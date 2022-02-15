Пересидеть опасность: на западе Украины жилье и офисы бронируют жители восточных и южных регионов

Пересидеть опасность: на западе Украины жилье и офисы бронируют жители восточных и южных регионов

В западных областях Украины – бум на аренду недвижимости.

На фоне возможной российской агрессии в городах на западе Украины резко возрос спрос на недвижимость. Жилье и офисы бронируют жители восточных и южных регионов, реже – столицы. В разговорах с риелторами потенциальные арендаторы не скрывают, что хотели бы пересидеть опасность. Переломными стали минувшие выходные.

О том, какие помещения выбирают и отразился ли ажиотаж на ценах на недвижимость, говорится 14 февраля в сюжете ТСН.19:30.

По словам риелторов, недвижимостью в Ивано-Франковске активно интересуются уже 2 недели.

Звонят ежедневно — преимущественно с востока и юга Украины. Большинство компаний ищут офисы и жилье для своих сотрудников. Интересуются арендой также звезды шоу-бизнеса.

По словам председателя областного отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Виктора Фурдияки, люди интересуются арендой от 2 до 4 месяцев с возможностью пересмотра – либо пролонгирования, либо нет. Некоторые уже даже сделали предоплату.

В соседнем Львове большинство арендодателей на столь короткое время сдавать свою недвижимость не хотят. Здешние риелторы говорят: ситуация кардинально поменялась в эти выходные. Если раньше только интересовались предложением и ценами, то сейчас люди реально переселяются.

"Покупают себе загородные дома и квартиры с ремонтом, в которых уже можно жить", — рассказывает риелтор Татьяна Мурадова.

По словам Татьяны, у нее были клиенты, которые забронировали жилье на 10 дней, чтобы пробыть здесь опасный период, но отменили бронь, чтобы уехать за границу – они поменяли Львов на Польшу. Также было обращение от небольшого общества — детского учебного центра с просьбой разместить 120 человек. Их направили в Моршин и Трускавец — там санатории и больше возможностей.

В Черновцах чаще всего спрашивают о таунхаусах, частных домах и загородной недвижимости. Последний звонок был от бизнесменов из Киева. Компания ищет в аренду 20 квартир для сотрудников – меблированных с евроремонтом. Буквально на неделю-две времени.

“Это зарубежная компания. Им нужно 13 однокомнатных квартир и 8 двухкомнатных. Сказали, что им дали указание переселить людей поближе к Европе”, — рассказывал риелтор Евгений Манзак.

Даже жилье, которое сдают посуточно, в Черновцах сегодня почти все уже занято.

Тем временем в Тернополе и Луцке спокойнее. Хотя спрос тоже увеличился.

В частности, в Тернополе ищут одно- или двухкомнатные квартиры. Преимущественно семьи с детьми.

“Было требование, чтобы недалеко от парка. Если с детьми – чтобы детсад был рядом. А еще – доступность к Центру”, – рассказывает риелтор Ольга Грицева.

По словам луцкого риелтора Романа Вольчинского, спрос на недвижимость увеличивается в последние недели-полторы. Обращаются преимущественно люди из Харькова, Киева, Днепра.

Несмотря на ажиотаж на недвижимость, цены на аренду не выросли нигде, кроме Львова. Месяц в двух- или трехкомнатной квартире стоит от 6 до 10 тысяч гривен.

Последствия российской агрессии: на западе Украины фиксируют бум на аренду недвижимости

Авторы: Алла Пасс, Светлана Паук, Виктория Танасийчук, Наталья Волосацкая, Татьяна Хомич

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