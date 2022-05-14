Переселенцы, нашедшие убежище на Буковине, высадили в Карпатах две тысячи деревьев

Перебегающие от обстрелов переселенцы нашли убежище на Буковине, — высадили в Карпатах две тысячи деревьев.

Таким образом жители из "горячих точек" решили отблагодарить местных за гостеприимство и оставить хорошее упоминание о себе.

Детальнее об инициативе — в сюжете ТСН.

Буковинские Карпаты – густые величественные леса. Большинство из переселенцев подобную красоту видят впервые. В живописных буковинских селах они нашли убежище, убегая от войны. Две сотни переселенцы выстраиваются за инструментами и одеждой: хотят отблагодарить местных за гостеприимство.

Кто-то успевает сфотографироваться, а малыши напевают патриотические песни. Раздается: "А ми нашу славну Україну - гей-гей розвеселимо".

Елками и лиственницами нужно засадить пол гектара, и структуют лесоводы. Отмечают, что корень не должен быть загнут, хорошо утрамбован глиной.

Оксана, переселенка из Мариуполя, рассказывает о своем доме в настоящем времени. Впрочем, ни его огорода, ни дома, ни школы, где она была директором, уже нет. При обстреле погиб и ее муж. Чудом ей и детям удалось вырваться из ада. По ее словам, в родном Мариуполе с учениками приобщались к экологическим акциям. Верит, что так будет снова.

Отблагодарить местных: на Буковине переселенцы высадили две тысячи деревьев

Татьяна из Киева опытная садовница. Она хочет оставить в этих краях частицу себя. "Мы прожили здесь почти три месяца. Должны чем помочь и оставить что-то о себе хорошо", — говорит киевлянка.

Благодаря переселенцам буковинский лес пополнился почти двумя тысячами деревьев. Каждый мечтает о таких акциях и в своих родных городах.

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