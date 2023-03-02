Переселенцы на Буковине решили разрушать стереотипы и открыли единственный на весь поселок книжный магазин

В поселке Берегомет, на Буковине, открыли первый за время независимости книжный магазин. Там можно не только покупать книги, но и почитать и обменять на свои. Владельцев предостерегали – эта идея подходит только для города, говорится в ТСН.

На центральной улице поселка Берегомет, среди аптек и продуктовых магазинов, выделяется одна из книг на витрине. В первый и единственный здесь книжный магазин и открыл его Татьяна, которая с семьей переехала сюда из Черновцов. Признаются, поняли, что в поселке не хватает уютного места, где можно было бы отдохнуть с пользой, и решились открыть не просто кофейню, но и с библиотекой в ней. “Люди могут прийти почитать, либо взять нашу книгу, либо принести свою на обмен. Не только прийти, купить, но и посидеть, пообщаться, выпить кофе», – говорит Татьяна.

Зайцевы собственноручно отремонтировали арендованное помещение и только начали наполнять его книгами. Сейчас здесь преимущественно детская литература, а посетители просят украинскую классику. “Леся Украинка, Ольга Кобылянская, Шевченко читают. Это очень приятно», – говорит Таня.

Это и есть ответ тем, кто отговаривал супругов, мол – бумажные книги – это вчерашний день, да бизнес этот разве что для города. “Было много людей, которые заходили и говорили: «Но книги сейчас никто не читает». Но я знаю, что есть люди, которые любят книги. Я на них и рассчитывала, я их и жду”, — говорит владелица.

"Пришла одна женщина и сказала, что уже не будет ехать на автобусе в Черновцы, чтобы внуку купить книгу. Это полный стереотип, что если это село, то здесь не читают, живут необразованные люди", — отмечает муж Татьяны Вадим.

В будние дни здесь больше школьников. "У нас одна библиотека на весь Берегомет, поэтому это прекрасно, что здесь можно взять и почитать что-нибудь", — говорит школьница София, которая после уроков пришла за любимой фантастикой и детективами.

В выходные же заходят целыми семьями. Зайцева уверены, даже если книгу просто полистают за кофе, это первый шаг, чтобы вскоре стать читателем. "Такие времена, что думаешь, как быть полезным в это время и мы подумали, что это хорошее дело. Это развитие детей, развитие нашей общины", – убеждает Вадим.

В поселке на Буковине открыли первый за время независимости книжный магазин

Напомним, что книги для детей и взрослых теперь можно почитать прямо в "Пунктах незламности". По всей стране распространят 50 тысяч экземпляров, их предоставили разные украинские издательства. К сбору литературы присоединились и зарубежные книгопечатные.

Инициатива началась год назад как благотворительная акция "Украинским детям – украинскую книгу". Литературу начали передавать прежде всего в места, где живут эвакуированные семьи, в частности пересылали из-за границы, а теперь акция расширилась.

Более двух тысяч экземпляров украинских книг отправили раненым воинам в госпиталы, а также — читателям разрушенных детских библиотек Николаевщины и Херсонщины. Такие мини-читальни в "Пункте незламности" представили на территории студгородка в Киеве.

Книги для всех: в Пунктах несокрушимости можно почитать украинскую литературу

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