, но это Бог убережи”, — добавляет переселенка Надежда.

За месяц здесь должны заселить все 250 спальных мест. Получат их наиболее уязвимые категории переселенцев, говорят чиновники, но не бесплатно. “Немножко больше тысячи гривен за жилье. Коммунальные услуги абсолютно все платят за счет городского бюджета”, – рассказывают в мэрии.

Модульный городок в Черновцах

Эти средства, говорят чиновники, пойдут на обслуживание города. Здесь можно находиться холода и блекауты – есть радиаторы, генераторы и солнечные панели. И хотя это окраина города, больших неудобств люди не испытывают, уверены в мэрии. “Курсирует общественный транспорт, школа – рядом, вторая школа – рядом, есть садик. То есть инфраструктура здесь работает”, – добавляют в ведомстве.

Сейчас это единственный модульный городок в Черновцах, а переселенцев в городе только официально зарегистрированных, более 40 тысяч. Поэтому с международными донорами обсуждают возможность строительства жилья для еще шестисот человек.

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