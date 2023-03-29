Переселенцы сохранят стаж: новый проект от Пенсионного фонда

Появилась возможность без походов в учреждения и бумажные волокиты "докупить" себе годы страхового стажа.

Обеспечить себе страховой стаж в Украине можно даже проживая за границей. Правительство разработало новый цифровой инструмент, позволяющий добровольно и главное в режиме онлайн вносить страховые взносы, которые затем обеспечат пенсию. Для этого нужно только зайти на портал Пенсионного фонда.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Из-за войны многие трудоспособные люди оказались за границей или же в Украине в результате боевых действий остались без легальных доходов. А значит — нет возможности платить страховые взносы.

"Докупить" годы стажа для пенсии можно было и раньше. Но теперь есть возможность сделать это заранее – без походов в учреждения и бумажной волокиты. И из-за границы тоже. Человек сам определяет, когда и какую сумму будет платить. А система вычислит – во сколько лет стажа это обернется. К примеру, сейчас один месяц – это страховой взнос в сумме 1400 гривен.

Это можно делать дистанционно из-за границы, доплачивая единый социальный взнос, даже если вы там неофициально работаете или получаете социальную помощь – это никак не влияет на возможность в Украине продолжать формировать свой страховой стаж, чтобы, достигнув пенсионного возраста, получать соответствующую пенсию.

Напомним, гражданам Украины, проживающим на временно оккупированных территориях, упрощают назначение пенсий. В частности, теперь выплата будет производиться со дня достижения установленного возраста.

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